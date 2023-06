Les Émirats arabes unis et le Qatar rouvrent leurs ambassades alors que les relations arabes du Golfe s’améliorent après une rupture d’un an

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Les Émirats arabes unis et le Qatar ont annoncé lundi la réouverture de leurs ambassades après une rupture d’un an.

Les deux pays ont publié des déclarations indiquant que l’ambassade du Qatar à Abou Dhabi et un consulat du Qatar à Dubaï, ainsi qu’une ambassade émiratie dans la capitale du Qatar, Doha, avaient repris leurs activités. Les déclarations ne précisaient pas si des ambassadeurs étaient en place ou si les missions étaient ouvertes au public.

Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont entretenus par téléphone pour se féliciter de la réouverture des missions diplomatiques, a indiqué le Qatar.

Les Émirats arabes unis se sont joints à l’Arabie saoudite, à Bahreïn et à l’Égypte pour imposer un boycott et un blocus du Qatar en 2017, en grande partie en raison de son engagement et de son soutien aux groupes islamistes du Moyen-Orient qui ont pris le pouvoir immédiatement après les manifestations du printemps arabe en 2011. L’autre Les pays arabes du golfe Persique considèrent ces groupes comme des terroristes – y compris les Frères musulmans d’Égypte, qui ont remporté des élections libres et équitables mais ont été évincés après un an de régime de division.

Le Qatar, qui, comme les autres pays arabes, est un proche allié des États-Unis, a nié à plusieurs reprises soutenir des groupes terroristes. Il a également servi d’intermédiaire clé dans les négociations américaines avec le groupe militant palestinien Hamas et les talibans afghans.

La crise diplomatique sans précédent entre les pays arabes du Golfe, normalement amis, a d’abord fait craindre un conflit armé. Mais les richesses gazières du Qatar et ses liens étroits avec la Turquie et l’Iran l’ont largement isolé des sanctions économiques, et les relations se sont lentement dégelées.

Le boycott a été officiellement levé en janvier 2021. À la fin de l’année dernière, le Qatar a accueilli des dirigeants en visite d’Arabie saoudite, d’Égypte et des Émirats arabes unis alors qu’il accueillait la Coupe du monde de football.

The Associated Press