Les émeutes en Afrique du Sud révèlent une fracture croissante au sein du Congrès national africain

Les chroniqueurs de l’ANC affirment que la violence, qu’elle soit soutenue ou non par la faction Zuma, donne à Ramaphosa le chemin le plus clair qu’un dirigeant sud-africain n’ait jamais eu pour scinder le parti politique légendaire en deux, ce qui pourrait être le seul moyen d’inverser son déclin. Le parti est peut-être à son point le plus faible, mais la violence ne fera qu’enhardir Ramaphosa, ont-ils déclaré.