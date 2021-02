Les Émirats arabes unis «  un pays sans loi avec de bons cabinets de relations publiques  », a déclaré le militant David Haigh à Euronews

Un avocat des droits humains a déclaré à Euronews que la décision de sonner l’alarme sur le sort de la princesse Latifa a été justifiée par la réaction internationale.

David Haigh a publié des vidéos dans lesquelles Latifa – la fille de l’un des dirigeants des Émirats arabes unis « (EAU) – affirme qu’elle est détenue contre son gré.

Son père est Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum, le souverain héréditaire de Dubaï qui est également Premier ministre et vice-président des Émirats arabes unis.

Dans des images filmées subrepticement au cours de l’année dernière et diffusées par la BBC, la femme de 35 ans affirme qu’elle a été détenue dans une villa barricadée depuis qu’elle a tenté de fuir le pays en 2018. Latifa dit qu’elle s’est vu refuser une aide médicale et qu’elle est « inquiète. sur ma sécurité et ma vie « .

Haigh était parmi des amis avec lesquels Latifa avait secrètement communiqué depuis la villa. Ils ont sonné l’alarme cette semaine après avoir perdu contact avec elle il y a six mois.

« Nous avons pensé que c’était le bon moment pour le faire et je pense que la réaction que vous voyez de la part des dirigeants mondiaux, ce que nous voulions exactement, montre que c’était la bonne chose à faire », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la décision de publier les vidéos avait été précédée par « de très nombreuses nuits blanches ».

Quelle a été la réaction aux vidéos?

L’avocat de Latifa, Rodney Dixon QC, a appelé les Nations Unies et la communauté internationale « à intervenir le plus rapidement possible pour assurer son bien-être ».

<< Les Nations Unies ont un accès direct aux autorités des Émirats arabes unis en tant que l'un des États membres. Ils devraient immédiatement chercher à les contacter, organiser les réunions nécessaires pour régler le problème et le résoudre et s'assurer que nous savons où se trouve la princesse, qu'elle peut être libérée et qu’elle est capable de voyager.

« Les gouvernements peuvent également s’assurer qu’ils soutiennent cette action (…) Beaucoup d’entre eux ont des relations étroites avec les autorités des Émirats arabes unis pour des raisons commerciales et autres, et qu’ils doivent user de leur influence pour faire en sorte que cette situation soit résolue le plus rapidement possible » il ajouta.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré qu’il « soulèverait ces nouveaux développements avec les EAU ».

Une source de l’ONU a également déclaré à Euronews qu ‘ »il existe un certain nombre de mécanismes indépendants spécialisés qui examineraient cette question ».

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et son secrétaire aux Affaires étrangères Dominic Raab ont tous deux déclaré mercredi qu’ils étaient « préoccupés » par la situation et qu’ils consulteraient l’ONU pour obtenir des conseils. Raab a toutefois souligné que le pays ne pouvait pas faire grand-chose étant donné que Latifa n’était pas de nationalité britannique.

‘Un pays sans loi avec de bons cabinets de relations publiques’

Cheikh Mohammed a toujours nié l’enlèvement et la détention de sa fille, affirmant qu’elle était aux soins affectueux de sa famille.

Mais un Un tribunal britannique a été trouvé plus tôt cette année dans une affaire portée par son ex-épouse, la princesse Haya, selon laquelle le cheikh a orchestré l’enlèvement de sa fille Shamsa à Cambridge en 2000 et les deux enlèvements de Latifa en 2002 et 2018.

Haya a fui les Émirats arabes unis pour le Royaume-Uni avec les deux enfants du couple en 2018 et le couple s’est depuis engagé dans une bataille pour la garde.

Haigh a déclaré que les enlèvements montrent que « ce sont les droits de l’homme en général qui sont bafoués par les institutions des EAU ».

« C’est le chef d’un pays qui kidnappe des femmes à volonté en toute impunité et le fait encore et encore et encore », a déclaré Haigh à Euronews.

«Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise, il doit y avoir un État de droit, nous devons avoir des normes pour les pays avec lesquels nous faisons affaire.

« C’est un pays sans loi qui a de bons cabinets de relations publiques. C’est la meilleure façon de le décrire », a-t-il poursuivi.

Les militants des droits humains ont également réagi aux derniers développements avec Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch, appelant les institutions hippiques à boycotter le cheikh.

Cheikh Mohammed est une figure majeure des courses et de l’élevage de chevaux pur-sang internationaux avec ses opérations de courses de chevaux Godolphin sur quatre continents. On le voit souvent assister aux plus grandes courses du monde, y compris à Royal Ascot où il a été photographié à plusieurs reprises avec la reine Elizabeth.

« Peu importe combien d’argent il paie pour faire courir ses chevaux, aucun respectable ne devrait toucher le dirigeant de Dubaï, Sheikh Mohammed al-Maktoum, jusqu’à ce qu’il libère sa fille », a écrit Roth sur Twitter.

« Quand vous pensez à Dubaï, ne laissez pas les gratte-ciel et sa réputation de terrain de jeu obscurcir le fait qu’elle est dirigée par un homme, le cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, qui a enfermé sa fille, la princesse Latifa, échapper à son contrôle », a-t-il également écrit.