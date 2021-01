Les émeutiers du Capitole se sont répandus sur les réseaux sociaux. Maintenant, le FBI regarde.

Un émeutier pro-Trump pose pour une photo avec la statue vandalisée de l’ancien président Gerald Ford. | Saul Loeb / AFP via Getty Images

Comment les forces de l’ordre et les détectives Internet identifient les émeutiers du Capitole.

La police du Capitole a peut-être permis à presque tous les membres d’une foule d’émeutiers pro-Trump d’entrer, de vandaliser et de quitter le bâtiment du Capitole sans scotch, mais les détectives Internet et les enquêteurs officiels sont déterminés à les tenir responsables.

Après que les insurgés se soient écrasés à travers les barrières entourant Capitol Hill, ont submergé la police, ont saccagé le bâtiment du Capitole et ont laissé des dizaines de blessés et quatre morts, il y a eu relativement peu d’arrestations et de nombreuses personnes ont été autorisées à simplement sortir. Il y a eu peu de conséquences alors – seulement une douzaine des centaines d’envahisseurs ont été arrêtés sur les lieux – mais cela va très probablement changer dans les jours et les semaines à venir. Les forces de l’ordre et les civils tentent d’identifier ceux qui auraient participé. Grâce au courage de nombreux membres de la foule, de nombreuses preuves sont à leur disposition.

De nombreux participants ont volontairement – et assez heureusement – posé pour des photos et des vidéos sur les lieux, ou se sont vantés de leurs exploits sur les réseaux sociaux et ont vérifié leurs comptes en direct pendant ou peu de temps après la mêlée, même si nombre de leurs actions pourraient bien être des crimes graves. Croyant apparemment qu’ils ne faisaient rien de mal ou que les forces de l’ordre ne les poursuivraient pas pour leurs actions, les partisans de Trump ont défilé devant des caméras vêtus de costumes distincts (et donc facilement reconnaissables) et, dans certains cas, même de badges d’identité.

En bref, ceux qui ont pris d’assaut le Capitole n’ont pas laissé le fil d’Ariane des médias sociaux pour que les forces de l’ordre suivent leurs portes d’entrée – ils ont laissé des miches de pain entières.



Saul Loeb / AFP via Getty Images Les émeutiers du Capitole font une pause au milieu de la rébellion pour prendre une pause et admirer l’œuvre d’art.

Leurs arrestations sont probablement imminentes. Le FBI demande « des conseils et des médias numériques décrivant les émeutes et la violence dans le Capitole américain et ses environs à Washington, DC »

« Permettez-moi d’assurer au peuple américain que le FBI a déployé toutes nos ressources d’enquête et travaille en étroite collaboration avec nos partenaires fédéraux, étatiques et locaux pour poursuivre de manière agressive les personnes impliquées dans des activités criminelles lors des événements du 6 janvier », a déclaré le directeur du FBI Christopher Wray dans une déclaration jeudi. « Ne vous y trompez pas: avec nos partenaires, nous tiendrons responsables ceux qui ont participé au siège d’hier du Capitole. »

Le département de police de DC a aussi demandé «Aide à l’identification des personnes d’intérêt responsables d’infractions à l’entrée illégale», en affichant sur son site Internet une série de photos montrant des émeutiers à l’intérieur et autour du bâtiment du Capitole. Une personne qui a effrontément tenu des morceaux de la porte de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, est soupçonnée de «recevoir des biens volés», Tandis qu’un autre qui a été photographié en train de vapoter assis derrière un bureau et utilisant un téléphone est soupçonné« d’entrée illégale ».

Et les détectives des médias sociaux – qui, à juste titre, n’ont pas la meilleure réputation pour traquer les criminels potentiels – sont également sur l’affaire. Un compte Instagram dédié à l’identification et à la dénomination des membres de la mafia a déjà accumulé près de 100 000 followers.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Identify Homegrown Terrorists (@homegrownterrorists)

Au moins deux participants ont déjà été licenciés de leur emploi: Goosehead Insurance confirmé jeudi sur Twitter que Paul Davis, avocat général adjoint de l’entreprise, n’y était plus employé. Davis a publié une vidéo sur Instagram de l’extérieur du Capitole où il se plaignait d’avoir été gazé lacrymogène. Un autre homme portait un badge d’identification d’employé clairement visible. Il n’est plus un employé; Marketing direct Navistar l’a viré « Après un examen des preuves photographiques. » Un autre ancien employeur de l’homme, Glory Donuts, l’a identifié comme étant Nicholas Rodean sur son compte Instagram.

