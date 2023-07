Les émeutiers se déchaînent dans la ville suisse

Les troubles de samedi, apparemment inspirés par les troubles en France voisine, ont vu sept personnes arrêtées à Lausanne

La police suisse a appréhendé sept personnes après le déclenchement d’émeutes samedi soir au centre-ville de Lausanne. Cet incident est survenu au milieu des troubles de masse en cours dans la France voisine.

Plus d’une centaine de jeunes se sont rassemblés dans le centre-ville, saccageant des vitrines, une porte et une enseigne, a indiqué la police lausannoise dans un communiqué.

Une cinquantaine d’officiers ont été déployés pour réprimer les troubles, les émeutiers répondant en lançant des pierres et au moins un cocktail Molotov.

Aucun blessé n’a été signalé.

Les autorités de la France voisine ont affirmé que la vague de violence semblait diminuer lors de la cinquième nuit d’émeutes. Le ministère de l’Intérieur a rapporté dimanche matin que 719 personnes avaient été arrêtées pendant la nuit.

Dans la commune de L’Hay-les-Roses au sud de Paris, des émeutiers ont incendié la voiture du maire local et ont enfoncé leur propre véhicule dans sa maison. Il n’était pas chez lui au moment de l’attaque ; cependant, sa femme et ses deux enfants ont dû fuir la propriété. La femme a subi des blessures non précisées au cours du processus et est soignée dans un hôpital.

Selon le parquet local, une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte en lien avec l’agression. Des images non vérifiées ont également commencé à circuler sur les réseaux sociaux, montrant des émeutiers avec ce qui semble être des armes à feu de qualité militaire.

Le président français Emmanuel Macron a reporté une visite prévue en Allemagne en raison des troubles persistants. Pendant ce temps, plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, ont émis des avis aux voyageurs, recommandant à leurs citoyens d’éviter de se rendre dans des zones en proie à la violence.

Les émeutes ont commencé mardi soir dans la banlieue parisienne de Nanterre, après qu’un policier a abattu Nahel M., chauffeur-livreur de pizza de 17 ans, lors d’un contrôle routier. Alors que les procureurs locaux ont rapidement arrêté et inculpé l’officier qui a tiré le coup de feu, cela n’a pas empêché les manifestations de se propager à travers le pays et de devenir de plus en plus violentes.