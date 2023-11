Les Émirats arabes unis avertissent les journalistes d’éviter les reportages « offensants » lors des négociations sur le climat

Mais l’incident a mis en évidence par inadvertance les profondes divisions entre la manière dont les Émirats arabes unis et leurs alliés occidentaux traitent les journalistes et les manifestants. Cela survient alors qu’E&E News et d’autres médias ont publié des articles sur les conflits entre les engagements climatiques des Émiratis et les ambitions pétrolières qui auraient pu aller à l’encontre des règles des Émirats arabes unis.

Les contraintes imposées aux journalistes ont été énoncées dans les « Normes de contenu des médias » publiées par le Bureau de régulation des médias des Émirats arabes unis et publiées sur le site Web de l’agence des Nations Unies pour le climat le 23 octobre. Les Émirats arabes unis dirigent les négociations sur le climat de cette année, qui débutent à Dubaï le 23 octobre. 30 novembre.

Le document appelle les journalistes et les médias à « s’abstenir de publier tout ce qui pourrait offenser directement ou indirectement le régime au pouvoir de l’État » ou qui « pourrait porter atteinte à l’unité nationale et à la cohésion sociale ».

Ils devraient également éviter de publier des articles « considérés comme une offense avec ou sans intention envers d’autres pays », qui « pourraient inclure la divulgation de tout secret susceptible de nuire à la réputation » ou à la richesse de toute personne et « qui sont officiellement requis pour être divulgués ». gardé confidentiel », indique le document de normes.

Lundi, l’agence des Nations Unies pour le climat a inclus un lien vers les normes sur une page d’information qu’elle a créée pour les journalistes qui se préparent à couvrir les négociations sur le climat, connues sous le nom de COP 28, une conférence annuelle où les tensions géopolitiques sont fortes et où la plupart des reportages se concentrent en coulisses. négociation.

Lorsque E&E News a demandé aux organisateurs de la COP 28 des Émirats arabes unis comment les journalistes pouvaient couvrir l’événement avec précision sans craindre de représailles, le lien et le document ont été supprimés du site de l’ONU. (Une version du fichier supprimé a été retenu par le moteur de recherche Google.)

« Le document en question est un ancien guide. Son contenu est obsolète et n’est pas pertinent pour les médias participant à la COP28 », a répondu mercredi un porte-parole des Émirats arabes unis pour les pourparlers. « Il a été retiré du [U.N. climate agency] site Web sur lequel il a été publié par erreur.

“Merci d’avoir porté cela à notre attention”, a déclaré le porte-parole, qui a refusé d’être nommé dans l’article. « Nous sommes impatients d’accueillir la COP la plus inclusive jamais vue. »

Sultan al-Jaber, le responsable pétrolier choisi par les Émirats arabes unis pour diriger la COP 28, a présidé de 2016 à 2020 le Conseil national des médias des Émirats arabes unis, qui a précédé le Bureau de réglementation des médias.

Bien que le document ait été retiré du site de l’ONU, il n’est pas clair si les restrictions s’appliquent aux autres journalistes travaillant aux Émirats. L’ambassade des Émirats arabes unis aux États-Unis n’a pas répondu aux questions.

La perspective d’un traitement injuste de la presse et des visiteurs lors de la conférence sur le climat était un sujet de préoccupation parmi certains pays démocratiques avant même que les normes médiatiques ne soient publiées.

“L’UE a soulevé à plusieurs reprises la question de la sauvegarde de la liberté des médias et de la liberté de manifester parmi les chefs de délégation, et nous avons été assurés que ces libertés seraient respectées”, a déclaré mardi un porte-parole de la Commission européenne dans un courrier électronique, avant que les normes ne soient adoptées. retiré.

Le porte-parole a bénéficié de l’anonymat pour discuter des conservations privées entre les responsables de l’UE et des Émirats arabes unis.

Le Département d’État américain n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les normes médiatiques des Émirats arabes unis.

Mais dans un Bilan 2022 des pratiques du pays en matière de droits de l’hommele département a constaté que les Émirats avaient imposé « de sérieuses restrictions à la liberté d’expression et aux médias, y compris la censure et l’application ou la menace d’appliquer des lois pénales sur la diffamation ».

“Des responsables gouvernementaux auraient émis des avertissements aux journalistes qui publiaient ou diffusaient des documents jugés politiquement ou culturellement sensibles”, a déclaré le Département d’État. « Les rédacteurs et les journalistes pratiquaient couramment l’autocensure par crainte de représailles du gouvernement, d’autant plus que la plupart des journalistes étaient des ressortissants étrangers et risquaient d’être expulsés. »

Le rapport note également que des organisations non gouvernementales et « des médias ont rapporté que le gouvernement ciblait des militants, des journalistes, des hommes politiques et des dissidents dans le cadre de campagnes de piratage systématiques ».

Deux journalistes sont actuellement détenu dans le pays, selon le groupe de surveillance Reporters sans frontières. Ces dernières années, les utilisateurs des réseaux sociaux ont également été emprisonnés pour critiquant le gouvernement des Émirats arabes unis ou satiriser la culture émiratie.

La journaliste Zia Weise a contribué.

Une version de ce rapport a été publiée pour la première fois dans Climatewire d’E&E News. Accédez à des rapports plus complets et approfondis sur la transition énergétique, les ressources naturelles, le changement climatique et plus encore dans E&E News.