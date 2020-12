Des ventes d’environ 92 millions de dollars seront investies dans le club au cours des 10 prochaines années et font partie d’un nombre croissant d’accords commerciaux et d’événements de grande envergure qui renforcent l’accord de normalisation Israël-EAU annoncé il y a trois mois.

« Nous voyons sous nos yeux les résultats phénoménaux des fruits de la paix et de la fraternité entre les peuples et nous sommes en train de tracer une nouvelle façon de rassembler le cœur des gens à travers le sport… Go Beitar! » Le cheikh Hamad Bin Khalifa a déclaré lundi au propriétaire de Beitar Jérusalem, Moshe Hogeg, dans un communiqué publié sur le site Web du club.

Une photo de la signature de l’accord à Dubaï montrait les deux personnes vêtues des foulards à carreaux noirs et jaunes emblématiques de l’équipe, ainsi que le fils de Sheikh Hamad, Mohammed, qui agira en tant que représentant de sa famille et devrait y assister. pays viendra pour une visite dans les semaines à venir.

« A la veille de Hanoukka, la lampe Beitar est allumée dans une lumière nouvelle et particulièrement excitante », a déclaré Hogeg. « Ensemble, nous faisons avancer le club vers de nouveaux jours de vie commune, de réussite et de fraternité pour le bien de notre club et de notre communauté et pour le sport israélien. »

L’accord a été décrit dans la presse sportive israélienne comme rien de moins qu’un « tremblement de terre », mais a suscité des critiques immédiates de la part de nombreux Arabes israéliens, qui ne voient pas seulement la normalisation d’Israël et des EAU comme une occasion manquée de résoudre le problème palestinien. , en plus d’être sceptique à l’égard d’une équipe connue pour son hostilité envers les Arabes, favorisera la coexistence judéo-arabe.

Fondée dans les années 1930 par des sionistes de droite, Beitar Jérusalem a principalement attiré les immigrants juifs de la classe ouvrière de toute l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Depuis un an et demi, le groupe de fans hardcore et ultra-nationaliste « La Familia » a grandi en nombre et en influence. De leur endroit désigné dans les gradins est du stade Teddy à Jérusalem, ils crient régulièrement des chants qui incluent «pur Beitar», «mort aux Arabes» et «Mohammed est un homosexuel».

Selon Zouheir Bahloul, journaliste sportif arabo-israélien et ancien membre de la Knesset, le sport israélien est devenu de plus en plus politisé alors que le pays dérivait vers la droite au cours des quinze dernières années, qui a démissionné pour protester contre une loi de 2018 abaissant son statut. . des citoyens arabes en Israël.

« Le fait qu’un Arabe ait acheté la moitié de Beitar Jérusalem laisse le groupe sur son problème de racisme contre les Arabes », a-t-il dit.

Les partisans de Beitar ont également réagi tristement.

« Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un accord énorme et attrayant avec beaucoup d’argent », tweeté Dudu Aouate, un gardien de but à la retraite de Beitar Jérusalem. «Dans le même temps, il faut tenir compte du fait qu’il s’agit d’un club de 84 ans avec une histoire et des fans qui se sont battus pendant tant d’années pour son caractère social et qui ont davantage préservé son identité ‘juive’. que tout autre adjectif. «

« De l’argent, de l’argent, de l’argent. Vous n’êtes plus l’authentique Beitar Jérusalem », a déclaré Shmuel Yosef dans un tweeter. « C’est un triste jour pour les gens pour qui Beitar était une équipe de football avec un caractère et une fierté juive. »

Le site sportif israélien One signalé que Hogeg, dont l’équipe a eu des problèmes financiers, a récemment effectué plusieurs voyages aux EAU dans l’espoir de signer un accord de partenariat avec un investisseur émirien, même si «certains éléments du football israélien pourraient saboter les négociations ils avaient fait honte à Beitar qu’il s’agissait d’un groupe raciste. «

Au fil des ans, les fans de Beitar n’ont généralement pas été rebutés par des amendes et même encouragés par ce que les critiques disent être une politique des responsables sportifs et gouvernementaux d’ignorer leur comportement.

L’un des incidents les plus flagrants a eu lieu en 2018, lorsque la ministre de la Culture et des Sports Miri Regev a publié une vidéo bon esprit sportif loué dans la galerie d’un match de Beitar, souriant alors que les membres de La Familia chantaient « nous brûlerons votre village! » contre une équipe de la ville arabo-israélienne de Sakhnin.

Historiquement, les tactiques du groupe radical ont réussi à intimider les joueurs potentiels.

En 2004, une recrue musulmane nigériane a été harcelée si incessamment qu’il a démissionné en l’espace d’un an. Un an plus tard, La Familia a protesté contre les informations selon lesquelles Beitar pourrait recruter le joueur arabo-israélien Abbas Suan. Lorsque l’un des deux joueurs musulmans de Tchétchénie a marqué un but pour Beitar en 2013, des centaines de supporters de Beitar ont quitté le stade en signe de protestation.

Après que la nouvelle de l’accord émirati a commencé à circuler la semaine dernière, une centaine de membres de La Familia se sont présentés perturbé la séance d’entraînement du vendredi du club, où des malédictions ont été lancées contre les joueurs et le propriétaire de l’équipe et ont exigé que l’accord soit abandonné.

Alors que les tensions montent chez eux, même des sceptiques comme Bahloul, le journaliste sportif, ont une lueur d’espoir que le partenariat partagé puisse « ramener l’équipe à la santé ».