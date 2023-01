Les émeutes au Brésil mettent en lumière les liens étroits entre Bolsonaro et Trump

Commentez cette histoire Commenter

En août 2021, le fils du président brésilien Jair Bolsonaro s’est rendu à Sioux Falls, SD, pour rencontrer certains des fournisseurs les plus en vue des fausses allégations de fraude électorale de masse de l’ancien président Donald Trump. Eduardo Bolsonaro a adressé un terrible avertissement au groupe, qui comprenait Stephen K. Bannon, l’ancien conseiller principal de Trump : le système de vote électronique du Brésil était « ridicule » et vulnérable à la fraude de masse, a-t-il déclaré selon un enregistrement de l’événement.

Le rassemblement faisait partie du prologue des événements qui se sont déroulés au Brésil dimanche, lorsque les partisans de Bolsonaro ont pris d’assaut les bâtiments gouvernementaux – brisant les fenêtres et agressant la police – dans un écho saisissant de l’émeute pro-Trump au Capitole américain le 6 janvier 2021. Comme Trump, Bolsonaro avait passé des mois à prédire une fraude de masse, puis avait refusé de concéder sa défaite après avoir perdu ses élections d’octobre.

Bien qu’aucune preuve n’ait émergé que Bolsonaro ou son fils aient joué un rôle direct dans les émeutes dans la capitale brésilienne, il est clair que la famille a fomenté la colère contre les institutions démocratiques – une partie d’un livre de jeu qui reflétait leurs liens profonds avec Trump et ceux qui ont alimenté les siens. pousser à jeter le doute sur les résultats des élections américaines.

Alors que Trump soutenait la réélection de Jair Bolsonaro, d’éminents négationnistes américains ont fait des incursions dans le mouvement et la famille de Bolsonaro, selon des entretiens et des documents publics. Eduardo Bolsonaro a discuté de la fraude électorale avec Bannon et a déjeuné avec l’ancien conseiller de Trump Jason Miller, tandis que Donald Trump Jr. s’est entretenu à distance lors d’un rassemblement au Brésil l’année dernière pour faire valoir que des forces extérieures cherchaient à saper la campagne de Bolsonaro.

Au cours des derniers mois, Bannon a utilisé son podcast “War Room” pour alimenter les allégations de fraude dans la perte de Bolsonaro et insister sur le fait que la preuve de la tricherie systématique était à portée de main. Lorsque des émeutiers ont fait irruption dans les bâtiments du gouvernement brésilien dimanche, Bannon s’est rendu sur le site de médias sociaux Gettr pour appeler les foules pro-Bolsonaro “combattants de la liberté brésiliens”.

Les parallèles entre Trump et Bolsonaro montrent comment une idéologie antidémocratique adoptée par Trump a été exportée à l’étranger et enrôlée par des dirigeants étrangers et leurs alliés. Outre le Brésil, les partisans de Trump ont noué des liens avec des dirigeants d’extrême droite en Hongrie et dans d’autres parties de l’Europe. Alors que Bolsonaro et Trump ont finalement été chassés de leurs fonctions, les institutions démocratiques ratifiant la volonté des électeurs, les troubles récents ont mis en lumière à quel point le réseau Trump a été empêtré dans le monde politique de Bolsonaro.

Bolsonaro n’a pas appelé publiquement à une insurrection, mais il a laissé entendre que cela pourrait arriver, affirmant que s’il perdait sa réélection, le Brésil pourrait “avoir des problèmes pires” que lorsque les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole – une affirmation qui, selon certains observateurs brésiliens, pourrait avoir précipité les émeutes du week-end dernier à Brasilia.

Trump, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire, n’a pas joué un rôle actif dans le conseil de Bolsonaro depuis sa défaite électorale – même si le dirigeant brésilien a depuis déménagé en Floride, l’État de résidence de Trump, a rapporté le Washington Post. Alors qu’il y avait des discussions sur la participation de Bolsonaro à la soirée du Nouvel An de Trump dans son club Mar-a-Lago, le dirigeant brésilien n’y est pas allé, selon les conseillers de Trump qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations privées.

Trump a exprimé une admiration répétée pour Bolsonaro, et les deux se sont parlé ces derniers mois – mais deux conseillers ont déclaré que Trump ne lui avait pas parlé cette année.

