Des réclamations ont éclaté dans le Minnesota pour une troisième nuit consécutive alors que des milliers de manifestants se sont affrontés avec la police à la suite de la fusillade de la police sur Daunte Wright, 20 ans.

Les gens ont flashé et lancé des feux d’artifice, des bouteilles, des briques, entre autres, sur la police du Brooklyn Center, où un officier vétéran de 25 ans, Kim Potter, a abattu Wright lors d’un arrêt de la circulation dimanche.

La Garde nationale a intensifié ses patrouilles lors de la troisième nuit de manifestations dans le Minnesota Crédit: Reuters

La police a pulvérisé des gaz lacrymogènes sur des manifestants en tant que personnes par courrier aérien comme application de la loi Crédit: Reuters

À la suite d’un rassemblement devant le département de police du comté, les manifestants ont marché vers le siège du FBI et sont restés paisibles jusqu’à 19 heures pendant que les gens écoutaient les orateurs.

À l’approche du couvre-feu de 22 heures imposé au Brooklyn Center, la police a déclaré aux manifestants par haut-parleur qu’ils avaient 10 minutes pour quitter la zone car le rassemblement était illégal.

Le couvre-feu est en vigueur jusqu’à 6 heures du matin mercredi.

La police a mis des barricades autour du quartier général de la police au moment où la Garde nationale du Minnesota a été amenée pour des numéros supplémentaires.

Les gens ont scandé « mains levées » en marchant dans les rues Crédit: Reuters

Les gens ont scandé « Hands Up », « Dites son nom », « No Justice No Peace » parmi d’autres chants.

Certains bâtiments graffités avec «Black Lives Matter» tandis que d’autres ont défilé dans les rues alors que la police les repoussait.

Le renforcement de la sécurité intervient après que 34 personnes ont été arrêtées pour avoir protesté contre la fusillade d’un homme noir par un officier blanc, à seulement 18 km de l’endroit où George Floyd a été tué par l’officier Derek Chauvin il y a moins d’un an.

La mort de Wright a également déclenché des manifestations dans les villes du pays, alors que les manifestants se rassemblaient à New York, Washington DC, Philadelphie et plus encore.

Wright a été tué lorsque Porter a pensé qu’elle avait attrapé son taser pour empêcher Wright de fuir un arrêt de la circulation.

Porter et le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, ont depuis démissionné de leur poste.