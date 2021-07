Les émeutiers de la capitale du 6 janvier toujours en fuite six mois après l’insurrection

Les autorités fédérales continuent de poursuivre certains des émeutiers les plus violents qui ont participé à l’assaut meurtrier du Capitole six mois après que des partisans de l’ancien président Donald Trump se soient affrontés avec les autorités chargées de l’application des lois dans une tentative infructueuse d’arrêter la certification de l’élection du président Joe Biden.

Le FBI a publié mardi 11 nouvelles vidéos montrant des suspects, dont certains se livraient à des combats au corps à corps avec la police alors que le gouvernement marquait une nouvelle étape dans ce qui est devenu la plus grande enquête criminelle de l’histoire des États-Unis.

Depuis janvier, au moins 535 personnes ont été arrêtées, dont 165 qui ont été accusées d’avoir agressé, résisté ou interféré avec la police qui a combattu des émeutiers pendant des heures sur des lignes défensives fortement dépassées.

Parmi les nouvelles vidéos publiées mardi par le FBI, l’une montrait un homme non identifié vêtu de camouflage, un gilet de protection et un masque de clown lançant un poteau en direction d’officiers alors qu’une foule d’émeutiers avançait. Un autre clip montrait un officier tiré au sol sur le dos tandis qu’un homme barbu portant un chapeau noir et une chemise de flanelle survolait l’officier tombé au combat.

Les vidéos étaient accompagnées d’un nouvel appel à l’aide du public pour identifier les suspects présentés.

« Alors que nous marquons six mois depuis la violence au Capitole de notre pays, nous continuons d’encourager le public à envoyer des conseils au FBI », a déclaré Steven D’Antuono, chef du bureau extérieur du FBI à Washington, DC. « Comme nous l’avons vu avec des dizaines de cas jusqu’à présent, les conseils comptent… Le public a fourni une aide considérable à cette enquête, et nous demandons une aide supplémentaire pour identifier d’autres personnes pour leur rôle dans la violence au Capitole des États-Unis.

Sur les 165 suspects inculpés d’infractions impliquant des agents, plus de 50 ont impliqué des infractions liées aux armes qui ont causé des blessures. Quatre-vingt-trois suspects se sont avérés avoir des liens avec des organisations extrémistes, selon une comptabilité de USA TODAY.

Au total, 140 agents ont été agressés, dont 80 de la police du Capitole des États-Unis et environ 60 du département de la police métropolitaine de DC.

« Même pendant la guerre civile, les insurgés n’ont pas violé notre Capitole, la citadelle de notre démocratie », a déclaré Biden dans un communiqué mardi. « Mais il y a six mois aujourd’hui, les insurgés l’ont fait. Ils ont lancé un assaut violent et mortel contre la maison du peuple, contre les représentants du peuple et contre la police du Capitole qui a juré de les protéger, alors que notre Congrès dûment élu accomplissait le rituel sacré de notre république et certifié le vote du Collège électoral.

« Ce n’était pas de la dissidence. C’était du désordre. Cela a posé une crise existentielle et un test pour savoir si notre démocratie pouvait survivre – un triste rappel qu’il n’y a rien de garanti pour notre démocratie. »