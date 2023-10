Les Émirats arabes unis avertissent la Syrie de ne pas s’impliquer dans la guerre entre Israël et le Hamas (rapport)

Les Émirats arabes unis ont averti le président syrien Bashar al-Assad de s’abstenir d’intervenir dans la guerre entre Israël et le Hamas ou de permettre des attaques contre Israël depuis le sol syrien.

Axios a rapporté la nouvelle en premier, citant deux sources émiriennes informées du sujet.

Les dirigeants étrangers en dehors d’Israël craignent que la guerre ne se propage au Liban voisin ou ne dégénère en conflit régional, a indiqué le média.

MISES À JOUR EN DIRECT : ISRAËL EN GUERRE CONTRE LE HAMAS APRÈS DES ATTAQUES SURPRISE, ENVIRON 900 MORTS ISRAÉLIENS

Des responsables des Émirats arabes unis ont envoyé leurs messages à de hauts responsables syriens et ont informé l’administration Biden de leurs communications avec les Syriens, selon les deux sources. À la suite des attaques du Hamas contre Israël, le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a condamné les combats.

« Les civils des deux côtés doivent toujours bénéficier d’une protection totale en vertu du droit international humanitaire et ne doivent jamais être la cible d’un conflit », a déclaré le ministère.

Les Émirats arabes unis sont devenus en 2020 le premier pays du Golfe à normaliser ses relations avec Israël.

La Syrie est actuellement toujours impliquée dans une guerre civile. La majeure partie du sud de la Syrie est contrôlée par le gouvernement d’Al-Assad, qui a vu soutien de la Russie et l’Iran.

Lundi, les dirigeants des États-Unis, de l’Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Italie ont publié une déclaration commune condamnant les attaques du Hamas contre Israël.

« Ces derniers jours, le monde a vu avec horreur les terroristes du Hamas massacrer des familles dans leurs maisons, massacrer plus de 200 jeunes profitant d’un festival de musique et kidnapper des femmes âgées, des enfants et des familles entières, qui sont désormais retenus en otages. » », indique la déclaration du président Biden, du président français Emmanuel Macron, du chancelier allemand Olaf Scholz, du Premier ministre italien Giorgia Meloni et du Premier ministre britannique Rishi Sunak.

LES DEM PROGRESSIFS CLAQUENT LA RÉPONSE « RÉPRÉHENSIBLE ET RÉPULSIVE » À L’ATTAQUE DU HAMAS CONTRE ISRAËL APRÈS LES REMARQUES DE L’« ESCOUADE »

« Au cours des prochains jours, nous resterons unis et coordonnés, ensemble en tant qu’alliés et amis communs d’Israël, pour garantir qu’Israël soit capable de se défendre et, à terme, créer les conditions d’une région du Moyen-Orient pacifique et intégrée », a déclaré le communiqué. » a déclaré le communiqué.

Israël a pilonné la bande de Gaza avec des frappes aériennes à la suite d’attaques au cours desquelles des combattants terroristes du Hamas ont infiltré Israël et tué et kidnappé des civils et certains militaires.

En outre, le Hezbollah, un groupe terroriste soutenu par l’Iran au Liban, a tiré des roquettes sur Israël.