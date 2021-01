Les Émirats arabes unis rétabliront les routes de transport avec le Qatar, plus de trois ans après qu’une coalition d’États du Golfe a imposé un embargo sur Doha pour ses liens présumés avec le terrorisme.

Les Émirats arabes unis rouvriront leurs points d’entrée terrestres, maritimes et aériens avec le Qatar à partir de samedi, selon les médias d’État, citant le gouvernement émirati.

L’État arabe, ainsi que l’Arabie saoudite, Bahreïn et l’Égypte, ont fermé le commerce et les voyages avec le Qatar en juin 2017 en raison de ses relations avec l’Iran, ainsi que des allégations selon lesquelles il finançait des organisations terroristes telles qu’Al-Qaïda et l’État islamique (EI, anciennement ISIS). Doha a nié avoir des liens avec des groupes terroristes et a déclaré que le boycott était une attaque contre sa souveraineté.

Lire la suite L’Arabie saoudite et le Qatar mettent fin à une dispute de plusieurs années avec la réouverture de la frontière et la reprise des relations

Riyad a annoncé mardi qu’elle mettrait fin à l’impasse diplomatique lors du sommet annuel du Conseil de coopération du Golfe tenu à Al-Ula, en Arabie saoudite. Le Koweït, qui faisait office de médiateur entre les États en conflit, avait déclaré un jour plus tôt que le blocus contre le Qatar serait bientôt levé.

Les EAU ont signalé après la conclusion de l’accord qu’ils étaient prêts à reprendre les relations de voyage et commerciales avec Doha d’ici une semaine, mais ont déclaré que la restauration complète des liens prendrait plus de temps. Doha a déclaré qu’elle n’abandonnerait pas sa coopération étroite avec la Turquie et l’Iran, malgré les allégations de l’Arabie saoudite et de ses alliés selon lesquelles la relation déstabilisait la région.

En juin 2017, le groupe des États du Golfe a présenté au Qatar un ultimatum pour mettre fin au blocus. Les 13 demandes incluaient la fermeture d’Al Jazeera et la fin de «l’ingérence» dans les affaires intérieures des autres pays. Dohan a refusé d’accepter la liste des demandes.

La percée de mardi a été saluée par le prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman comme une déclaration de «Solidarité et stabilité» pour la région.

Le conseiller et gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, aurait assisté à une cérémonie de clôture de la trêve diplomatique. On pense que les États-Unis travaillaient dans les coulisses pour faire pression pour une résolution de l’impasse de plusieurs années.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!