Certains dirigeants républicains du Congrès, y compris les représentants américains.Matt Gaetz, Mo Brooks et Paul Gosar, ainsi que le procureur général du Texas Ken Paxton, se sont joints au président Trump pour tenter de bloquer le siège violent du bâtiment du Capitole américain sur antifa, un mouvement lâche de gauche. militants antiracistes et antifascistes.

Le FBI a nié les affirmations sans fondement, et les gens ont reconnu la théorie du complot comme un faux drapeau – un acte conçu pour déguiser la source réelle ou la partie responsable et en impliquer une autre.

En revanche, des membres de groupes d’extrême droite comme le mouvement boogaloo et les Proud Boys se sont en fait infiltrés dans les manifestations de George Floyd cet été, essayant de déclencher la violence entre les manifestants de Black Lives Matter et la police.

Et au Capitole, il semble que les membres de Proud Boys aient caché leur affiliation pour mieux se fondre dans la foule.

En tant qu’expert des tactiques terroristes et de la propagande, je connais bien l’idée que les militants d’extrême droite essaient parfois de cacher leur propre identité.

La tromperie terroriste est une tactique séculaire. La tromperie aide les groupes terroristes à innover en leur permettant d’apprendre, de maîtriser et d’expérimenter de nouvelles tactiques tout en protégeant leur identité et leur réputation.

Le masque du mimétisme

La forme la plus évidente de tromperie – le mimétisme – est l’émulation des tactiques et stratégies spécifiques d’autres groupes.

L’histoire du terrorisme suicide, par exemple, regorge d’exemples de contagion et de mimétisme. Le terrorisme-suicide s’est propagé de l’Iran au Liban en passant par Sri Lanka et les territoires palestiniens. Il a été utilisé par au moins 58 groupes différents dans 35 pays.

Tout comme les plantes et les animaux imitent d’autres espèces pour attirer des proies ou se cacher des prédateurs, le mimétisme permet aux groupes violents de se présenter sous diverses formes à des fins offensives et défensives.

Le mimétisme peut impliquer l’imitation d’actions ou de comportements. Un membre d’Al-Qaida en Europe, par exemple, pourrait se déguiser en buvant de l’alcool, en allant dans des clubs de strip-tease ou en jouant. Cette signalisation trompeuse peut l’aider à se déplacer facilement parmi les cibles occidentales et à ne pas éveiller les soupçons.

L’histoire continue

Le mimétisme peut aussi changer son apparence physique. Dans le cas des opérations terroristes, les groupes se fondent dans leur environnement ou revêtent l’uniforme de groupes rivaux pour semer la confusion. Ils peuvent changer leur apparence et leur tenue vestimentaire pour imiter quelque chose de moins menaçant – par exemple, une femme enceinte – pour échapper à la détection ou aux recherches invasives.

En 2005, Raghab Ahmad ‘Izzat Jaradat du groupe armé du Jihad islamique palestinien a fait exploser une ceinture d’explosifs à bord d’un bus près de Haïfa, en Israël. Il portait un uniforme de l’armée israélienne et portait un sac de conscrit pour éviter d’attirer l’attention. C’est devenu une tactique courante utilisée par les militants du Hamas pour infiltrer des cibles dures israéliennes.

Fausse revendication de responsabilité

La tromperie peut également prendre la forme de mimétisme lorsqu’un groupe revendique une fausse responsabilité ou attribue une opération ratée à ses ennemis ou rivaux.

La volonté de revendiquer la responsabilité ou d’attribuer le blâme dépend du fait que les tactiques violentes sont populaires ou impopulaires auprès de leurs partisans et si elles réussissent ou échouent. L’État islamique, par exemple, a rarement revendiqué la responsabilité des attaques infructueuses.

Les groupes pourraient faussement revendiquer la responsabilité de gagner de la publicité, tandis que les auteurs réels pourraient vouloir se soustraire à la responsabilité.

Al-Qaida n’a pas immédiatement revendiqué la responsabilité des attentats du 11 septembre, bien que les déclarations et commentaires ultérieurs ne laissent aucun doute sur leur culpabilité. Les raisons de cette réticence sont liées à leurs objectifs de l’époque: démoraliser l’Occident, galvaniser les extrémistes musulmans et déclencher un conflit armé avec l’Occident en Afghanistan et ailleurs. De ce point de vue, peu importait quelle faction avait perpétré les attaques.

À la suite d’un attentat-suicide à la bombe en août 2001 dans une pizzeria Sbarro à Jérusalem, plusieurs organisations terroristes palestiniennes ont revendiqué la responsabilité de l’attaque. En conséquence, le groupe qui était en fait responsable, le Hamas, a développé des signatures à l’épreuve des mimiques telles que l’enregistrement de vidéos à l’avance dans lesquelles le bombardier revendique la responsabilité de l’attaque.

Ces vidéos qualifiaient le Hamas de s’approprier les attaques et minaient la réputation de groupes rivaux qui prétendaient à tort que les attaques étaient les leurs. Cette innovation est désormais une norme et a changé la façon dont les groupes terroristes transmettent la propriété.

Tromper MAGA

L’attaque du 6 janvier au Capitole n’était pas antifa. Les arrestations jusqu’à présent ont été des partisans dévoués de Trump, sur la base de leurs publications sur les réseaux sociaux.

Mais sous la forme ultime de tromperie, un article qui aurait été publié par l’avocat de pardon par intérim du ministère de la Justice est apparu sur Parler, l’application de réseau social maintenant suspendue, populaire auprès de l’extrême droite et des personnes qui ont été expulsées de Twitter. Il a demandé aux personnes qui avaient pris d’assaut le Capitole de fournir leur nom, leur adresse, leurs informations de licence et les détails de ce qu’elles avaient fait ce jour-là afin de recevoir une grâce.

Le vrai ministère de la Justice a publié à la hâte une déclaration informant les partisans de Trump que «les informations circulant sur les réseaux sociaux étaient inauthentiques et ne devraient pas être prises au sérieux».

Quelques jours plus tard, le FBI a ouvert de nombreuses enquêtes d’agression et de complot séditieux basées en partie sur des informations glanées sur les réseaux sociaux.

Le mimétisme est à la fois offensif et défensif. Tout comme avec les prédateurs et les proies dans la nature, lorsqu’il s’agit d’actes de terrorisme, ce que vous voyez n’est pas toujours ce que vous obtenez.

Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Mia Bloom, Université d’État de Géorgie.

La recherche est soutenue en partie par le Bureau de la recherche navale «Documenter le califat virtuel» # N00014-16-1-3174. Tous les avis sont exclusivement ceux de l’auteur et ne représentent ni le ministère de la Défense ni la marine. Mia Bloom est membre du programme Evidence Based Cyber ​​Security Research au GSU et membre de New America.