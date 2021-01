Les Émirats arabes unis déclarent qu’ils accorderont la citoyenneté aux ressortissants étrangers, car la nation connue pour ses plaques tournantes de Dubaï et d’Abou Dhabi se bat pour retirer son économie des effets de la pandémie COVID-19.

Bien que les EAU aient parfois accordé la citoyenneté à des étrangers, il a été rarement utilisé bien que son économie soit complètement dépendante de la main-d’œuvre et de l’expertise des expatriés depuis sa création en 1971. Des millions d’étrangers vivent et travaillent à Dubaï, certains depuis des décennies.

Le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dirigeant de Dubaï et Premier ministre et vice-président des Émirats arabes unis, a déclaré que l’offre pourrait s’appliquer aux artistes, auteurs, médecins, ingénieurs et scientifiques, ainsi qu’à leurs familles.

Le cheikh Mohammed a déclaré que ce seraient les dirigeants des sept émirats du pays et le gouvernement au niveau fédéral qui décideraient qui serait nommé à la citoyenneté. Cela permettrait à ceux qui acceptent l’offre de conserver leur citoyenneté d’origine.

Il n’était pas immédiatement clair si la citoyenneté accorderait également des droits aux programmes sociaux du berceau à la tombe des EAU pour ses ressortissants.

Les EAU comptent plus de 9 millions de personnes, dont seulement un dixième de citoyens. En novembre, les EAU ont annoncé leur intention de réviser les lois personnelles islamiques du pays, permettant aux couples non mariés de cohabiter, assouplissant les restrictions en matière d’alcool et criminalisant les soi-disant «crimes d’honneur».