Les Bolsonaros n’ont pas pu être joints pour commenter; Jair Bolsonaro a tweeté qu’il déplorait “les déprédations et les invasions de bâtiments publics” et ne soutenait que les manifestations pacifiques.

La clé du lien étroit de Trump avec Bolsonaro est Bannon, l’ancien banquier de Goldman Sachs qui est devenu un nationaliste de premier plan et a aidé à organiser la victoire bouleversée de Trump en 2016.

Bannon a défendu son implication dans la politique brésilienne, déclarant dans une interview qu’il avait des inquiétudes quant à la légitimité de l’élection du Brésil et déclarant sa proximité avec le fils de l’ancien président du Brésil.

“Les gens savent qu’Eduardo et moi sommes assez proches”, a déclaré l’expert d’extrême droite au Post.

En 2018, alors que Bolsonaro se présentait à la présidence du Brésil, son fils Eduardo – un législateur fédéral – a approché Bannon pour obtenir des conseils, a déclaré l’ancien conseiller de Trump. Bannon avait quitté la Maison Blanche l’été précédent après avoir été le stratège en chef de Trump.

Bannon et le jeune Bolsonaro en premier se sont rencontrés à New York à l’été 2018 et ont discuté de la stratégie des médias sociaux, entre autres sujets de campagne. Bannon a rappelé avoir loué l’utilisation de Facebook par Bolsonaro pour donner aux électeurs une vision intime de sa vie.

“J’ai dit:” Votre campagne est comme celle de Salvini “, a raconté Bannon au fils du candidat, faisant référence à Matteo Salvini, le populiste italien d’extrême droite qui a mené sa Ligue du Nord nationaliste à une solide victoire aux élections de 2018 dans son pays.

Bannon cherchait à l’époque à unir les mouvements populistes en Europe en opposition au bloc commercial du continent. Mais il a également mis en garde le jeune Bolsonaro au sujet de la sécurité, l’avertissant que son père devrait étendre ses détails de protection et éviter les foules de personnes dans les aéroports et autres lieux publics. Le candidat favori a été poignardé lors d’un événement de campagne en septembre de la même année.

Lorsque Jair Bolsonaro a été élu en 2018, il a attribué la victoire en partie à sa proximité avec le président américain, qui a fait l’éloge de l’homme qu’il a qualifié de “Donald Trump d’Amérique du Sud”. Bolsonaro s’est rendu aux États-Unis au printemps 2019 et a organisé un dîner à l’ambassade du Brésil à Washington au cours duquel Bannon était assis à côté de lui. Le lendemain, Bolsonaro a rencontré Trump à la Maison Blanche, où ils ont organisé ce qui équivalait à une fête politique de l’amour. Lors de leur conférence de presse conjointe, Bolsonaro et Trump ont parlé de manière si similaire que leurs phrases préférées se chevauchaient parfois, les deux hommes professant l’unité contre ce qu’ils appelaient les “fausses nouvelles”.

Alors que le coronavirus ravageait le Brésil et que Bolsonaro s’opposait aux mandats de vaccination et au masquage, ses perspectives de réélection se sont estompées. Trump, également blessé par son message contradictoire sur le covid-19, a perdu sa réélection et a affirmé que l’élection avait été volée – un message sur lequel Bolsonaro et son fils se sont concentrés, poussé en partie par les conseillers de Trump.

À cette fin, Eduardo Bolsonaro s’est rendu dans le Dakota du Sud en août 2021 pour assister à un forum sur la “cybersécurité” organisé par Mike Lindell, le dirigeant de MyPillow qui a allégué que l’élection de Trump avait été volée par des machines à voter électroniques. Bannon était également présent.

Dans son discours, Eduardo Bolsonaro a déclaré que son père avait révélé comment des pirates informatiques pouvaient pénétrer dans les machines à voter électroniques du Brésil, faisant écho à des affirmations similaires de Trump concernant son élection. Il a montré au symposium une vidéo d’un rassemblement de milliers de Brésiliens protestant contre ce qu’un orateur a appelé des «élections truquées».

