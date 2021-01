La conversation

Le Congrès pourrait utiliser une section obscure du 14e amendement pour tenir Trump responsable de l’attaque du Capitole

Si le Sénat acquitte l’ancien président Donald Trump lors du prochain procès de destitution, il existe une autre façon obscure de le punir. iStock / Getty Images PlusJusqu’à récemment, la section 3 du 14e amendement était une partie obscure de la Constitution américaine. L’amendement est mieux connu pour sa première section, qui garantissait les droits individuels et l’égalité après l’abolition de l’esclavage. La section 3 du 14e amendement a été créée pour s’attaquer à un problème différent lié à la guerre civile: l’insurrection. Elle interdit aux officiers militaires actuels ou anciens, ainsi qu’à de nombreux fonctionnaires fédéraux et étatiques actuels et anciens, de servir dans divers bureaux gouvernementaux s’ils «se sont engagés dans une insurrection ou une rébellion» contre la Constitution des États-Unis. Cette section a été créée après la guerre civile dans le cadre du 14e amendement pour interdire aux officiers militaires et aux fonctionnaires civils qui ont rejoint la Confédération de servir à nouveau au gouvernement. Maintenant, cette disposition est citée dans l’article de mise en accusation contre l’ancien président américain Donald Trump, introduit après les violences insurrectionnelles au Capitole le 6 janvier 2021. Un procès de destitution devrait débuter au Sénat le 8 février. le procès est annulé ou acquitte Trump, certains sénateurs envisagent une résolution invoquant l’article 3 du 14e amendement dans le but de l’empêcher d’exercer ses fonctions futures. Le sénateur Tim Kaine, démocrate de Virginie, serait en train de préparer une alternative du 14e amendement à un procès de destitution du Sénat. Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images Un amendement de l’ère de la reconstruction Juste après l’adoption du 14e amendement en 1868, l’article 3 a été vigoureusement appliqué. Par exemple, le Congrès a ordonné à l’armée de l’Union d’évincer tous les anciens fonctionnaires confédérés alors en poste dans les anciens États confédérés encore sous la loi martiale. On estime que des dizaines de milliers d’hommes ont été rendus inéligibles à servir par la section 3. L’article 1 des accusations de destitution contre Donald Trump invoque le 14e amendement. Le Congrès de la Chambre des représentants des États-Unis a ensuite promulgué une loi dans le cadre de la première loi sur le Ku Klux Klan en 1870, donnant au ministère de la Justice le pouvoir d’intenter des poursuites devant un tribunal fédéral pour appliquer la section 3 à d’anciens fonctionnaires confédérés toujours en fonction dans d’autres États. Trois juges de la Cour suprême du Tennessee ont été poursuivis en vertu de cette loi. L’un a démissionné; les deux autres ont contesté leur inéligibilité devant le tribunal. La Caroline du Nord et la Louisiane ont également appliqué l’article 3 au tribunal, confirmant en 1869 le renvoi de certains fonctionnaires de l’État qui avaient servi la Confédération, y compris un shérif, un agent de police et un procureur de district. En 1871, après que la législature de Caroline du Nord eut élu au Sénat son gouverneur de l’époque de la guerre civile, Zebulon Vance, le Sénat le jugea inéligible pour siéger en vertu de la section 3. La législature de l’État fut forcée de choisir quelqu’un d’autre. Unité contre responsabilité Moins de cinq ans après le début de la reconstruction, cependant, de nombreux habitants du Nord ont commencé à demander au Congrès d’accorder l’amnistie aux officiers du Sud interdits de fonction par la section 3. Le 14e amendement donne au Congrès le pouvoir de rétablir le droit d’occuper un poste avec deux tiers vote dans chaque chambre. Cette campagne, dirigée par l’éminent rédacteur en chef du journal new-yorkais Horace Greeley, reflétait la fatigue des Blancs avec le fardeau de l’application de l’ensemble du 14e amendement et le désir de dépasser l’amertume de la guerre civile. Greeley et ses «républicains libéraux» ont monté une campagne présidentielle en 1872 basée en partie sur une plate-forme d ‘«amnistie universelle». Le président Ulysses S. Grant, qui était candidat à la réélection, savait que l’opinion publique blanche était désormais favorable à l’amnistie. Dans un message du 4 décembre 1871 adressé au Congrès, il demanda aux législateurs d’accorder