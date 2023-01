Les émeutes au Brésil laissent derrière elles des traces de destruction, notamment des sculptures décapitées et des tapis imbibés d’urine

La horde d’émeutiers qui ont envahi les bâtiments gouvernementaux le 8 janvier lors d’une attaque contre la démocratie brésilienne a laissé derrière elle une traînée de destruction dont l’ampleur n’apparaît que maintenant.

Après une enquête minutieuse sur les ruines, l’institut national du patrimoine artistique a publié jeudi soir un rapport de 50 pages, dont la majeure partie est un catalogue photographique des dégâts. Ils vont bien au-delà du verre brisé sur les extérieurs du palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême, toutes des icônes architecturales.

Des meubles modernistes ont été brûlés, des portraits défigurés, des sculptures décapitées et des céramiques brisées. Des tapis ont été retrouvés imbibés d’eau provenant des systèmes de gicleurs des bâtiments, ainsi que d’urine.

Les émeutiers – partisans inconditionnels de l’ancien président Jair Bolsonaro qui refusent d’accepter sa défaite électorale – ont entaché la rampe de marbre emblématique menant au palais présidentiel de rayures, certaines s’étendant sur deux pieds de long, selon le rapport. Dans une table en bois historique de la Cour suprême, ils ont gravé “Suprême est le peuple” – une phrase populaire parmi les partisans de Bolsonaro, qui ont souvent tendu contre les contrôles de la cour suprême.

Parmi les œuvres d’art détruites figurait une horloge du XVIIe siècle fabriquée par Balthazar Martinot et que la cour royale française a offerte au roi du Portugal. La seule autre horloge Martinot existante se trouve au château de Versailles en France, bien qu’elle soit deux fois plus petite, a déclaré la présidence brésilienne dans un communiqué. Une sculpture en bronze d’un flûtiste de Bruno Giorgi, âgée de 60 ans, a également été saccagée (devrait-elle être saccagée?), Et ses pièces ont été retrouvées réparties dans une pièce du troisième étage du palais présidentiel.

Des vandales ont lancé des pierres à travers la toile d’une peinture murale d’Emiliano Di Calvalcanti. Le palais présidentiel a déclaré dans son communiqué que le tableau, “As Mulatas”, est évalué à environ 1,5 million de dollars, bien que des œuvres de cette taille aient tendance à atteindre le quintuple de ce montant aux enchères.

“Les dégâts n’étaient pas aléatoires, ils étaient manifestement délibérés”, a déclaré Rogerio Carvalho, conservateur du palais présidentiel, dans une interview alors qu’il était assis devant le tableau défiguré. L’ouvrage “a été perforé en sept endroits à l’aide de pierres prises sur la place à la pioche. C’est-à-dire qu’il y a un mouvement d’intolérance envers ce que représente ce palais”.

Le coût total de la destruction n’a pas encore été établi. Le président du Sénat, Rodrigo Pacheco, a estimé les dégâts dans sa seule chambre du Congrès à des millions.

Le lendemain du soulèvement, le ministre de la Justice Flávio Dino a déclaré que les enquêtes de la police fédérale permettront au bureau du procureur général de tenir les auteurs financièrement responsables.

Cette collection “est un trésor artistique du peuple brésilien, qui appartient à la nation et dont l’intégrité doit être respectée”, a déclaré mardi à la presse la ministre brésilienne de la Culture, Margareth Menezes. “L’idée est de créer un mémorial sur ces violences que nous avons subies, pour que cela ne se reproduise plus jamais.”