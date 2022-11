Les émigrés de Hong Kong recherchent le goût du thé au lait de chez eux

HONG KONG (AP) – À Londres, Wong Wai-yi manque le goût de la maison.

Il y a un an, le musicien de 31 ans était à Hong Kong, gagnant bien sa vie en composant pour la télévision et des films et en enseignant le piano. Aujourd’hui, elle gagne environ la moitié de ce qu’elle gagne à Londres en travaillant à temps partiel comme serveur parallèlement à ses activités musicales. Elle a choisi ce travail en partie parce que les repas du personnel lui permettent d’économiser de l’argent sur la nourriture.

C’est un ajustement difficile. Et Wong, qui a quitté Hong Kong avec son petit ami en janvier, s’est tournée vers un aliment de base bien-aimé de sa ville natale pour la garder ancrée : le thé au lait. Elle apporte la boisson à des fêtes avec des amis de Hong Kong et offre des bouteilles à des collègues en cadeau.

« C’est comme me rappeler que je suis un Hongkongais. Tout ira bien tant que nous sommes prêts à endurer les difficultés et à travailler dur », a déclaré Wong, qui est parti dans le cadre d’un exode qui a commencé après que Pékin a adopté une loi en 2020 qui restreignait les libertés civiles.

Alors que des dizaines de milliers de personnes quittent Hong Kong pour une nouvelle vie à l’étranger, beaucoup ont soif d’une saveur de l’enfance qui est devenue un symbole de la culture de la ville : le thé sucré et lourd au lait évaporé qui est servi chaud et froid dans des restaurants de type restaurant appelés cha chaan. tengs. Des ateliers voient le jour pour apprendre aux professionnels à préparer du thé comme des cuisiniers à court terme, et les entreprises de thé au lait se développent au-delà des quartiers chinois en Grande-Bretagne.

À Hong Kong, le thé au lait est une boisson sans prétention, quelque chose que vous utilisez pour arroser du pain perdu sucré dans une assiette en plastique. Il est tellement apprécié que les membres du mouvement de protestation de Hong Kong se sont appelés à faire partie d’une “Alliance du thé au lait” avec des militants de Taïwan, de Thaïlande et du Myanmar, qui boivent des boissons similaires.

Suite à une loi qui a réduit au silence ou emprisonné la plupart des opposants politiques, plus de 133 000 résidents ont obtenu un visa spécial qui leur permet de vivre et de travailler au Royaume-Uni et de demander la citoyenneté britannique après six ans. Les chiffres officiels n’ont pas été publiés sur le nombre de personnes parties, mais la plupart des destinataires devraient le faire, compte tenu du coût du visa.

La voie a été introduite l’année dernière en réponse à la promulgation par la Chine en 2020 de la loi sur la sécurité nationale, que le Royaume-Uni a qualifiée de “violation manifeste” de la déclaration conjointe sino-britannique de 1984. La déclaration comprenait une promesse de conserver les droits et libertés de l’ancienne colonie britannique pendant 50 ans après son retour à la domination chinoise en 1997.

L’activiste exilé Lee Ka-wai a déclaré que s’immerger dans un café de style hongkongais à Londres avec une tasse de thé au lait était un “luxe”.

Le jeune homme de 26 ans a fui Hong Kong en mars de l’année dernière par peur d’être arrêté. Il est recherché par l’organisme anti-corruption de la ville pour avoir prétendument incité d’autres personnes à boycotter les élections législatives de décembre 2021. En tant que demandeur d’asile en Grande-Bretagne, il n’est pas autorisé à travailler et vit de ses économies.

Même si le goût est bon, a-t-il dit, la sensation d’un cha chaan teng et les sons des clients bavardant en cantonais ne peuvent pas être reproduits.

« C’est étrange parce que j’ai le sentiment d’être chez moi à l’étranger. Mais cela a aussi une autre signification – il y a quelque chose qui ne peut pas être remplacé », a-t-il déclaré. “Ce à quoi nous aspirons le plus, c’est de rentrer chez nous et de voir un meilleur Hong Kong. Mais nous ne pouvons pas.