Le mois suivant, l’ancien conseiller de Trump, Miller, a participé à une conférence organisée par la branche brésilienne du comité d’action politique conservateur basé aux États-Unis. Miller n’a pas répondu à une demande de commentaire. Lors de la même conférence, Donald Trump Jr., apparaissant par vidéo, a déclaré que si les gens ne pensaient pas que la Chine essayait de saper les élections au Brésil, “vous n’avez pas regardé”, selon un rapport du New York Times. Trump Jr. a refusé de commenter.

Le 4 janvier 2021, deux jours avant que les partisans de Trump ne prennent d’assaut le Capitole, plusieurs membres de la famille Bolsonaro, dont Eduardo, se sont rendus à la Maison Blanche, selon les journaux de visiteurs publié par le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier. Le but de la visite, et qui les a rencontrés, n’est pas connu.

Les allégations de fraude électorale ont été saisies à la fois par les partisans de Bolsonaro et les alliés de Trump après le premier Le tour de scrutin d’octobre a laissé Bolsonaro derrière Luiz Inácio Lula da Silva. Bannon a réclamé le résultat était “mathématiquement impossible” parce que le parti de Bolsonaro avait simultanément renforcé sa main dans la législature fédérale. Il a déclaré que l’arrivée du titulaire derrière Lula lors de ce premier tour était “un avertissement très sévère à MAGA et à tous les républicains des matchs qui se jouent lors de ces élections”.

Bannon s’est joint aux critiques de Lula pour s’emparer d’un rapport des forces armées brésiliennes qui n’a trouvé aucun problème lors du concours d’octobre, mais a mis en garde contre les vulnérabilités potentielles lorsque les machines à voter sont connectées à Internet. Il a suggéré que Bolsonaro aurait dû donner suite au rapport alors qu’il était encore au pouvoir.

“Je crois qu’il faut prendre position et faire valoir votre point de vue – le rapport d’audit de l’armée va au cœur des problèmes en suspens avec l’élection”, a-t-il déclaré au Post. “Cela aurait dû être une priorité avant l’inauguration de Lula.”

Matthew Tyrmand, qui apparaît fréquemment sur le podcast d’extrême droite de Bannon pour discuter de l’actualité mondiale, a reproché plus directement à Bolsonaro d’avoir quitté le pays plutôt que de rester pour contester les résultats. Un directeur de Project Veritas, le groupe de droite connu pour ses opérations d’infiltration, Tyrmand dans une interview avec The Post lundi a invoqué la prédiction de Bolsonaro à partir de 2021 selon laquelle il avait trois options – être tué, arrêté ou réélu.

“Je ne me souviens pas qu’il ait dit qu’aller à Disney était la quatrième option”, a déclaré Tyrmand. « Il était l’exécutif. Il avait besoin de travailler avec l’armée selon des lignes constitutionnelles, et il ne l’a pas fait.

À la suite de la défaite de Bolsonaro, Bannon a continué à suggérer sur son podcast que l’élection du Brésil était frauduleuse, une affirmation que Lindell a également faite dans une interview avec The Post.

Une chaîne exploitée par l’émission de Bannon sur l’application de messagerie Telegram a partagé des articles de presse qualifiant le vote de “corrompu” et attaquant les observateurs électoraux.

Après les élections, Eduardo Bolsonaro a élaboré une stratégie sur l’avenir politique de son père lors d’une visite avec Trump à Mar-a-Lago, a rencontré Miller et s’est entretenu au téléphone avec Bannon, a rapporté The Post. À l’époque, des dizaines de milliers de partisans de Bolsonaro, tenant des pancartes en anglais indiquant “#BrazilWasStolen”, ont organisé des manifestations dans plus de 20 villes, demandant aux chefs militaires d’annuler les résultats des élections.

L’armée a refusé et Lula a été inauguré le 1er janvier. Bolsonaro n’y a pas assisté, sautant le transfert de pouvoir habituel qui illustrait le processus démocratique du pays. Au lieu de cela, il s’était envolé pour la Floride, où il aurait séjourné dans une propriété d’Orlando appartenant au combattant brésilien du MMA José Aldo. Un responsable d’Aldo n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans un discours d’adieu, Bolsonaro a déclaré que l’élection avait été injuste mais a appelé les partisans à “respecter les normes et la constitution”.

Une semaine plus tard, les partisans de Bolsonaro ont pris d’assaut les bâtiments gouvernementaux de la capitale nationale. Des centaines ont été arrêtés et Bolsonaro est resté en Floride.