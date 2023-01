Les émeutes du Brésil exposent l’architecture Niemeyer de la capitale

La ville, qui a été conçue par l’architecte Oscar Niemeyer et l’urbaniste Lúcio Costa dans les années 1950 et qui est maintenant un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, semblait être tout droit sortie d’une “science-fiction dystopique des années 1960”, comme l’a dit un utilisateur de Twitter. il.

“De vastes vides et des mouvements à différentes vitesses sont, dans la conception de Costa, des valeurs urbaines d’accès au public qu’un visiteur doit ressentir et expérimenter”, a déclaré El-Dahdah.

Costa a amené son ami, Oscar Niemeyer sur le projet. Aficionado du béton et admirateur de Le Corbusier, Niemeyer était peut-être plus un artiste qu’un architecte technique. Il a dit un jour au Guardian : « Je prends mon stylo. Ça coule. Un bâtiment apparaît. Et ses bâtiments ont une qualité lâche, presque esquissée, se courbant de manière organique et fantaisiste.