Les Émirats arabes unis organisent une grande conférence sur le pétrole et le gaz juste avant d’accueillir les négociations sur le climat de la COP28 de l’ONU à Dubaï

ABU DHABI, Émirats arabes unis (AP) — Le président désigné des Émirats arabes unis pour les prochaines négociations sur le climat de la COP28 des Nations Unies a appelé lundi les sociétés pétrolières et gazières à être « au cœur de la solution » pour lutter contre le changement climatique, alors même que l’industrie renforce ses activités. production pour profiter de la hausse des prix mondiaux de l’énergie.

L’appel du sultan al-Jaber met en lumière le fossé entre les militants du climat se méfient de ses liens avec l’industrie et ses appels à réduire drastiquement les émissions mondiales de près de moitié en sept ans pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) par rapport à l’époque préindustrielle.

«C’est notre étoile polaire. C’est en fait notre seule destination », a déclaré al-Jaber. « Il s’agit simplement de reconnaître et de respecter la science. »

Cependant, il a ajouté : « Nous devons le faire tout en garantissant la prospérité humaine en répondant aux besoins énergétiques de la population croissante de la planète. »

Al-Jaber est le PDG de la société publique Abu Dhabi Oil Co., qui a la capacité de pomper 4 millions de barils de pétrole brut par jour et espère atteindre 5 millions de barils par jour. Il a également lancé cet appel à l’exposition et conférence annuelle internationale sur le pétrole d’Abu Dhabi, qui rassemble les plus grands acteurs des industries pétrolière et gazière.

Même si la conférence de cette année a été décrite comme étant axée sur « une décarbonation plus rapide ensemble », l’événement porte principalement sur le forage, le traitement et la vente des mêmes carburants émettant du carbone qui sont à l’origine du changement climatique – qui provoquent des événements extrêmes plus intenses et plus fréquents tels que comme les tempêtes, les sécheresses, les inondations et les incendies de forêt. Et al-Jaber lui-même a déclaré à plusieurs reprises que le monde devait compter sur le pétrole et le gaz à court terme pour combler cet écart.

« Une réduction progressive des combustibles fossiles est inévitable. En fait, c’est essentiel », a déclaré al-Jaber. « Pourtant, cela doit faire partie d’un plan global de transition énergétique qui soit juste, rapide, juste, ordonné, équitable et responsable. »

Mais du côté des affaires, l’industrie pétrolière est en train de rebondir. Après les prix sont brièvement devenus négatifs pendant les confinements dus à la pandémie de coronavirusle brut de référence Brent s’échange désormais autour de 92 dollars le baril.

Les prix du diesel devraient également augmenter, la Russie ayant arrêté ses exportations de carburant, ce qui pourrait va aggraver l’inflation mondiale en augmentant les prix des transports cela sera répercuté sur les consommateurs.

Gazprom, la société publique de gaz naturel qui constitue un pilier de l’économie russe, a pris une position importante lors de la conférence malgré les sanctions américaines liées à la guerre menée par Moscou contre l’Ukraine. Ce qui suit Des responsables russes ont participé au grand salon de l’armement d’Abou Dhabi plus tôt cette annéemontrant le Renforcement des liens financiers entre les Émirats arabes unis et Moscou malgré ses longs liens avec l’armée américaine et l’accueil de milliers de soldats américains.

La conférence met en lumière le défi auquel les Émirats arabes unis sont confrontés en essayant de convaincre les climatologues, militants et autres déjà critiques qu’il peut accueillir la Conférence des Parties de l’ONU – d’où la COP tire son nom.

Bien que tout sourire lors de la conférence de lundi, al-Jaber a reconnu les critiques acerbes auxquelles il a fait face. Samedi, il a défendu sans réserve son pays en accueillant les pourparlers qu’il devrait dirigerrejetant les critiques qui « se contentent d’attaquer sans rien savoir, sans savoir qui nous sommes ».

« Pendant trop longtemps, cette industrie a été considérée comme une partie du problème, qu’elle n’en faisait pas assez et qu’elle bloquait même dans certains cas le progrès », a déclaré al-Jaber lors de la conférence. « C’est votre opportunité de montrer au monde qu’en réalité, vous êtes au cœur de la solution. »

Immédiatement après Al-Jaber, le secrétaire général de l’OPEP, Haitham al-Ghais, a salué son discours et défendu l’industrie pétrolière.

« Nous entendons des appels à cesser d’investir dans le pétrole. Nous pensons que cela est contre-productif », a déclaré al-Ghais. « Aujourd’hui, la pierre angulaire de la prospérité économique mondiale est la sécurité énergétique. »

Al-Jaber a déclaré que 20 sociétés pétrolières et gazières s’étaient engagées à atteindre « zéro émission nette » d’ici 2050 ou avant et à éliminer le torchage de routine du gaz d’ici 2030. Cependant, l’industrie continuerait de produire du pétrole et du gaz qui libèrent du dioxyde de carbone qui emprisonne la chaleur dans l’atmosphère. l’atmosphère.

Al-Jaber, un envoyé climatique de longue date de 50 ans, est à l’origine des dizaines de milliards de dollars dépensés ou promis en faveur des énergies renouvelables par cette fédération de sept cheikhs de la péninsule arabique. Al-Jaber et ses partisans — dont l’envoyé américain pour le climat et ancien secrétaire d’État John Kerryqui est en voyage aux Émirats arabes unis cette semaine – dit que c’est un signe qu’il peut diriger les négociations de la COP28.

Par ailleurs, le ministre turc de l’Energie, Alparslan Bayraktar, a déclaré lors de la conférence d’Abu Dhabi que l’oléoduc irako-turc, interrompu depuis des mois, verrait son débit reprendre cette semaine.

« A partir d’aujourd’hui, le pipeline est prêt à fonctionner », a-t-il déclaré. « Et cette semaine, nous commencerons à exploiter l’oléoduc Irak-Turquie qui, après la reprise des opérations pétrolières, sera en mesure de fournir un demi-million de barils au marché pétrolier. »

Il n’a pas précisé quelles seraient les conditions du pipeline de 970 kilomètres (600 milles), qui est le plus grand d’Irak. En mars, les responsables irakiens ont gagné un arbitrage international d’arrêter les exportations de pétrole de la région semi-autonome kurde vers Ceyhan, en Turquie, sur la mer Méditerranée.

Les responsables des gouvernements irakien et kurde régional n’ont pas immédiatement reconnu la réouverture du pipeline, bien que le ministre irakien du Pétrole ait déclaré qu’elle était anticipée, sans plus de détails.

Bayraktar a déclaré que le pipeline avait également subi des dommages lors du récent tremblement de terre et des inondations en Turquie et qu’il avait été réparé.

