Les émissaires américains et israéliens s’affrontent à propos de Soros — RT World News

Washington pense que critiquer le financier est antisémite, tandis que le gouvernement israélien pense que le soutenir est antisémite

Les émissaires américains et israéliens pour l’antisémitisme ont adopté des positions opposées sur la question de savoir si les partisans ou les critiques du financier juif George Soros sont antisémites. L’argument a débuté lorsque le PDG de Twitter, Elon Musk, a comparé Soros à un super-vilain de dessin animé.

Dans un tweet lundi, Musk a déclaré que Soros lui rappelait « Magnéto, » un scientifique mutant-suprémaciste de l’univers « X-Men » de Marvel. Lorsqu’un commentateur a souligné que Magneto était décrit – comme Soros – comme un survivant de l’Holocauste et que les deux ont « bonnes intentions, » Musk a doublé.

« Vous supposez que ce sont de bonnes intentions », il a écrit. « Ils ne sont pas. Il veut éroder le tissu même de la civilisation. Soros déteste l’humanité.

Musk a rapidement été accusé d’antisémitisme, le PDG de l’Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, déclarant qu’en comparant le milliardaire « à un super-vilain juif », Musc serait « enhardir les extrémistes ».















Le gouvernement israélien n’était pas d’accord. « Le gouvernement israélien et la grande majorité des citoyens israéliens voient Elon Musk comme un entrepreneur incroyable et un modèle », Le ministre des Affaires de la diaspora Amichai Chikli a tweeté jeudi, ajoutant que « La critique de Soros – qui finance les organisations les plus hostiles au peuple juif et à l’Etat d’Israël est tout sauf de l’antisémitisme, bien au contraire ! »

Soros a fait don de plus de 32 milliards de dollars à des causes politiques libérales par le biais de son ONG Open Society Foundations, et a été le plus grand donateur lors des élections de mi-mandat de l’année dernière aux États-Unis, offrant 128 millions de dollars aux candidats et organisations du Parti démocrate. Soros finance un certain nombre de groupes d’activistes palestiniens qui accusent l’État israélien de crimes de guerre, et plusieurs organisations internationales qui promeuvent le boycott des produits israéliens et des sanctions contre ses dirigeants.

Aux États-Unis, l’administration Biden s’est rangée du côté de son principal donateur contre les critiques de Chikli.

« Indépendamment de ce que l’on pense de la politique ou des politiques de George Soros, il est totalement hypocrite de nier que de nombreuses attaques ad hominem contre lui reposent sur des tropes et une rhétorique antisémites classiques », L’envoyée spéciale des États-Unis pour surveiller et combattre l’antisémitisme, Deborah Lipstadt, a tweeté vendredi.

« Aux époques révolues, les antisémites invoquaient la famille Rothschild pour faire avancer leurs conspirations contre les juifs. Aujourd’hui, ils utilisent Soros pour le faire », elle a déclaré.

Ni Soros ni ses Open Society Foundations n’ont répondu aux commentaires de Musk. Lorsqu’on lui a demandé mardi s’il craignait que ses tweets controversés éloignent les annonceurs de Twitter, Musk a déclaré à CNBC News « Je m’en fiche. Je dirai ce que je veux dire, et si les conséquences sont de perdre de l’argent, qu’il en soit ainsi.