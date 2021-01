WASHINGTON (AP) – Ces suspects n’étaient pas exactement cachés.

« CECI EST MOI », a posté un homme sur Instagram avec un emoji de la main pointé sur lui-même sur une photo de la foule violente descendant sur le Capitole américain. «Sooo, nous avons pris d’assaut Capitol Hill lol», a envoyé une femme à quelqu’un à l’intérieur du bâtiment. «Je voulais juste m’incriminer un peu lol», a écrit un autre sur Facebook à propos d’un selfie qu’il a pris à l’intérieur pendant l’émeute du 6 janvier.

Dans des dizaines de cas, les partisans du président Donald Trump ont carrément fait étalage de leur activité sur les réseaux sociaux le jour de l’insurrection meurtrière. Certains, réalisant apparemment qu’ils avaient des démêlés avec la loi, ont supprimé leurs comptes pour découvrir que leurs amis et les membres de leur famille avaient déjà pris des captures d’écran de leurs selfies, vidéos et commentaires et les avaient envoyés au FBI.

Leur absence totale de souci de se faire prendre et la volonté de leurs amis de les dénoncer a aidé les autorités à accuser environ 150 personnes lundi de crimes fédéraux. Mais même avec l’aide des émeutiers eux-mêmes, les enquêteurs doivent encore travailler rigoureusement pour relier les images au vandalisme et les suspects aux actes du 6 janvier afin de prouver leur cas devant le tribunal. Et comme si peu de personnes ont été arrêtées sur les lieux, le FBI et le US Marshals Service ont été contraints d’envoyer des agents pour traquer les suspects.

«Tout simplement parce que vous avez quitté la région de DC, vous pouvez toujours vous attendre à un coup à la porte si nous découvrons que vous faisiez partie d’une activité criminelle à l’intérieur du Capitole», Steven D’Antuono, directeur adjoint en charge du FBI à Washington. bureau, a déclaré plus tôt ce mois-ci. «En bout de ligne, le FBI n’épargne aucune ressource dans cette enquête.»

Au cours des dernières semaines, le FBI a reçu plus de 200 000 photos et astuces vidéo liées à l’émeute. Les enquêteurs ont installé des panneaux d’affichage dans plusieurs États avec des photos d’émeutiers recherchés. En suivant les conseils de collègues, de connaissances et d’amis, les agents ont retracé les photos de permis de conduire pour faire correspondre leurs visages à ceux capturés par la caméra dans le bâtiment. Dans certains cas, les autorités ont obtenu des enregistrements de Facebook ou Twitter pour connecter leurs comptes de médias sociaux à leurs adresses e-mail ou numéros de téléphone. Dans d’autres, les agents ont utilisé les enregistrements des lecteurs de plaques d’immatriculation pour confirmer leurs voyages.

On pense que plus de 800 personnes ont pénétré dans le Capitole, même s’il est probable que tout le monde ne sera pas retrouvé et accusé d’un crime. Les procureurs fédéraux se concentrent sur les cas les plus critiques et les exemples les plus flagrants d’actes répréhensibles. Et ils doivent peser les effectifs, les coûts et les preuves lorsqu’ils inculpent les émeutiers.

Un groupe spécial de procureurs examine l’opportunité de porter des accusations de sédition contre les émeutiers, qui entraînent jusqu’à 20 ans de prison. Un trio a été accusé de complot; la plupart ont été accusés de crimes comme l’entrée illégale et une conduite désordonnée.

De nombreux émeutiers ont publié des selfies à l’intérieur du Capitole sur leurs comptes de médias sociaux, ont accordé des interviews à des organes de presse décrivant leur expérience et ont facilement admis lorsqu’ils étaient interrogés par les enquêteurs fédéraux qu’ils étaient là. Un homme a créé un album Facebook intitulé «Who’s House? NOTRE MAISON »remplie de photos de lui-même et d’autres sur le terrain du Capitole, ont déclaré des responsables.