Certains émigrés, comme Eric Tam, cadre de 41 ans dans une compagnie d’assurance, s’inscrivent à des cours de thé au lait avant de partir. En visite à Hong Kong ce mois-ci, il s’est approvisionné en un mélange de thé au lait, une recette qui a évolué à partir des thés britanniques à l’époque coloniale.

Alors que le thé est facile à trouver en Angleterre, dit-il, le goût n’est pas le même : « Le thé au lait britannique n’est que du lait aqueux », a déclaré Tam.

Avant de déménager à Liverpool avec sa femme et ses deux filles cadettes en juin, Tam s’est inscrit à des cours à l’Institution of Hong Kong Milk Tea. L’organisation de deux ans enseigne aux élèves des compétences telles que verser du thé entre une bouilloire et un récipient en plastique pour rehausser sa saveur avant de le mélanger avec du lait évaporé.

Yan Chan, la fondatrice de l’école, a estimé qu’environ 40 % des 2 000 personnes qui ont étudié avec elle prévoyaient d’émigrer.

Le thé au lait n’a commencé à devenir un symbole de l’identité de Hong Kong qu’au cours des 15 dernières années, a déclaré Veronica Mak, professeure associée au département de sociologie de l’Université Shue Yan de Hong Kong.

Mak a déclaré que de nombreux jeunes ont commencé à réfléchir à l’identité de Hong Kong après que le gouvernement a supprimé Queen’s Pier, un monument du passé colonial de la ville, en 2007. Souvenirs d’enfance, marketing et mode pour le localisme se sont réunis pour faire du thé au lait un totem de Hong Culture kong.

“Quand vous demandez aux jeunes quel type de thé au lait ils aiment boire, ils vous diront que c’est le thé au lait à bulles”, a-t-elle déclaré, faisant référence à une boisson de Taïwan. “Mais quand vous arrivez à la partie identité… ils ne diront pas le thé à bulles mais le thé au lait de style local.”

La plupart des amateurs de thé au lait interrogés ont déclaré à l’Associated Press que le thé au lait n’est pas politique. Mais Tam dit que c’est une forme de résistance silencieuse.

« Nous pouvons choisir de préserver la culture que nous voulons conserver. Il ne peut pas être détruit même si d’autres personnes essaient », a-t-il déclaré.

La culture asiatique contemporaine du thé prend de l’ampleur à l’échelle mondiale. En dehors des quartiers chinois, au moins cinq marques de thé au lait de style hongkongais ont émergé au cours des deux dernières années en Grande-Bretagne. L’un d’eux a installé un café éphémère dans le quartier branché de Shoreditch à Londres en septembre, attirant des Londoniens et des touristes ainsi que des émigrés de Hong Kong.

Eric Wong, un grossiste en thé, a commencé à vendre du thé au lait en bouteille en 2021 après avoir déménagé au Royaume-Uni et propose des ateliers sur le thé au lait. Il a déclaré qu’il fabriquait 500 à 1 000 bouteilles de thé au lait par semaine et que son entreprise du sud de Londres s’est effondrée après environ six mois. Ses produits Trini Hong Kong Style Milk Tea sont disponibles en ligne et dans les principaux supermarchés asiatiques.

Le goût de la maison peut provoquer de fortes émotions. Une jeune femme de Hong Kong a versé des larmes après avoir goûté son thé, a déclaré Wong.

Entre les personnes qui envisagent de partir et l’intérêt croissant pour la culture locale, Chan est occupé. Le 3 novembre, neuf personnes ont assisté à sa classe, dont aucune n’avait l’intention d’émigrer.

Le passionné de cuisine Dennis Cheng a eu un cours avec elle fin septembre et a pratiqué le coulage de signature tout en se préparant à quitter Hong Kong avec sa femme et ses enfants.

Il a dit que le goût l’aiderait à lui rappeler Hong Kong et ses amis à la maison.

“Cela peut m’aider à penser qu’émigrer à l’étranger n’est pas si triste”, a-t-il déclaré. “C’est juste que j’ai besoin de plus de temps pour m’adapter.”

Le photographe de l’Associated Press Kin Cheung à Londres a contribué à cette histoire.

Kanis Leung, Associated Press