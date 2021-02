Les Émirats de Dubaï cherchent un rôle clé dans la distribution mondiale de vaccins

Le New York Times

Ses lumières sont restées allumées pendant la tempête du Texas. Il doit maintenant 16 752 $.

SAN ANTONIO – Alors que des millions de Texans tremblaient dans des maisons sombres et froides au cours de la semaine dernière alors qu’une tempête hivernale dévastait le réseau électrique de l’État et gelait la production de gaz naturel, ceux qui pouvaient encore allumer des lumières en appuyant sur un interrupteur se sont sentis chanceux. Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux en paient un prix très élevé. « Mes économies ont disparu », a déclaré Scott Willoughby, un vétéran de l’armée de 63 ans qui vit sur les paiements de la sécurité sociale dans une banlieue de Dallas. Il a dit qu’il avait presque vidé son compte d’épargne afin de pouvoir payer la facture d’électricité de 16 752 $ facturée sur sa carte de crédit – 70 fois ce qu’il paie habituellement pour tous ses services publics combinés. «Je ne peux rien y faire, mais cela m’a brisé. Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times Willoughby fait partie des dizaines de Texans qui ont signalé une montée en flèche des factures d’électricité alors que le prix de garder les lumières allumées et les réfrigérateurs bourdonnaient à la hausse. Pour les clients dont les prix de l’électricité ne sont pas fixes et sont plutôt liés à la fluctuation du prix de gros, les pics ont été astronomiques. Le tollé a suscité des appels à l’action en colère de la part des législateurs des deux parties et a incité le gouverneur Greg Abbott, un républicain, à organiser une réunion d’urgence avec les législateurs samedi pour discuter des énormes projets de loi. « Nous avons la responsabilité de protéger les Texans contre les pics de leurs factures d’énergie qui sont le résultat des intempéries hivernales et des pannes de courant », a déclaré Abbott, qui a été ébranlé après la défaillance des infrastructures de l’État, dans un communiqué après la réunion. Il a ajouté que les démocrates et les républicains travailleraient ensemble pour s’assurer que les gens «ne se retrouvent pas coincés avec des factures d’énergie qui montent en flèche». Les factures d’électricité arrivent à échéance à la fin d’une semaine au cours de laquelle les Texans ont été confrontés à une combinaison de crises causées par le temps glacial, à partir de lundi, lorsque les pannes de réseau électrique et la demande croissante ont conduit des millions de personnes à se retrouver sans électricité. Les producteurs de gaz naturel n’étaient pas non plus préparés au gel et de nombreuses personnes ont été coupées du chauffage. Aujourd’hui, des millions de personnes découvrent qu’elles n’ont pas d’eau salubre en raison de canalisations éclatées, de puits gelés ou d’usines de traitement d’eau qui ont été mises hors service. L’électricité est revenue ces derniers jours pour tous les Texans sauf environ 60 000 alors que la tempête s’est déplacée vers l’est, où elle a également provoqué des pannes de courant dans le Mississippi, la Louisiane, la Virginie occidentale et l’Ohio. Les factures d’électricité élevées au Texas sont en partie le résultat du marché de l’énergie uniquement non réglementé de l’État, qui permet aux clients de choisir leurs fournisseurs d’électricité parmi environ 220 détaillants dans un système entièrement axé sur le marché. Dans le cadre de certains plans, lorsque la demande augmente, les prix augmentent. Selon les architectes du système, l’objectif est d’équilibrer le marché en encourageant les consommateurs à réduire leur consommation et les fournisseurs d’électricité à créer plus d’électricité. Mais lorsque la crise de la semaine dernière a frappé et que les systèmes électriques ont faibli, la Commission des services publics de l’État a ordonné que le plafond de prix soit relevé à sa limite maximale de 9 $ par kilowattheure, poussant facilement les coûts d’électricité quotidiens de nombreux clients au-dessus de 100 $. Et dans certains cas, comme celui de Willoughby, les factures ont augmenté de plus de 50 fois le coût normal. Beaucoup de personnes qui ont signalé des frais extrêmement élevés, y compris Willoughby, sont des clients de Griddy, une petite entreprise de Houston qui fournit de l’électricité à des prix de gros, qui peuvent rapidement changer en fonction de l’offre et de la demande. La société transmet le prix de gros directement aux clients, facturant des frais mensuels supplémentaires de 9,99 $. La plupart du temps, le tarif est considéré comme abordable. Mais le modèle peut être risqué: la semaine dernière, prévoyant une énorme hausse des prix de gros, la société a encouragé tous ses clients – environ 29 000 personnes – à passer à un autre fournisseur lorsque la tempête est arrivée. Mais beaucoup n’ont pas pu le faire. Katrina Tanner, une