l’amnistie aux anciens fonctionnaires confédérés. Après un long et émouvant débat, le Congrès l’a fait en 1872 avec la loi d’amnistie générale. Bientôt, les électeurs du Sud ont renvoyé au Congrès de nombreux hommes précédemment disqualifiés, dont Alexander Stephens, l’ancien vice-président confédéré. Le président confédéré Jefferson Davis et quelques centaines d’autres anciens fonctionnaires fédéraux et officiers militaires sont restés exclus de la fonction publique. La montagne de pierre de Géorgie commémore les dirigeants confédérés Jefferson Davis et Robert E. Lee, tous deux bannis de leurs fonctions dans les années 1870. Wikimedia Commons, CC BY En accordant cette amnistie, le Congrès a rejeté une proposition du sénateur du Massachusetts Charles Sumner, un défenseur éloquent de l’égalité raciale, de coupler le pardon pour les Sudistes blancs avec une nouvelle loi sur les droits civiques qui, entre autres, aurait interdit la race discrimination dans les écoles. En 1898, alors que la guerre hispano-américaine était sur le point de commencer, le Congrès supprima l’inéligibilité à la section 3 de tous les ex-rebelles vivants. C’était largement considéré comme un autre geste d’unité nationale, mais c’était un autre clou dans le cercueil de la reconstruction. Négligée mais pas oubliée Au cours du 20e siècle, la section 3 a été largement ignorée. Il n’a été utilisé qu’une seule fois, pendant la Première Guerre mondiale, pour exclure le membre du Congrès socialiste Victor Berger de la Chambre pour ses discours anti-guerre. Dans les années 1970, le Congrès a accordé à Robert E. Lee et à Jefferson Davis une amnistie posthume à la section 3. Cela a été de nouveau fait au nom de la «réconciliation» nationale, après la guerre du Vietnam qui a fait la division. Aujourd’hui, la section 3, créée pour vaincre la suprématie blanche, connaît un renouveau. Le drapeau confédéré, qui n’est jamais entré dans le Capitole pendant la guerre civile, a été transporté à l’intérieur lors de l’insurrection du 6 janvier au Capitole. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, signe un article de mise en accusation contre le président d’alors, Donald Trump, le 13 janvier 2021. Stefani Reynolds / Getty Images Tout membre du Congrès déterminé à s’être «engagé dans une insurrection» peut être expulsé en vertu de cette disposition par deux- les tiers votent dans leur maison du Congrès. Cela inclut, potentiellement, les législateurs qui ont directement aidé ou incité les émeutiers. La police du Capitole enquête sur plusieurs représentants républicains du Congrès pour avoir prétendument dirigé des visites de «reconnaissance» du bâtiment le 5 janvier. Bien que les législateurs puissent démettre leurs collègues de leurs fonctions, ils ne peuvent pas légalement empêcher ces membres de se présenter et d’occuper à nouveau des fonctions publiques. C’est parce qu’il n’y a pas aujourd’hui de loi fédérale d’application de l’article 3; ces parties de la loi Ku Klux Klan ont été abrogées il y a longtemps. À moins que le Congrès n’adopte une nouvelle loi d’application, tout législateur expulsé pourrait revenir plus tard. [Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.] De même, le Congrès pourrait à tout moment utiliser la section 3 pour déclarer son opinion constitutionnelle selon laquelle Trump n’est pas éligible pour occuper à nouveau une charge publique, avec un vote majoritaire. Mais seuls les tribunaux, interprétant la section 3 pour eux-mêmes, peuvent empêcher quelqu’un de se présenter à la présidence. Le problème ne se posera peut-être jamais. Le Sénat peut d’abord disqualifier Trump, dans le cadre de la destitution, ou il peut choisir de ne pas se présenter à nouveau. S’il se présente, cependant, il devra peut-être porter son cas devant la Cour suprême. Une opinion bipartite du Congrès sur l’inéligibilité porterait un coup dur à sa candidature. Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’information à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Gerard Magliocca, Indiana University. Lire la suite: Ce que ceux qui pleurent la fragilité de la démocratie américaine se trompentComment la diversité d’âge dans un cabinet présidentiel pourrait affecter les politiques et les programmes Gerard Magliocca ne travaille pas, ne consulte pas, ne détient pas d’actions ou ne reçoit de financement d’aucune entreprise ou organisation qui bénéficierait de cet article , et n’a révélé aucune affiliation pertinente au-delà de leur nomination universitaire.