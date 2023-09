Les émeutiers du 6 janvier risquent de lourdes peines de prison. Qu’est-ce que cela signifie pour Trump ?

Enrique Tarrio, l’ancien chef du groupe de combat de rue d’extrême droite Proud Boys, a été condamné à 22 ans de prison pour son rôle dans l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis – la peine la plus longue jamais infligée à une personne impliquée. .

C’est un rappel brutal du péril juridique auquel l’ancien président Donald Trump est confronté dans l’affaire fédérale concernant son propre rôle dans l’insurrection. Mais comme le cas de Trump est différent, impliquant des questions juridiques différentes, cela ne signifie pas nécessairement que l’ancien président sera reconnu coupable ou qu’il risquera une peine de prison similaire.

Tarrio a été reconnu coupable de l’accusation la plus grave portée dans les affaires du 6 janvier : complot séditieux, défini comme un complot impliquant deux personnes ou plus « visant à renverser, abattre ou détruire par la force le gouvernement des États-Unis… ou par la force pour empêcher, entraver ou retarder l’exécution de toute loi des États-Unis. D’autres membres des Proud Boys, ainsi qu’une autre milice d’extrême droite, les Oath Keepers, ont également déjà été reconnus coupables de cette accusation.

Jusqu’à présent, plus de 1 100 personnes ont été inculpées en lien avec l’insurrection. Ils ont été condamnés à un total d’environ 600 ans de prison au 25 août, selon une analyse Vox des données du ministère de la Justice. Ces données n’incluent pas la peine de Tarrio, prononcée mardi, ni les peines de ceux qui purgeront leur peine à la maison ou en détention intermittente. Plus de 100 personnes ont été condamnées à au moins deux ans de prison ; 27 à plus de cinq ans.

Trump, pour sa part, risque également une peine de prison pour son implication dans le 6 janvier. Le gouvernement fédéral l’a inculpé de quatre chefs d’accusation : complot en vue de frauder les États-Unis, complot en vue d’entraver une procédure officielle, entrave et tentative d’entrave à une procédure officielle. procédure officielle et complot contre les droits. L’ancien président risque jusqu’à 20 ans de prison pour chacune des accusations liées à l’entrave et 10 ans pour l’accusation de complot contre les droits. (Trump fait également face à 13 accusations portées par l’État dans une affaire distincte mais connexe concernant ses efforts pour annuler les résultats des élections de 2020 en Géorgie.)

Même si les procureurs ont déjà envoyé un message fort quant à leur intention de demander des comptes aux personnes impliquées dans l’insurrection en poursuivant ces affaires et en mettant des centaines de personnes en prison, le succès des poursuites jusqu’à présent dans de nombreuses affaires du 6 janvier pourrait ne pas prédire comment le cas de Trump se déroulera. jouer.

Les peines les plus lourdes jusqu’à présent dans les affaires du 6 janvier

Avant les procès du 6 janvier, la dernière fois qu’une personne avait été reconnue coupable de complot séditieux, c’était en 1995, même si plusieurs procès pour complot séditieux ont eu lieu sans succès dans les années qui ont suivi.

Parvenir à des condamnations dans les affaires Proud Boys et Oath Keepers exigeait un seuil juridique élevé : les procureurs devaient prouver que les membres de ces groupes n’avaient pas seulement pensé à commettre des violences, mais avaient élaboré des plans crédibles pour le faire.

Tarrio lui-même n’était pas réellement au Capitole américain le 6 janvier ; il avait été arrêté pour avoir vandalisé une bannière Black Lives Matter et pour possession de deux chargeurs de fusils de grande capacité portant les logos des Proud Boys dans une église noire historique quelques jours auparavant. Mais les procureurs ont pu prouver qu’il dirigeait toujours ses membres à distance, ce qui le place parmi une poignée d’individus condamnés à plus de 10 ans de prison pour leur implication dans l’insurrection. Les autres comprennent :

