Les émeutes brisent le vernis de la coexistence dans les villes mixtes d’Israël

La barbe fluide de Father Time et les yeux bleus perçants de M. Jeremias sont devenus une caractéristique des magazines de voyage haut de gamme, où il a été dépeint comme « préparant la coexistence » à côté des murs ottomans rougeoyants de la vieille ville d’Acre. Il promet de restaurer le restaurant bientôt. Il veut remettre au travail ses 62 employés, dont la moitié sont arabes, pour le bien de « tout le peuple d’Acre et aussi de l’État d’Israël ».

ACRE, Israël — Uri Jeremias, un célèbre chef israélien, se considérait comme un bienfaiteur. En amenant des emplois, des touristes et des investissements dans le cœur majoritairement arabe de la ville côtière d’Acre, il pensait qu’il était considéré comme favorisant la coexistence entre Juifs et Arabes.

Les émeutes de mai, déclenchées par des interventions policières provocatrices à la mosquée Aqsa et le déclenchement de la guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas, ont arraché une mince couche de civilité pour exposer les ressentiments bouillonnants entre les citoyens juifs et palestiniens d’Israël. Dans presque toutes les sept villes arabo-juives officiellement « mixtes » d’Israël, les coups de feu, les incendies criminels, les jets de pierres et les lynchages ont laissé une trace de destruction. Des foules arabes ont incendié des magasins juifs. Des justiciers juifs de droite ont scandé « Mort aux Arabes ». Quatre personnes, deux Juifs et deux Arabes, ont été tuées et des centaines, principalement des Arabes, ont été arrêtés plus tard.

À Acre, une ville dont l’histoire des croisés, ottomane, arabe et juive a été celle d’un mélange difficile, une étincelle a suffi à démontrer que de nombreux Palestiniens, qui représentent 30 % de la population de la ville de 56 000 habitants, considéraient l’entreprise de M. Jeremias plus comme l’exclusion et l’oppression rampantes que l’opportunité.

Un voyage à travers plusieurs villes israéliennes mixtes a révélé l’étendue de cette incompréhension mutuelle. Soixante-treize ans après la naissance d’Israël lors de la guerre d’indépendance de 1948, au cours de laquelle des centaines de milliers d’Arabes ont fui ou ont été chassés sous la menace d’une arme, Juifs et Arabes d’Israël vivent côte à côte mais en grande partie aveugles à la vie des autres. Les villes présentées comme des modèles de coexistence pacifique s’enveniment de ressentiments nés de doubles standards.