Les Emirats Arabes Unis classés comme ayant le meilleur passeport au monde

Essentiellement, si vous êtes titulaire d’un passeport émirati, vous pouvez voyager dans un grand nombre de pays sans visa, et dans de nombreux autres, vous pouvez obtenir un visa dès votre arrivée. Les détenteurs de passeports émiratis peuvent entrer dans 121 pays sans visa et obtenir un visa à leur arrivée dans 59 autres États. Ils n’ont besoin d’un visa que pour 19 pays, ce qui signifie qu’ils peuvent accéder à 91 % des pays du monde sans avoir à demander un visa avant de voyager.

Les Émirats arabes unis, une plaque tournante du désert pour les affaires et les voyages qui abrite le siège social le plus multinational de tous les pays du Moyen-Orient, ont reçu un “score de mobilité” en tête de liste de 180. La méthodologie derrière ce score prend en compte l’exemption de visa et le visa sur privilèges d’arrivée dans d’autres pays, et “plus le score de mobilité est élevé, meilleure est la mobilité mondiale dont bénéficie son détenteur de passeport”, selon le rapport.

“Le score de mobilité est la façon dont la puissance d’un passeport est mesurée dans l’indice des passeports”, a-t-il ajouté. “Les passeports accumulent des points pour chaque pays que leurs titulaires peuvent visiter sans visa, avec un visa à l’arrivée, un eVisa (s’il est utilisé dans les trois jours) ou une autorisation de voyage électronique.”

Les Émirats arabes unis ont bénéficié de nombreuses réformes ces dernières années qui ont amené beaucoup plus de personnes à vivre dans le pays, notamment la normalisation des relations avec Israël et l’introduction d’un visa pour les travailleurs à distance. Ses dirigeants ont rouvert ou amélioré les relations diplomatiques et conclu d’importants investissements et accords commerciaux avec plusieurs pays différents.

Il s’est également abstenu de couper les liens de voyage avec la Russie et la Biélorussie pendant la guerre en Ukraine, contrairement à de nombreux gouvernements occidentaux, ce qui en fait une destination très prisée pour les ressortissants de ces pays, en particulier ceux qui tentent d’échapper aux sanctions. L’afflux de personnes qui en a résulté a entraîné un boom immobilier, en particulier pour la capitale commerciale et touristique fastueuse des Émirats arabes unis, Dubaï.