Le leader des Oath Keepers, Stewart Rhodes, a été condamné à 18 ans de prison en mai. Il a également été reconnu coupable de complot séditieux. Les procureurs ont fait valoir qu’il avait conduit les Oath Keepers à introduire illégalement des armes légères dans la région de Washington DC et qu’il avait l’intention de recourir à la violence s’ils le jugeaient nécessaire pour bloquer la certification des élections. Peter Schwartz, condamné à plus de 14 ans de prison. Il aurait été le premier à lancer des chaises de jardin sur les policiers protégeant la terrasse inférieure ouest du Capitole, et aurait provoqué la chute de la ligne de police, ce qui a permis aux émeutiers de s’emparer de la terrasse. Daniel « DJ » Rodriguez, condamné à plus de 12 ans de prison. Il a électrocuté à plusieurs reprises un policier avec un pistolet paralysant alors que celui-ci était battu par d’autres émeutiers. Ce policier a perdu connaissance et a subi une crise cardiaque, mettant fin plus tard à sa carrière dans les forces de l’ordre en raison de ses blessures. Kelly Meggs, qui dirigeait auparavant la section de Floride d’Oath Keeper, a été condamnée à 12 ans de prison et reconnue coupable de complot séditieux. Il a été découvert qu’il avait conspiré avec Rhodes pour recruter des personnes pour venir à Washington et se préparer à une confrontation potentiellement violente avec des masques à gaz, des matraques et des armures, stockant davantage d’armes dans un hôtel à l’extérieur de Washington.

En quoi le cas de Trump est différent

Les peines les plus lourdes dans les affaires du 6 janvier concernaient des individus qui se trouvaient soit sur les lieux de l’émeute du Capitole, soit qui organisaient des insurgés dans les coulisses. Trump ne s’est pas rendu au Capitole après avoir prononcé ce jour-là un discours dans lequel il a appelé ses partisans à « se battre comme un diable ». Mais les procureurs ont néanmoins tenté de rejeter les violences survenues le 6 janvier sur la responsabilité de Trump.

L’acte d’accusation fédéral soutient que Trump et un groupe d’alliés que le document qualifie de « co-conspirateurs » savaient que leurs affirmations selon lesquelles les élections de 2020 avaient été volées étaient fausses, mais qu’ils les ont quand même diffusées – et ont même lancé un « stratagème criminel ». pour les soutenir. L’acte d’accusation accuse également Trump d’avoir prévu d’arrêter la certification du vote électoral, d’avoir effectivement arrêté le vote le 6 janvier et de conspirer pour priver les Américains qui ont voté lors de l’élection de leurs droits de vote.

Ils disposent de nombreuses preuves pour étayer ces accusations, mais la question est de savoir si le jury sera convaincu. Kevin O’Brien, ancien procureur fédéral de New York, a déclaré que présenter Trump comme quelqu’un qui a créé les conditions de l’insurrection plutôt que comme quelqu’un activement impliqué comme Tarrio pourrait en fin de compte être une stratégie juridique gagnante – mais cela pourrait également causer des problèmes aux procureurs. .

En effet, les procureurs voudront peut-être s’appuyer sur des preuves relatives à l’émeute ou invoquer l’émeute lors du procès, prévu pour mars prochain. Mais l’acte d’accusation ne s’attarde pas autant sur l’émeute que sur le prétendu plan de Trump visant à rassembler une liste de faux électeurs pour annuler les résultats de l’élection, et l’ancien président n’est pas inculpé en lien direct avec ses actions pendant l’émeute. Cela pourrait permettre à ses avocats de faire valoir que la discussion de l’accusation du 6 janvier devrait être limitée par le juge chargé de l’affaire.

« Ils veulent que l’émeute fasse partie du dossier, mais ils ne l’ont pas accusée comme un délit substantiel », a déclaré O’Brien. « Ils veulent en quelque sorte avoir le gâteau et le manger aussi. Je ne sais pas s’ils vont pouvoir s’en sortir. »

Tout cela signifie que les faits du cas Trump sont très différents de ceux qui l’ont précédé. Ainsi, même si le gouvernement fédéral est généralement considéré comme ayant bâti un dossier solide, rien ne garantit que Trump, même s’il est reconnu coupable, sera condamné à des peines aussi sévères que celles encourues par Tarrio, ses Proud Boys et les Oath Keepers.