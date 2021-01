La star de l’USWNT, Megan Rapinoe, a qualifié l’émeute de la semaine dernière au Capitole des États-Unis de «très troublante et effrayante».

Rapinoe s’est entretenu mardi avec des journalistes pour la première fois depuis qu’une foule soutenant le président Donald J.Trump a pris d’assaut et occupé le Capitole américain. La violente émeute a entraîné la mort de cinq personnes, dont un policier du Capitole.

« Je pense que le courage des législateurs de revenir là-dedans et de poursuivre leur travail, et le manque de fond absolu de certains de ces législateurs pour continuer à inciter à la violence et continuer d’appeler à l’annulation des élections lorsque le mandat a été donné par les États-Unis et par le peuple des États-Unis, c’est absolument insensé », a déclaré Rapinoe, qui a rejoint l’USWNT lors de son camp de janvier après près d’un an d’absence de l’équipe.

« Ils devraient être tenus responsables. »

Tout au long de sa carrière, Rapinoe a été un ardent défenseur de l’égalité de rémunération et d’autres problèmes de justice sociale, y compris les droits des LGBTQ. Elle s’est disputée avec Trump via Twitter pendant la Coupe du monde et l’année dernière a été impliquée dans des initiatives de vote en faveur du président élu Joe Biden.

Elle est devenue émue quand on lui a demandé ce qu’elle ressentait en voyant ses collègues joueurs de la NWSL s’agenouiller et dénoncer le racisme systémique pendant la Challenge Cup. En 2016, Rapinoe s’est agenouillé en solidarité avec le quart-arrière des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick. US Soccer a réagi en interdisant aux joueurs de s’agenouiller pendant l’hymne, une règle qui a été annulée en juin dernier.

«J’ai juste énormément de fierté et de respect pour tant de personnes qui traversent le parcours, apprennent et grandissent, et se sentent plus à l’aise pour parler de choses», a-t-elle déclaré. « Ce que nous avons vu tout au long de l’été et juste à travers la pandémie, avec les manifestations, j’espère que beaucoup de gens ont ouvert les yeux, en particulier mes collègues blancs. »

jouer 2:11 Ada Hegerberg explique son admiration pour l’USWNT après leurs batailles juridiques avec l’US Soccer.

Elle a félicité US Soccer pour ses excuses pour l’interdiction.

Rapinoe, 35 ans, a joué pour la dernière fois pour l’équipe nationale le 11 mars, lorsqu’elle a marqué lors d’une victoire 3-1 en Coupe SheBelieves contre le Japon. Elle a déclaré aux journalistes qu’elle était heureuse de revenir jouer au football.

« En fait, je me sens vraiment bien physiquement et je me sens simplement rafraîchie de bien des façons, mentalement et émotionnellement. J’ai passé évidemment beaucoup de temps à me mettre en quarantaine à la maison avec Sue. [Bird] et juste pouvoir se détendre « , a déclaré Rapinoe. » Mais je suis évidemment tellement excité de recommencer à jouer. C’était vraiment difficile de ne pas être sur le terrain avec mes coéquipiers et de ne pas avoir un environnement d’entraînement cohérent. Quiconque me connaît vraiment sait que je déteste m’entraîner comme ça. «

Lorsque le coronavirus a commencé à s’installer aux États-Unis en mars dernier et que la National Women’s Soccer League a annulé sa saison, Rapinoe – qui joue pour OL Reign – s’est accroupi à la maison.

Elle s’est retirée du tournoi de la Coupe Challenge de la NWSL dans une bulle de l’Utah l’été dernier et de la série d’automne de la ligue. Elle a également choisi de ne pas participer au camp d’octobre de l’équipe nationale.

Elle a déclaré qu’une partie de son raisonnement pour la pause était la peur du COVID-19, mais qu’elle était également épuisée par le tourbillon qui a suivi la victoire des États-Unis à la Coupe du monde en France. Rapinoe a remporté les honneurs de la meilleure joueuse de la FIFA et du Ballon d’Or après avoir joué dans le premier tournoi de football.

Pour sa carrière, Rapinoe a marqué 52 buts avec 68 passes décisives en 168 apparitions avec l’équipe nationale depuis sa première convocation en 2006. Elle a marqué sur un penalty lors de la victoire des États-Unis sur les Pays-Bas en finale de la Coupe du monde 2019.

Pendant sa pause cet été, elle a animé l’émission spéciale de HBO « Seeing America », qui comprenait la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez, et elle a publié un mémoire, « One Life ». En octobre, elle et la vétéran de la WNBA Sue Bird ont annoncé leur engagement.

L’entraîneur Vlatko Andonovski a déclaré que Rapinoe n’avait pas négligé sa forme physique lors de la mise à pied. Il s’attend à ce que Rapinoe et Carli Lloyd, qui n’a pas joué depuis le printemps dernier en raison d’une blessure, obtiennent des minutes dans deux matchs hors concours contre la Colombie plus tard ce mois-ci à Orlando, en Floride.

« Megan et Carli ont fait un travail formidable et formidable. Notre département de haute performance, entraîneur de haute performance, surveille tout ce qu’ils font », a déclaré Andonovski. « Nous avons une assez bonne idée de leur position. En fait, ils sont tous les deux un peu en avance sur ce que nous attendions d’eux au camp de janvier du point de vue physique. »

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.