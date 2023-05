Les émeutiers du 6 janvier récoltent des milliers de dons. Maintenant, les États-Unis viennent après leur butin

Moins de deux mois après avoir plaidé coupable d’avoir pris d’assaut le Capitole des États-Unis, le résident du Texas Daniel Goodwyn est apparu dans l’émission Fox News de Tucker Carlson et a promu un site Web où les partisans pouvaient donner de l’argent à Goodwyn et à d’autres émeutiers que le site appelait « prisonniers politiques ».

Le ministère de la Justice veut maintenant que Goodwyn renonce à plus de 25 000 $ qu’il a collectés – une récupération qui fait partie d’un effort croissant du gouvernement pour empêcher les émeutiers de pouvoir profiter personnellement de leur participation à l’attaque qui a ébranlé les fondements de la démocratie américaine.

Un examen des dossiers judiciaires par l’Associated Press montre que les procureurs dans plus de 1 000 affaires pénales depuis le 6 janvier 2021 demandent de plus en plus aux juges d’imposer des amendes en plus des peines de prison pour compenser les dons des partisans des émeutiers du Capitole.

Des dizaines d’accusés ont mis en place des appels de fonds en ligne pour obtenir de l’aide pour les frais juridiques, et les procureurs reconnaissent qu’il n’y a rien de mal à demander de l’aide pour les frais d’avocat. Mais le ministère de la Justice s’est, dans certains cas, interrogé sur la destination réelle de l’argent, car bon nombre des personnes accusées ont bénéficié d’une représentation juridique financée par le gouvernement.

La plupart des efforts de collecte de fonds apparaissent sur GiveSendGo, qui se présente comme « le site de collecte de fonds chrétien gratuit n°1 » et est devenu un refuge pour les accusés du 6 janvier interdits d’utiliser les sites de financement participatif traditionnels, y compris GoFundMe, pour collecter des fonds. Les émeutiers proclament souvent leur innocence et se présentent comme des victimes de l’oppression gouvernementale, même s’ils concluent des accords pour plaider coupable et coopérer avec les procureurs.

Leur succès en matière de collecte de fonds suggère que de nombreuses personnes aux États-Unis considèrent toujours les émeutiers du 6 janvier comme des patriotes et s’accrochent à la croyance sans fondement selon laquelle les démocrates ont volé l’élection présidentielle de 2020 à Donald Trump. L’ancien président lui-même a alimenté cette idée, s’engageant à gracier les émeutiers s’il est élu.

Markus Maly, un homme de Virginie qui devait être condamné le mois prochain pour avoir agressé des policiers au Capitole, a collecté plus de 16 000 dollars grâce à une campagne en ligne qui le décrivait comme un « prisonnier de guerre du 6 janvier » et demandait de l’argent pour sa famille. Les procureurs ont demandé une amende de plus de 16 000 $, notant que Maly avait un défenseur public et ne devait aucun frais de justice.

« Il ne devrait pas pouvoir utiliser sa propre notoriété acquise lors de la commission de ses crimes pour » capitaliser « sur sa participation à la violation du Capitole de cette manière », a écrit un procureur dans des documents judiciaires.

Jusqu’à présent cette année, les procureurs ont demandé plus de 390 000 dollars d’amendes contre au moins 21 accusés d’émeute, pour des montants allant de 450 dollars à plus de 71 000 dollars, selon le décompte de l’AP.

Les juges ont infligé au moins 124 127 $ d’amendes à 33 accusés d’émeute cette année. Au cours des deux années précédentes, les juges ont ordonné à plus de 100 accusés d’émeute de payer collectivement plus de 240 000 $ d’amendes.

Par ailleurs, les juges ont ordonné à des centaines d’émeutiers condamnés de verser plus de 524 000 dollars de dédommagement au gouvernement pour couvrir plus de 2,8 millions de dollars de dommages au Capitole et d’autres dépenses liées au 6 janvier.

De plus en plus d’émeutiers faisant face aux accusations les plus graves et aux peines de prison les plus longues sont désormais condamnés. Ils ont également tendance à être les collecteurs de fonds prolifiques, ce qui pourrait expliquer la récente augmentation des demandes d’amendes.

Plus tôt ce mois-ci, le juge qui a condamné Nathaniel DeGrave à plus de trois ans de prison l’a également condamné à payer une amende de 25 000 dollars. Les procureurs ont noté que le résident du Nevada avait « incroyablement » collecté plus de 120 000 dollars lors de campagnes de collecte de fonds GiveSendGo qui le qualifiaient de « prisonnier politique de Pékin Biden » dans « America’s Gitmo » – une référence au centre de détention de Guantanamo Bay.

