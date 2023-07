Les émeutes françaises semblent ralentir 6 jours après la mort d’un adolescent en banlieue parisienne

PARIS (AP) – Les troubles à travers la France déclenchés par la fusillade policière d’un jeune de 17 ans ont semblé ralentir du jour au lendemain après six nuits.

Au total, selon le ministère de l’Intérieur, il y a eu 157 arrestations dans la nuit, contre un pic de 3 880 arrestations lors de la nuit ardente du 30 juin, et deux postes de maintien de l’ordre ont été attaqués, entre autres dégâts.

Environ 45 000 officiers ont été déployés dans tout le pays pour lutter contre la violence alimentée par la colère suscitée par la discrimination contre les personnes qui trouvent leurs racines dans les anciennes colonies françaises et vivent dans des quartiers à faible revenu. Nahel, l’adolescente tuée mardi dernier, était d’origine algérienne et a été abattue dans la banlieue parisienne de Nanterre.

Dans toute la France, 297 véhicules ont été incendiés dans la nuit ainsi que 34 bâtiments.

Une voiture en feu a coincé le domicile du maire de la banlieue parisienne L’Hay-les-Roses ce week-end, une attaque personnelle inhabituelle sur fond d’incendies et de vandalisme visant les commissariats de police et les mairies.

Le président français Emmanuel Macros a blâmé les médias sociaux pour la propagation des troubles et a appelé les parents à assumer la responsabilité de leurs adolescents. Eric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a déclaré à la radio France Inter que les parents qui abdiqueraient cette responsabilité « soit par désintérêt, soit délibérément » seraient poursuivis.

Le maire Vincent Jeanbrun a déclaré que sa femme et l’un de ses enfants avaient été blessés et a critiqué le gouvernement pour avoir fait trop peu, trop tard – et a déclaré que blâmer les médias sociaux ou les parents cachait un problème plus grave.

« Les ingrédients de base sont toujours là. Depuis plusieurs années, tout l’été, des explosifs éclatent qui empêchent les gens de dormir, qui les rendent fous », a-t-il déclaré lundi à la télévision BFM. « Nous sommes impuissants été après été. »

The Associated Press