Les émeutes françaises contre le meurtre d’un adolescent constituent une crise dangereuse et malvenue pour Macron

Les émeutes en France déclenchées par le meurtre par la police d’un adolescent représentent une crise profondément malvenue et périlleuse pour le président Emmanuel Macron, alors qu’il cherchait à poursuivre son deuxième mandat.

La violence a éclaté juste après que Macron a finalement mis fin à six mois de protestations contre sa réforme controversée des retraites, qui a dominé l’agenda national pendant la majeure partie de cette année.

Mais les images de magasins saccagés et de bus incendiés à travers le pays risquent également de nuire à la réputation internationale de Macron à un moment où il veut jouer un rôle déterminant pour mettre fin à l’invasion russe de l’Ukraine et être considéré comme le principal courtier en Europe.

Un feu d’artifice explose lors d’affrontements avec la police au Port.

Dans un développement extrêmement embarrassant pour Macron, les émeutes l’ont contraint à annuler une visite d’État en Allemagne qui devait commencer ce week-end et qui devait être le premier voyage de ce type d’un chef d’État français en 23 ans.

Le report est doublement gênant pour l’Elysée, car Macron avait reporté plus tôt cette année une visite d’État prévue du roi Charles III du Royaume-Uni – qui aurait été son premier voyage à l’étranger en tant que monarque – en raison des manifestations souvent violentes sur les retraites.

Il a également écourté sa participation à un sommet européen à Bruxelles cette semaine, se précipitant à Paris pour présider une réunion de crise sans donner de conférence de presse.

Après un premier mandat dominé par la lutte contre les manifestations anti-gouvernementales des Gilets jaunes puis la pandémie de Covid-19, le deuxième mandat du centriste risque à nouveau d’être marqué par le dépannage plutôt que par la mise en œuvre d’une politique.

Une personne réagit alors qu’un policier tient une matraque lors de manifestations à Nanterre en France.

« Rien ne l’a épargné »

Les émeutes « sont une très mauvaise nouvelle pour le président », qui espérait un début d’été en douceur coiffé d’un remaniement ministériel pour redynamiser le gouvernement et sortir de la crise des retraites, a déclaré Bruno Cautres, chercheur à l’Institut politique. Centre de recherche de l’université Sciences Po.

« Les gens sont étonnés de voir comment notre pays est confronté à des tensions, des violences et des crises, les unes après les autres », a-t-il ajouté, prévenant : « Aucun dirigeant ne peut prendre le risque d’avoir une autre conflagration comme celle-ci dans quelques mois ».

Les émeutes ont éclaté cette semaine alors que Macron terminait un important voyage de trois jours dans la ville méridionale de Marseille, où il avait cherché à faire avancer un programme visant à s’attaquer aux problèmes urbains dans les zones les plus défavorisées de France.

Une fille se baisse alors qu’elle passe devant des policiers qui se préparent à disperser des manifestants avec des gaz lacrymogènes à Marseille.

Il a également été moqué dans les médias étrangers, qui l’ont accusé d’avoir assisté au concert d’adieu d’Elton John à Paris mercredi quelques heures avant que certaines des pires émeutes de ces derniers jours n’éclatent.

« Avec le Covid, les Gilets jaunes et la guerre contre l’Ukraine, rien ne l’a épargné », a déclaré à l’AFP une source proche de Macron, sous le couvert de l’anonymat.

Macron, dont le parti au pouvoir a perdu sa majorité absolue au parlement lors des élections législatives de 2022, doit suivre une ligne fine au niveau national.

Il est parfaitement conscient que la figure de proue de l’extrême droite Marine Le Pen envisage de prendre l’Elysée aux élections de 2027 – ce qui ruinerait son héritage même s’il ne peut pas se présenter à ces sondages – et a poussé le gouvernement vers la droite sur les questions de sécurité. .

Les yeux du monde – étonnés de voir des images quasi apocalyptiques prises en dehors de villes touristiques comme Paris et Lyon – sont également tournés vers la France alors que Paris se prépare à accueillir les Jeux olympiques dans un peu plus d’un an.

Un camion de marchandises endommagé et brûlé près d’un magasin Aldi dans le quartier des Flamants, au nord de Marseille.

« Pourrait payer »

Face aux émeutes, Macron s’est efforcé d’équilibrer la colère suscitée par le meurtre par la police – qu’il a qualifié d' »impardonnable » – avec de sévères appels à l’ordre, notamment des appels aux parents pour qu’ils gardent leurs enfants à la maison.

« Il sera jugé sur sa capacité à apaiser les tensions. Pour lui, le danger est de paraître faible et irrésolu », a déclaré Jean Garrigues, historien spécialiste de l’histoire politique.

Mais Macron s’est jusqu’à présent abstenu de déclarer l’état d’urgence dans les zones touchées – ce qui donnerait à la police des pouvoirs accrus – comme le demande la droite.

Le quotidien Le Monde a indiqué qu’il avait tenté « d’enrayer le cycle de la violence urbaine en multipliant les moyens (utilisés par la police) et en utilisant la communication politique, tout en s’abstenant de déclarer l’état d’urgence ».

Prendre une ligne dure sur l’éclatement des émeutes urbaines en 2005 après la mort de deux jeunes qui étaient pourchassés par la police s’est avéré extrêmement bénéfique pour le ministre de l’Intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, qui revendiquerait plus tard la présidence.

« Une politique de fermeté pourrait aussi être payante pour Emmanuel Macron », a déclaré Garrigues.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)