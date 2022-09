Les Émirats arabes unis suppriment leurs exigences en matière de masques Covid après 2,5 ans

KARIM SAHIB | AFP via Getty Images

Un touriste israélien masqué dans le quartier historique d’al-Fahidi à Dubaï le 11 janvier 2021. Alors qu’une grande partie du monde resserre les fermetures au milieu de la pandémie de coronavirus COVID-19, Dubaï reste ouverte au tourisme, se présentant comme une ville ensoleillée et sans quarantaine évasion – malgré une forte augmentation des cas.

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Les Émirats arabes unis suppriment leurs exigences de masque obligatoires dans presque tous les espaces intérieurs publics après 2,5 ans.

L’Autorité nationale de gestion des crises et des catastrophes d’urgence (NCEMA) a annoncé le changement dans une déclaration télévisée, affirmant qu’il entrerait en vigueur le 28 septembre. La règle du masque de longue date était un pilier des mesures des EAU contre Covid-19, comme ainsi que des vaccinations presque universelles et des tests PCR rapidement disponibles.

La décision ne s’applique officiellement qu’à la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, mais les six autres émirats du pays, dont Dubaï, devraient emboîter le pas. Les masques ne seront désormais requis que dans les hôpitaux, dans les transports publics et dans les lieux de culte, a déclaré la NCEMA.

Abu Dhabi était l’un des émirats les plus stricts des Émirats arabes unis en termes d’exigence et d’application du port du masque. À Dubaï, le port du masque était obligatoire dans les espaces intérieurs publics, mais il pouvait être retiré en étant assis, en mangeant, en buvant et en faisant de l’exercice physique.

Pendant les mois d’été, l’application de la loi dans de nombreux autres émirats s’était assouplie et il était courant de voir des gens dans les lieux publics ne portant pas de masque.

Les Émirats arabes unis cesseront également de publier leur décompte quotidien des cas de Covid-19, qu’ils ont commencé à publier en mars 2020.

Plusieurs autres changements ont été annoncés – les écoles n’exigeront pas que les enseignants ou les élèves portent des masques, les compagnies aériennes du pays peuvent décider elles-mêmes d’imposer le port du masque, la distanciation sociale n’est plus requise dans les lieux de culte et seules les personnes qui ont été testées positives car le Covid-19 devra isoler, pas ceux qui ont été en contact avec eux.

La quarantaine pour les cas positifs a été réduite de dix jours à cinq.