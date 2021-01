Les émeutiers du Capitole pourraient être accusés de sédition et d’insurrection, toutes les options « sur la table », selon le ministère de la Justice

Plus de 90 personnes ont été arrêtées dans le cadre de la prise d’assaut de la capitale américaine, et certaines pourraient faire face à des accusations fédérales d’émeute, d’insurrection et de sédition, a déclaré à la presse l’avocat américain par intérim du DOJ pour Washington, DC.

Michael Sherwin, procureur américain par intérim pour le district de Columbia, a déclaré jeudi que le DOJ avait déjà inculpé 40 affaires devant la Cour supérieure de DC et qu’il amènerait 15 autres personnes sous des accusations fédérales plus tard dans la journée.

Les frais jusqu’à présent comprennent «Accès non autorisé et vol de propriété» mais il a dit « Toutes les options étaient sur la table » lorsqu’on lui a demandé si la sédition ou l’insurrection pouvait être invoquée.

Un homme a été arrêté avec «Pistolet de style militaire et cocktails Molotov à proximité» le Capitole américain, a déclaré Sherwin, sans préciser si la personne en question avait pénétré à l’intérieur du complexe.

Il y a «Problèmes de sécurité nationale» sur les matériaux « volé » des bureaux du Capitole, dit Sherwin. Lorsqu’on lui a demandé si des agents de la police du Capitole avaient autorisé les manifestants à entrer, il a répondu que s’il y avait des preuves, un policier était «Complice» dans la violation, ils seraient examinés et inculpés.

Jeudi, le procureur général par intérim Jeffrey Rosen a appelé l’assaut du Capitole un «Attaque contre notre gouvernement et l’état de droit» et a promis que toutes les personnes impliquées «Faire face à toutes les conséquences de leurs actes.»

Plusieurs centaines de partisans du président Donald Trump ont franchi le périmètre extérieur du Capitole au moment même où la session conjointe du Congrès s’interrompait pour discuter des objections à la certification de l’élection de Joe Biden à la présidence. Un certain nombre d’entre eux ont ensuite pénétré par effraction dans le bâtiment, enfreignant les chambres de la Chambre et du Sénat ainsi que plusieurs bureaux du Congrès avant de se retirer.

Un manifestant a été abattu par la police du Capitole. Trois autres personnes sont mortes de non spécifié « urgences médicales » tandis que sur le terrain du Capitole, la police de DC a déclaré sans fournir plus de détails.

Les législateurs ont été évacués vers Fort McNair, à proximité, et sont revenus plus tard dans la soirée pour terminer la certification de Biden, plusieurs républicains ayant abandonné leurs objections, citant les troubles comme raison.

