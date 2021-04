Un agent de santé vérifie la température d’un homme avant de recevoir une dose de vaccin contre le coronavirus dans un centre de vaccination installé au Centre financier international de Dubaï dans l’émirat du Golfe de Dubaï, le 3 février 2021. Les Émirats arabes unis ont subi un pic de cas après la période des vacances. Photo par KARIM SAHIB | AFP via Getty Images

DUBAI, Émirats arabes unis – Les Émirats arabes unis envisageront des « mesures strictes » pour limiter les mouvements de personnes non vaccinées contre le coronavirus, alors qu’ils cherchent à intensifier une campagne nationale de vaccination qui a déjà administré plus de 9,9 millions de tirs. « Des mesures strictes sont envisagées pour restreindre la circulation des personnes non vaccinées et pour mettre en œuvre des mesures préventives telles que restreindre l’entrée à certains endroits et avoir accès à certains services, afin d’assurer la santé et la sécurité de tous », Saif Al Dhaheri, porte-parole de la L’Autorité nationale de gestion des crises et des catastrophes des EAU, a déclaré mardi dans un communiqué. Aucun autre détail n’a été donné sur les « mesures préventives » au-delà des restrictions d’accès à certains lieux et services du pays. Les nouvelles mesures s’ajouteraient aux mesures de santé publique déjà en place visant à maintenir le virus à distance pendant le mois sacré du Ramadan. L’annonce a suscité des réactions négatives en ligne. Un utilisateur de Twitter par la poignée Fawzia al Hashemi a écrit: «Pourquoi restreindre quand le vaccin est la liberté de choix, pas obligatoire? Quand la majorité a pris le vaccin, nous sommes inquiets pour eux [sic] de ceux qui n’ont pas été pris? Comment! » Un autre utilisateur du nom d’Abeer Essa a tweeté: « Où étaient les contraintes pesant sur les voyageurs en provenance des pays qui souffraient d’une large diffusion? » Les cas de coronavirus aux EAU ont atteint un sommet d’environ 4000 par jour fin janvier, mais sont depuis tombés à moins de 2000 par jour. Le pic était en grande partie dû aux voyageurs qui se rendaient dans la capitale commerciale des Émirats arabes unis, Dubaï pour le tourisme, en particulier du Royaume-Uni, qui a ensuite été saisi par une nouvelle variante plus contagieuse du virus. Dubaï n’a pas fermé ses portes aux touristes ni restreint la circulation des visiteurs ou des résidents. Les Émirats arabes unis ont supervisé la deuxième campagne de vaccination la plus rapide au monde après Israël, annonçant mercredi que 9,9 millions de doses de vaccin avaient été administrées à sa population majoritairement expatriée d’environ 10 millions.

Abu Dhabi approuve le jab Pfizer-BioNTech

Abou Dhabi a approuvé mercredi l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech, inversant le cours de sa stratégie précédente consistant à n’utiliser que le vaccin Sinopharm de fabrication chinoise. Les résidents de Dubaï voisin, l’émirat le plus peuplé du pays du Golfe, peuvent choisir gratuitement le vaccin Sinopharm, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca ou le vaccin russe Sputnik V, bien que Sinopharm ait été mis à la disposition des adultes des mois avant les autres. Les EAU sont devenus le premier pays à approuver le vaccin pour utilisation l’année dernière et se sont associés à la Chine, un acheteur majeur de pétrole du Golfe, pour fabriquer des vaccins localement. « Plus nous avons d’outils à notre disposition, mieux c’est », a déclaré mercredi à CNBC Simon Bland, PDG du Global Institute for Disease Elimination. « De nombreux pays ont plusieurs vaccins candidats qu’ils utilisent et je ne pense pas qu’il y ait quelque chose d’inhabituel à cela, je pense qu’une certaine diversité est précieuse. »