Des émeutiers à Portland, dans l’Oregon, ont fait des ravages dans le centre-ville de la ville, brisant des fenêtres et incendiant un Apple Store. Bien que la ville ait connu des émeutes nocturnes pendant près d’un an, la dernière est survenue après que la police a abattu un homme.

Une autre nuit, une autre émeute. Les manifestants se sont rassemblés vendredi après-midi à Lents Park, où la police avait abattu un homme quelques heures plus tôt. L’homme, que les médias locaux ont identifié comme « blanc » pour conjurer tout potentiel « troubles sociaux, » portait une réplique d’arme à feu lorsqu’il a été tué.

« Troubles sociaux » bientôt éclaté de toute façon. Des manifestants « Antifa » vêtus de noir ont brisé les fenêtres de banques, de restaurants et d’une église et ont peint à la bombe « Plus d’histoire » sur les vitres brisées de l’Oregon Historical Society. Un magasin Apple a été incendié et brûlé pendant dix minutes avant que les pompiers puissent maîtriser l’incendie. Aucun blessé n’a été signalé par la police.

Les vandales ont également allumé des incendies dans des bennes à ordures et des toilettes portables, et la police a finalement déclaré le chaos une émeute et l’a dispersé.

De telles scènes sont courantes à Portland. L’été dernier a vu 100 nuits consécutives de violence après la mort de George Floyd à Minneapolis, Minnesota, les émeutiers de Portland concentrant leur colère sur le palais de justice de la ville et d’autres bâtiments officiels, bien que les petites entreprises aient également énormément souffert.

Les troubles se sont poursuivis sporadiquement pendant l’hiver et jusqu’au printemps, et le bureau du syndicat de la police de Portland a été incendié mardi soir, cette fois en réponse au meurtre de Duante Wright lors d’une arrestation bâclée à Minneapolis.

Le maire de Portland, Ted Wheeler, a été critiqué l’année dernière pour ne pas avoir suffisamment sévi contre les émeutes et pour avoir repoussé l’offre d’aide fédérale du président de l’époque, Donald Trump. Cependant, il a depuis changé de tactique. Déclarant que le public était « malade et fatigué » du chaos presque nocturne, il a promis en février que la ville serait « Riposter avec tout ce que nous avons. »

Wheeler a déclaré lors d’une réunion de la commission de police la semaine dernière que des enquêtes sur les émeutes étaient en cours.

