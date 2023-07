Les émeutes autour du meurtre d’un adolescent se sont propagées à Bruxelles, 64 personnes arrêtées — RT World News

De violents troubles déclenchés par la fusillade par la police d’un jeune de 17 ans lors d’un contrôle routier ont secoué la France pendant 3 nuits

Des émeutes à l’échelle nationale déclenchées par la fusillade mortelle par la police française d’un jeune de 17 ans se sont propagées en Belgique jeudi, déclenchant le chaos qui a entraîné 64 arrestations, a révélé vendredi la police de la Ville de Bruxelles.

Parmi les personnes arrêtées figurent 47 mineurs et 16 adultes placés en détention administrative, a indiqué la police dans un communiqué vendredi. Un autre mineur, qui aurait été vu en train de tabasser un policier, a été arrêté et interrogé mais relâché vendredi.

Des hordes de jeunes se sont rassemblés à Bruxelles jeudi soir, utilisant les réseaux sociaux pour échapper à l’emprise des autorités et se rassemblant à l’endroit suivant lorsque la police s’est trop rapprochée. Alors que les émeutiers s’installaient dans le quartier d’Annessens et à proximité de la gare du Midi comme cibles de leur rage, la station de métro Anneessens a été fermée pour la nuit et les bus traversant le quartier se sont arrêtés ou déviés.















Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre des émeutiers incendiant des voitures et même des bâtiments et répandant des ordures dans les rues sous forme de barricades rudimentaires. La police locale a déclaré au Brussels Times que 10 personnes avaient été arrêtées pour avoir jeté des pavés sur des flics.

La fusillade de mardi à bout portant sur l’adolescente franco-algérienne Nahel M. lors d’un contrôle routier de banlieue à Nanterre a déclenché trois nuits d’émeutes à travers la France. Quelque 667 personnes ont été arrêtées en France jeudi soir alors que les forces de police quadruplaient leurs effectifs dans les rues, déployant 40 000 agents dont des unités antiterroristes et tactiques.

Les troubles auraient commencé par des manifestations pacifiques avant de devenir violents aux mains d’adolescents armés de feux d’artifice, de cocktails Molotov et d’autres armes improvisées. Alors que le policier qui a tiré sur le jeune de 17 ans a été inculpé d’homicide, cette annonce n’a pas ébranlé les violences.

De nombreuses régions de France sont déjà en proie à des manifestations depuis des mois alors que les habitants dénoncent les réformes des retraites de Macron. Les principaux syndicats français ont juré de ne pas reculer jusqu’à ce que Macron capitule.