Tim Gionet, mieux connu sous le nom de provocateur suprémaciste blanc alt-right «Baked Alaska», a retransmis en direct sa promenade dans le bâtiment du Capitole (et a tenté de utiliser un téléphone fixe pour appeler Trump) à des milliers d’abonnés sur DLive, où il est un partenaire vérifié.



Gagnez McNamee / Getty Images L’un des émeutiers les plus célèbres du moment était Jake Angeli, qui porte une tenue distinctive pour les rassemblements pro-Trump.

Deux des membres les plus en vue de la foule – l’homme torse nu portant de la peinture faciale et un chapeau à cornes à fourrure et l’homme qui a posé ses pieds sur un bureau dans le bureau de Pelosi – ont été identifiés dans les heures suivant l’émeute par la presse dans leur ville natale. L’homme à cornes est connu sous le nom de Jake Angeli, d’Arizona, un partisan de QAnon et un membre du rallye de droite dont le costume le rendait facilement reconnaissable. Richard «Bigo» Barnett, de l’Arkansas, a été rapidement identifié par sa chaîne d’information locale comme étant l’homme du bureau de Pelosi. Il plus tard vanté au New York Times que son passage dans le bureau de Pelosi comprenait «scratch[ing] ses couilles »et en prenant une enveloppe, pour laquelle il a dit avoir payé un quart.

Un autre émeutier pro-Trump a été identifié comme le fils d’un juge de la Cour suprême de Brooklyn. Aaron Mostofsky a été photographié portant plusieurs peaux de fourrure, un gilet sur lequel était inscrit «police» et portant un bouclier anti-émeute de la police ainsi qu’un gros bâton.



Saul Loeb / AFP via Getty Images Richard «Bigo» Barnett, qui se vantait d’être entré dans le bureau de la représentante Nancy Pelosi et d’avoir pris une enveloppe sur un bureau, a été rapidement identifié par son média local.

Des politiciens locaux anciens et actuels ont également diffusé leur présence sur les lieux. Joe Visconti du Connecticut, qui s’est présenté comme gouverneur en 2014, a tweeté une image de lui-même sur les escaliers du Capitole à côté de graffitis qui disaient «notre maison» et s’est assuré de marquer les publications locales pour les alerter de ses actions. L’ancien représentant de l’État de Pennsylvanie, Rick Saccone, s’est vanté sur Facebook d’avoir «pris d’assaut la capitale» et que «notre avant-garde a franchi les barricades».

Et Derrick Evans, un membre républicain fraîchement assermenté de la Chambre des délégués de Virginie-Occidentale, s’est retrouvé en direct dans le bâtiment du Capitole. (Il a depuis supprimé ces images et prétend maintenant qu’il était là en tant que membre indépendant des médias.) Le président de la Chambre de Virginie-Occidentale, Roger Hanshaw, a déclaré dans un communiqué qu’il «évaluera toutes les conséquences potentielles une fois que la totalité de la situation sera comprise. «

Enfin, la photo très diffusée d’un homme barbu joyeux et ondulant marchant dans le Capitole avec le podium de l’orateur a été identifiée par le Bradenton Herald comme étant un homme de Floride Adam Johnson (et non «Via Getty»).



Gagnez McNamee / Getty Images Un membre de la mafia pro-Trump qui a envahi le Capitole porte le lutrin du Président de la Chambre à travers la rotonde.

Les forces de l’ordre ont été ravies d’utiliser les médias sociaux et les activités Internet pour traquer les criminels présumés dans le passé. Les flux et livestreams des réseaux sociaux ont conduit à l’arrestation de manifestants à Portland en juillet dernier, et le FBI a utilisé Instagram, LinkedIn, Etsy et Poshmark pour identifier une femme de Philadelphie qui aurait incendié deux voitures de police lors des manifestations de George Floyd en juin dernier. On peut soutenir que si les forces de l’ordre avaient auparavant accordé autant d’attention aux médias sociaux, où les fans de Trump s’organisaient ouvertement avant l’insurrection de Capitol Hill, ils auraient été mieux préparés à l’émeute qui a suivi – et aurait peut-être pu empêcher que cela se produise à tout.

Jusqu’à présent, aucun des émeutiers du bâtiment du Capitole n’a été arrêté à part les 14 qui ont été placés en garde à vue sur les lieux. Avec apparemment tout le monde très motivé pour les tenir responsables – et de nombreux émeutiers présumés déjà identifiés – s’attendent à ce que ce nombre augmente très bientôt. Procureur américain par intérim du district de Columbia Michael Sherwin a dit jeudi après-midi que 55 affaires avaient été déposées concernant l’émeute.

«Ce n’est que le début», dit-il.