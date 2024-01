Les émeutiers du Capitole se plaignent que voler est un « énorme problème » pour eux

De nouveaux détails sont apparus concernant les difficultés que certains émeutiers du Capitole pensent avoir rencontrées en essayant de voyager par avion depuis qu’ils ont été soumis à l’examen des forces de l’ordre.

Selon à une déclaration Selon le ministère de la Justice (DOJ), environ 1 070 arrestations d’émeutiers présumés du Capitole ont été effectuées au cours des 30 mois écoulés depuis l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole. L’événement a vu des partisans de l’ancien président Donald Trump envahir le bâtiment du Capitole américain à Washington, DC, dans le but de perturber la certification de la défaite de Trump aux élections de 2020 face à Joe Biden, tandis que certains participants ont également été accusés d’avoir des objectifs plus violents.

Parmi ces accusés, selon le même communiqué, 335 ont été condamnés à une peine de prison, tandis que 119 ont été condamnés à des périodes d’assignation à résidence. La peine la plus lourde jusqu’à présent a été prononcée contre Enrique Tarrio, l’ancien leader des Proud Boys, qui a été condamné à 22 ans de prison pour complot séditieux pour son travail de mobilisation de ses partisans ce jour-là.

Dans un message publié mardi sur X, l’ancienne plateforme Twitter, Scott MacFarlane, un journaliste de CBS News qui a largement couvert les procès anti-émeutes du Capitole, a noté que de nombreux accusés se sont plaints de difficultés liées au transport aérien. Dans son message, il a également inclus une lettre de l’accusé James Rahm III, dans laquelle il demande la clémence dans sa peine et évoque les problèmes qu’il a eus avec la sécurité de l’aéroport, affirmant qu’il a été placé sur une sorte de « liste de surveillance terroriste ».

“Je crois aussi que je suis sur une liste de surveillance des terroristes, parce que voler est devenu un énorme problème”, a écrit Rahm. “Les compagnies aériennes refusent de me permettre de m’enregistrer ou d’embarquer. Après avoir attendu environ 1 à 2 heures debout à un bureau, on me délivre finalement une carte d’embarquement. Puis la TSA [Transportation Security Administration] m’emmène pour une projection personnelle intense, inconfortable, intrusive et longue. La TSA met en place un contrôle de sécurité supplémentaire à la porte. Ils vident toutes mes affaires, pendant que les autres passagers attendent d’embarquer. Cela s’est produit les 4 dernières fois où j’ai volé. Ce traitement est extrêmement gênant et embarrassant pour moi et pour ma petite amie, qui subit le même traitement, rien qu’en volant avec moi.”

Il poursuit : “La stigmatisation a affecté les relations personnelles. Certains voisins ne me parlent plus. Certains amis ont quitté ma vie. Aujourd’hui encore, je reçois des appels anonymes et des courriers haineux chez moi…”

Semaine d’actualités a contacté la TSA par e-mail pour commentaires.

Les commentaires de Rahm dans la lettre reflètent une tendance à l’inquiétude parmi les accusés des émeutes du Capitole. En septembre, 35 ans l’émeutier présumé Patrick Stedman a demandé la clémence du tribunal, citant une préoccupation similaire concernant « une stigmatisation durable » et « le fait d’être potentiellement sur une liste d’interdiction de vol comme l’ont fait de nombreuses personnes inculpées pour leur conduite ». Il a finalement été condamné à quatre ans de prison et trois ans de liberté surveillée.

Dans les semaines qui ont suivi l’émeute du Capitole, l’administrateur de la TSA, David Pekoske, a confirmé que son agence était regarder les individus soupçonné d’y avoir participé pour constituer une éventuelle liste d’interdiction de vol. L’idée a également été défendue par le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer.

Ci-dessus, une photo de l’émeute du 6 janvier au Capitole. Un accusé anti-émeute a affirmé mardi dans une lettre adressée au tribunal qu’il avait eu des difficultés à voler depuis son arrestation.

Samuel Corum/Getty Images