Les Émirats arabes unis lanceront leur premier rover lunaire en novembre

Hamad Al Marzooqi a déclaré au National, un journal lié à l’État, que le rover “Rashid”, du nom de la famille dirigeante de Dubaï, serait lancé depuis le Kennedy Space Center en Floride entre le 9 et le 15 novembre. La date exacte sera être annoncé le mois prochain, a-t-il dit.

Le rover doit être lancé à bord d’une fusée Falcon 9 SpaceX et déposé sur la lune par un atterrisseur japonais dans le courant du mois de mars.

“Nous avons terminé les tests du rover et nous sommes satisfaits des résultats”, a déclaré Al Marzooqi. “Le rover a été intégré à l’atterrisseur et il est prêt à être lancé.”

La mission lunaire fait partie de la stratégie plus large des EAU pour devenir un acteur majeur dans le domaine de l’exploration spatiale. Si la mission lunaire réussit, les Émirats arabes unis et le Japon rejoindraient les rangs des États-Unis, de la Russie et de la Chine en tant que nations ayant mis un vaisseau spatial sur la surface lunaire.