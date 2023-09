Les Émirats arabes unis créent une autorité fédérale pour l’industrie du « jeu commercial »

Les Émirats arabes unis ont créé une autorité fédérale chargée de gérer potentiellement une loterie nationale et ce qu’ils décrivent comme des « jeux commerciaux », probablement un signe qu’ils sont sur le point d’autoriser les jeux de hasard alors que les principaux opérateurs de casino affluent vers ce pays arabe du Golfe.

L’agence de presse officielle WAM a annoncé dimanche soir la création de l’Autorité générale de régulation des jeux commerciaux, sans donner beaucoup de détails sur sa structure ou son fonctionnement.

Il a nommé Kevin Mullally au poste de PDG. Mullally a déjà été directeur exécutif de la Missouri Gaming Commission, qui supervisait les casinos fluviaux de cet État américain.

« Je suis ravi d’avoir été nommé premier PDG de la GCGRA », a déclaré Mullally dans le communiqué. « Avec mes collègues expérimentés, j’ai hâte d’établir un organisme et un cadre de réglementation solides pour l’industrie des loteries et des jeux des Émirats arabes unis. »

Mullally n’a pas répondu à une demande de commentaire de l’Associated Press.

Jim Murren a également été nommé président du conseil d’administration de l’autorité. Les médias du Nevada, qui abrite la ville du jeu de Las Vegas, ont identifié Murren comme un ancien président-directeur général de MGM Resorts International, qui gère également des casinos. Murren n’a pas pu être atteint immédiatement par l’AP.

Murren a également travaillé en étroite collaboration avec des responsables des Émirats dans le passé. Le plus grand développement sur le Strip de Las Vegas a été le partenariat CityCenter de 9,2 milliards de dollars entre MGM Resorts International sous Murren et Dubai World, qui a ouvert ses portes en 2009. Sa tour Harmon n’a jamais été ouverte en raison de défauts de construction et a été démantelée.

Murren a également dirigé la réponse du Nevada au COVID-19 et a tenté de convaincre l’État d’utiliser des kits de test fabriqués en Chine et donnés par les Émirats arabes unis. Des diplomates américains et des responsables de la sécurité ont averti en privé l’État du Nevada de ne pas utiliser les kits de test de coronavirus fabriqués en Chine en raison de préoccupations concernant la vie privée des patients, l’exactitude des tests et l’implication du gouvernement chinois, ont montré des documents obtenus par l’AP.

Décrivant l’autorité, WAM a déclaré qu’elle « créerait un environnement de jeu socialement responsable et bien réglementé, garantissant que tous les participants adhèrent à des directives strictes et se conforment aux normes les plus élevées ».

« Il coordonnera les activités réglementaires, gérera les licences à l’échelle nationale et facilitera la libération responsable du potentiel économique du jeu commercial », ajoute-t-il.

On dit depuis longtemps que les casinos sont considérés comme un moyen de collecter des fonds aux Émirats arabes unis et de stimuler leur industrie touristique, en particulier à Dubaï, où se trouve la compagnie aérienne long-courrier Emirates. Déjà, des tirages au sort de voitures hors taxes bombardent ceux qui transitent par l’aéroport international de Dubaï.

Un câble diplomatique américain de 2004 publié par WikiLeaks spéculait que les projets de casino de Dubaï avaient « été mis sur la glace en raison de la déférence » envers feu Cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyan, le premier président du pays après l’unification en 1971.

Mais ces dernières années, les rumeurs sur les casinos n’ont cessé de croître. Le célèbre navire britannique Queen Elizabeth 2 a ouvert ses portes en tant qu’hôtel à Dubaï en 2018 après plus de 100 millions de dollars de réparations. Il a toujours à son bord ses machines à sous désactivées. Caesars a également ouvert ses portes en 2018. Les travaux de construction sont en cours impliquant des projets pour les sociétés de casino MGM, Bellagio et Aria.

En 2022, Ras al-Khaimah, l’émirat le plus au nord des Émirats arabes unis, a annoncé un accord de plusieurs milliards de dollars avec le géant des casinos Wynn Resorts, basé à Las Vegas. Les autorités de Ras al-Khaimah ont refusé à plusieurs reprises de décrire directement l’hôtel comme abritant des jeux de hasard, bien que Wynn ait décrit le projet comme impliquant « la gestion ultérieure d’un complexe hôtelier intégré ». Le terme « complexe intégré », né à Singapour, fait référence à un hôtel comprenant un casino et d’autres commodités.

Lors d’une conférence téléphonique en avril, Craig Billings, PDG de Wynn Resorts, a estimé le coût du complexe de Ras al-Khaimah à 3,9 milliards de dollars et a déclaré qu’il serait ouvert en 2027. Les coûts seront répartis, 40 % étant payés par Wynn et 60 % étant payés par Wynn. payé par les partenaires gouvernementaux de Wynn à Ras al-Khaimah. Wynn estime que les taxes sur les revenus des jeux atteindront 12 %.

Les casinos restent rares dans une grande partie du Moyen-Orient, car l’Islam les interdit. Cependant, des casinos fonctionnent en Égypte et au Liban. L’ajout de casinos aux Émirats arabes unis pourrait contribuer à stimuler son industrie touristique rentable – et aider à retrouver les voyageurs chinois perdus pendant la pandémie de coronavirus. Bloomberg a estimé que les Émirats arabes unis pourraient générer 6,6 milliards de dollars de revenus de jeux par an, dépassant potentiellement Singapour.

La création d’une autorité fédérale suggère qu’Abou Dhabi, la capitale du pays, supervisera l’exploitation potentielle des casinos du pays. Cependant, cette fédération de sept cheikhs confère un pouvoir absolu aux dirigeants locaux de ses sept émirats, notamment en matière sociale. L’émirat de Sharjah interdit par exemple la vente d’alcool. Toutes les opérations de casino peuvent suivre le même schéma.

C’est quelque chose que Billings a évoqué lors d’un autre appel en août avec des investisseurs dans lequel il a déclaré que Wynn avait « tout ce dont nous avions besoin pour exploiter les jeux à Al Marjan », compte tenu de la structure fédérale des Émirats arabes unis et des pouvoirs dans chaque cheikh.

« Bien qu’il puisse y avoir des discussions dans d’autres émirats sur la légalisation ou la légalisation au niveau fédéral – couvrant ainsi tous les émirats – j’espère que nous obtiendrons notre licence pour Ras al-Khaimah de manière imminente », a déclaré Billings.

Cependant, les casinos et les importantes sommes d’argent qu’ils génèrent augmentent le risque de blanchiment d’argent. Déjà, les profiteurs de guerre, les financiers du terrorisme et les trafiquants de drogue sanctionnés par les États-Unis ces dernières années ont utilisé le marché immobilier de Dubaï comme refuge pour leurs actifs. Ras al-Khaimah s’est également retrouvé lié au cas d’un homme de l’Alaska qui a blanchi 1 milliard de dollars détenus en Corée du Sud pour le compte de l’Iran.