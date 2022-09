DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Les Émirats arabes unis lanceront leur premier rover lunaire en novembre, a annoncé lundi le responsable de la mission.

Hamad Al Marzooqi a déclaré au National, un journal lié à l’État, que le rover “Rashid”, du nom de la famille dirigeante de Dubaï, serait lancé depuis le Kennedy Space Center en Floride entre le 9 et le 15 novembre. La date exacte sera être annoncé le mois prochain, a-t-il dit.

Le rover doit être lancé à bord d’une fusée Falcon 9 SpaceX et déposé sur la lune par un atterrisseur japonais dans le courant du mois de mars.

“Nous avons terminé les tests du rover et nous sommes satisfaits des résultats”, a déclaré Al Marzooqi. “Le rover a été intégré à l’atterrisseur et il est prêt à être lancé.”

La mission lunaire fait partie de la stratégie plus large des EAU pour devenir un acteur majeur dans le domaine de l’exploration spatiale. Si la mission lunaire réussit, les Émirats arabes unis et le Japon rejoindraient les rangs des États-Unis, de la Russie et de la Chine en tant que nations ayant mis un vaisseau spatial sur la surface lunaire.

Déjà, un satellite émirati est en orbite autour de Mars pour étudier l’atmosphère de la planète rouge. Les Émirats arabes unis se sont associés au japonais Mitsubishi Heavy Industries pour lancer cette sonde, qui a basculé sur l’orbite de Mars en février 2021.

Le rover Rashid devrait étudier la surface lunaire, la mobilité à la surface de la lune et la façon dont différentes surfaces interagissent avec les particules lunaires. Le rover de 10 kilogrammes (22 livres) transportera deux caméras haute résolution, une caméra microscopique, une caméra à imagerie thermique, une sonde et d’autres appareils.

Les Émirats arabes unis prévoient de développer le satellite commercial le plus avancé du Moyen-Orient pour produire des images satellite à haute résolution. Il s’est également fixé l’objectif ambitieux de construire une colonie humaine sur Mars d’ici 2117.

The Associated Press