cliente de Griddy qui vit au Nevada, au Texas, a déclaré qu’elle avait déjà été facturée 6200 $ ce mois-ci, plus de cinq fois ce qu’elle avait payé en 2020. Elle a commencé à utiliser Griddy sur la suggestion d’un ami il y a quelques années et était heureux à l’époque de la simplicité de l’inscription. Cependant, alors que la tempête se déroulait au cours de la semaine dernière, elle a continué à ouvrir l’application de la société sur son téléphone et à voir sa facture «augmenter, augmenter, augmenter», a déclaré Tanner. Griddy a pu retirer l’argent qu’elle devait directement de son compte bancaire, et il ne lui reste plus que 200 $. Elle soupçonne qu’elle n’a pu garder que ça parce que sa banque a empêché Griddy d’en prendre plus. Certains législateurs et défenseurs des consommateurs ont déclaré que les flambées de prix avaient clairement montré que les clients ne comprenaient pas les termes complexes du modèle de l’entreprise. « À la Texas Utilities Commission: à quoi pensez-vous, en permettant au type moyen de ménage de s’inscrire à ce type de programme? » Tyson Slocum, directeur du programme énergétique chez Public Citizen, un groupe de défense des consommateurs, a déclaré à propos de Griddy. «Le risque-récompense est tellement déséquilibré qu’il n’aurait jamais dû être autorisé en premier lieu.» Phil King, un législateur de l’État républicain qui représente une région à l’ouest de Fort Worth, a déclaré que certains de ses électeurs qui étaient sous contrat à taux variable se plaignaient de factures par milliers. « Quand quelque chose comme ça se produit, vous êtes vraiment en difficulté » avec de tels contrats, a déclaré King. «Il doit y avoir des dérogations financières d’urgence et d’autres mesures prises jusqu’à ce que nous puissions résoudre ce problème et aller au fond des choses.» Répondant à ses clients indignés, Griddy a également semblé essayer de faire passer sa colère à la Commission des services publics dans un communiqué. « Nous avons l’intention de lutter contre cela pour et aux côtés de nos clients pour l’équité et la responsabilité – pour révéler pourquoi de telles augmentations de prix ont été autorisées alors que des millions de Texans se sont retrouvés sans électricité », indique le communiqué. William W. Hogan, considéré comme l’architecte de la conception du marché de l’énergie au Texas, a déclaré dans une interview la semaine dernière que les prix élevés reflétaient les performances du marché telles qu’elles ont été conçues. Les pertes rapides d’électricité – plus d’un tiers de la production d’électricité disponible de l’État était hors ligne à un moment donné – ont augmenté le risque que tout le système s’effondre, entraînant une hausse des prix, a déclaré Hogan, professeur de politique énergétique mondiale à la Kennedy School de Harvard. . «À mesure que vous vous rapprochez de plus en plus du strict minimum, ces prix deviennent de plus en plus élevés, ce que vous voulez», a déclaré Hogan. Robert McCullough, consultant en énergie à Portland, Oregon, et critique de Hogan, a déclaré que permettre au marché de conduire une politique énergétique avec peu de protections pour les consommateurs était «idiot» et que des actions similaires avaient dévasté les détaillants et les consommateurs à la suite de la crise énergétique californienne. 2000 et 2001. «La situation similaire a provoqué une vague de faillites, car les détaillants et les clients ont découvert qu’ils payaient des factures 30 fois plus élevées que la normale», a déclaré McCullough. «Nous allons revoir cela.» DeAndré Upshaw a déclaré que son alimentation était allumée et éteinte dans son appartement de Dallas pendant la tempête. Beaucoup de ses voisins ont eu pire, alors il s’est senti chanceux d’avoir l’électricité et le chauffage, invitant certains voisins à se réchauffer. Puis Upshaw, 33 ans, a vu que sa facture d’électricité de Griddy était passée à plus de 6700 $. Il paie généralement environ 80 $ par mois à cette période de l’année. Il avait essayé de conserver l’énergie alors que la tempête faisait rage, mais cela ne semblait pas avoir d’importance. Il s’est également inscrit pour passer à une autre société de services publics, mais il est toujours facturé jusqu’à ce que le changement entre en vigueur lundi. «C’est un utilitaire – c’est quelque chose dont vous avez besoin pour vivre», a déclaré Upshaw. «Je n’ai pas l’impression d’avoir utilisé 6 700 $ d’électricité au cours de la dernière décennie. Ce n’est pas un coût qu’une personne raisonnable devrait payer pour cinq jours de service électrique intermittent utilisé au strict minimum. » Alors que le Texas dégèle lentement, Tanner se permet un petit luxe après des jours à maintenir le thermostat à 60 degrés. «J’ai finalement décidé l’autre jour, si nous allions payer ces prix élevés, nous n’allions pas geler», a-t-elle déclaré. « Alors je l’ai monté à 65. » Cet article a été initialement publié dans le New York Times. © 2021 The New York Times Company