« Il l’a fait alors qu’il cherchait à coopérer avec le gouvernement et admettait que lui et ses co-conspirateurs étaient coupables depuis au moins novembre 2021 », a écrit un procureur.

L’avocat William Shipley, qui a représenté DeGrave et plus de deux douzaines d’autres accusés du 6 janvier, a déclaré qu’il conseille aux clients d’éviter de collecter des fonds sous les auspices d’être un prisonnier politique s’ils ont l’intention de plaider coupable.

« Jusqu’à ce qu’ils admettent qu’ils ont commis un crime, ils ont parfaitement le droit de crier sur tous les toits que la seule raison pour laquelle ils sont détenus est la politique », a déclaré Shipley. « C’est juste un discours politique du premier amendement. »

Shipley a déclaré avoir fourni au juge des documents montrant que DeGrave avait collecté environ 25 000 $ de plus que ce qu’il avait payé à ses avocats.

« Je n’ai jamais eu à le faire jusqu’à ces cas parce que je n’ai jamais eu de clients qui ont eu une collecte de fonds par un tiers comme celui-ci », a déclaré Shipley. « Il y a un segment de la population qui est sensible au sort de ces accusés. »

La co-fondatrice de GiveSendGo, Heather Wilson, a déclaré que la décision de son site d’autoriser les fonds de défense juridique pour les accusés des émeutes du Capitole « est enracinée dans l’engagement de notre société envers la présomption d’innocence et la liberté pour tous d’engager des avocats privés ».

La pression du gouvernement pour plus d’amendes intervient alors qu’il atteint une étape importante dans la plus grande enquête fédérale de l’histoire américaine : un peu plus de 500 accusés ont été condamnés pour les crimes du 6 janvier.

Les juges n’approuvent pas automatiquement les demandes d’amende des procureurs.

Les procureurs ont demandé une amende de plus de 70 000 $ à Peter Schwartz, un homme du Kentucky qui a attaqué des policiers à l’extérieur du Capitole avec du gaz poivré et une chaise. Le juge de district américain Amit Mehta a condamné Schwartz ce mois-ci à plus de 14 ans de prison – l’une des plus longues à ce jour dans une affaire d’émeute au Capitole – mais n’a pas infligé d’amende.

Les procureurs soupçonnent Schwartz d’avoir tenté de tirer profit de sa campagne de financement, « Patriot Pete Political Prisoner in DC ». Mais son avocat, Dennis Boyle, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de cela.

Le juge « a essentiellement dit que si l’argent était utilisé pour les honoraires d’avocat ou d’autres frais de ce genre, il n’y avait aucune base pour une amende », a déclaré Boyle.

Un jury a condamné John Strand, modèle de couverture de roman d’amour, pour avoir pris d’assaut le Capitole avec le Dr Simone Gold, un médecin californien qui est une figure de proue du mouvement anti-vaccin. Maintenant, les procureurs demandent une amende de 50 000 $ en plus d’une peine de prison pour Strand lorsqu’un juge l’a condamné jeudi.

Strand a collecté plus de 17 300 $ pour sa défense légale sans révéler qu’il a un avocat financé par les contribuables, selon les procureurs. Ils disent que Strand semble avoir « des moyens financiers substantiels », vivant dans une maison qui a été achetée pour plus de 3 millions de dollars l’année dernière.

« Strand a collecté et continue de collecter des fonds sur son site Web sur la base de ses fausses déclarations et de ses fausses déclarations sur les événements du 6 janvier », ont écrit les procureurs.

Goodwyn, qui est apparu dans l’émission de Carlson en mars, devrait être condamné le mois prochain. L’avocate de la défense Carolyn Stewart a décrit les procureurs comme « exigeant du sang d’une pierre » en demandant l’amende de 25 000 $.

« Il a reçu ce montant à titre caritatif pour l’aider à régler sa dette pour les frais juridiques d’anciens avocats et cela, pour des raisons inconnues, est gênant pour le gouvernement », a écrit Stewart.

___

La rédactrice de l’Associated Press, Alanna Durkin Richer à Boston, a contribué à ce rapport.

___

Cette histoire a été corrigée pour refléter que la peine de Peter Schwartz était l’une des plus longues à ce jour dans une affaire d’émeute du Capitole, pas la plus longue.

Michael Kunzelman, Associated Press