«Ils auraient pu penser, comme tant de personnes qui travaillent avec Trump, que si le président me dit de le faire, ce n’est pas une infraction à la loi», a déclaré Michael Gerhardt, expert en destitution et professeur à la University of North Carolina School of Loi.

D’autres ont commis des erreurs, comme un policier de Houston, qui a nié être entré dans le Capitole, puis a accepté de laisser les agents regarder les photos sur son téléphone. Dans son dossier de photos supprimées se trouvaient des images et des vidéos, y compris des selfies qu’il avait pris à l’intérieur du bâtiment, ont déclaré les autorités. Un autre homme portait un moniteur GPS ordonné par le tribunal après une condamnation pour cambriolage qui suivait chacun de ses mouvements à l’intérieur du bâtiment.

Un pompier à la retraite de Long Island, New York, a envoyé une vidéo de lui-même dans la rotonde du Capitole au frère de sa petite amie, affirmant qu’il était «à la pointe de la lance», ont déclaré des responsables. Le frère était un agent fédéral du service de sécurité diplomatique du département d’État, qui a remis la vidéo au FBI. Un avocat de l’homme, Thomas Fee, a déclaré qu’il «ne faisait partie d’aucune tentative de prise de contrôle du Capitole américain» et que «l’allégation est qu’il a simplement franchi une porte ouverte dans le Capitole – rien de plus».

Un autre homme qui était à l’intérieur du Capitole était prêt à dénoncer un autre émeutier qui a volé le lutrin de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et a envoyé la vidéo à un agent du FBI, y signant même son propre nom. «Bonjour Nice FBI Lady», a-t-il écrit, «Voici les liens vers les vidéos. On dirait que Podium Guy est dans l’un d’entre eux, moins le podium. Fait moi savoir si tu as besoin de quoique ce soit d’autre. »

Dans un autre cas, un homme était sur un vol quittant DC deux jours après l’émeute quand il n’arrêtait pas de crier «Trump 2020!» et a été lancé. Un agent de police de l’aéroport a vu l’homme descendre de l’avion et l’homme a été réservé sur un autre vol. Quarante-cinq minutes plus tard, l’officier regardait une vidéo sur Instagram et a reconnu l’homme dans un groupe d’émeutiers. L’homme, qui portait la même chemise que le jour où il a pris d’assaut le Capitole, a été arrêté à l’aéroport, ont indiqué les autorités.

Même les avocats de la défense ont reconnu que les preuves leur posaient un problème.

«Je ne suis pas un magicien», a déclaré l’avocat de l’homme vu sur une photo portant le lutrin de Pelosi. « Nous avons une photo de notre client dans ce qui semble être à l’intérieur d’un bâtiment fédéral ou à l’intérieur du Capitole avec une propriété gouvernementale », a-t-il déclaré aux journalistes.

La police du Capitole n’a prévu qu’une manifestation de liberté d’expression et a été submergée par la foule qui a pénétré et parcouru les couloirs du Capitole pendant des heures alors que les législateurs étaient envoyés dans la clandestinité. Cinq personnes sont mortes dans la mêlée, dont un policier du Capitole qui a été frappé à la tête avec un extincteur.

Trump a été destitué après l’émeute pour «incitation à la violence contre le gouvernement des États-Unis». Les plaidoiries d’ouverture commenceront la semaine du 8 février. Il est le premier président à être mis en accusation à deux reprises et le premier à subir un procès après avoir quitté ses fonctions.

Contrairement aux affaires pénales, les procès en destitution n’ont pas de règles de preuve spécifiques, donc tout ce qui est dit et fait ce jour-là peut être utilisé. Et plusieurs des personnes inculpées ont déclaré lors d’entretiens avec des journalistes ou des agents fédéraux qu’ils écoutaient simplement le président lorsqu’ils se sont rendus au Capitole.

Richer a rapporté de Boston.