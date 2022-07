Les émissaires de la Bulgarie et de la Macédoine du Nord se rencontrent sur les pourparlers du bloc de l’UE

« La Bulgarie est le pays qui soutient le plus fortement l’intégration européenne de la République de Macédoine du Nord et de l’Albanie ; c’est pourquoi nous leur souhaitons de réussir sur la voie qu’ils souhaitent emprunter depuis longtemps. Avec des efforts conjoints et avec notre soutien, ils atteindront ce que les citoyens de la République de Macédoine du Nord veulent le plus atteindre – l’adhésion à l’UE », a déclaré Genchovska.