Les embryons les plus congelés ? Jumeaux nés après 30 ans

En avril 1992, “Save the Best for Last” de Vanessa Williams a dépassé le Billboard 100, le gouverneur de l’Arkansas, Bill Clinton, était candidat à la Maison Blanche, “Who’s the Boss?” a diffusé son dernier épisode, et les bébés nés de Rachel et Philip Ridgeway il y a quelques semaines ont été congelés sous forme d’embryons.

Nés le 31 octobre, Lydia et Timothy Ridgeway sont nés de ce qui pourrait être les embryons congelés les plus longs à avoir jamais abouti à une naissance vivante, selon le National Embryo Donation Center.

La précédente détentrice du record connue était Molly Gibson, née en 2020 d’un embryon qui avait été congelé pendant près de 27 ans. Molly a pris le dossier de sa sœur Emma, ​​qui est née d’un embryon qui avait été congelé pendant 24 ans.

Il est possible qu’un embryon congelé plus ancien ait été utilisé ; bien que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis suivent les taux de réussite et les données relatives aux technologies de reproduction, ils ne suivent pas la durée de congélation des embryons. Mais il n’y a aucune preuve qu’un embryon plus âgé aboutisse à une naissance vivante.

“Il y a quelque chose d’époustouflant à ce sujet”, a déclaré Philip Ridgeway alors que lui et sa femme berçaient leurs nouveau-nés sur leurs genoux dans leur maison à l’extérieur de Portland, dans l’Oregon. “J’avais 5 ans quand Dieu a donné la vie à Lydia et Timothy, et il a préservé cette vie depuis.”

“Dans un sens, ce sont nos enfants les plus âgés, même s’ils sont nos plus petits”, a ajouté Ridgeway. Les Ridgeways ont quatre autres enfants, âgés de 8, 6, 3 et presque 2 ans, aucun conçu par FIV ou donneurs.

Les embryons ont été créés pour un couple marié anonyme par fécondation in vitro. Le mari était au début de la cinquantaine et ils ont eu recours à une donneuse d’ovules de 34 ans.

Les embryons ont été congelés le 22 avril 1992.

Pendant près de trois décennies, ils sont restés entreposés sur de minuscules pailles conservées dans de l’azote liquide à près de 200 degrés en dessous de zéro, dans un appareil qui ressemble beaucoup à un réservoir de propane.

Les embryons ont été conservés dans un laboratoire de fertilité sur la côte ouest jusqu’en 2007, lorsque le couple qui les a créés a fait don des embryons au National Embryo Donation Center de Knoxville, Tennessee, dans l’espoir qu’un autre couple puisse les utiliser. Les cinq embryons ont passé la nuit dans des réservoirs spécialement équipés à Knoxville, a déclaré le Dr James Gordon, le médecin des Ridgeways.

“Nous n’avons jamais eu en tête un nombre défini d’enfants que nous aimerions avoir”, a déclaré Philip. “Nous avons toujours pensé que nous en aurions autant que Dieu veut nous en donner, et … quand nous avons entendu parler de l’adoption d’embryons, nous avons pensé que c’était quelque chose que nous aimerions faire.”

COMPRENDRE LE DON D’EMBRYONS

Le nom médical du processus que les Ridgeways ont suivi est le don d’embryons.

Lorsque les gens subissent une FIV, ils peuvent produire plus d’embryons qu’ils n’en utilisent. Les embryons supplémentaires peuvent être cryoconservés pour une utilisation future, donnés à la recherche ou à la formation pour faire progresser la science de la médecine reproductive, ou donnés à des personnes qui aimeraient avoir des enfants.

Comme pour tout autre don de tissus humains, les embryons doivent répondre à certaines directives d’éligibilité de la Food and Drug Administration des États-Unis pour être donnés, y compris le dépistage de certaines maladies infectieuses.

“L’adoption d’embryons n’est pas du tout une” adoption “légale, du moins dans le sens d’une adoption traditionnelle qui se produit après la naissance”, a déclaré le National Embryo Donation Center. “Cependant, le terme permet à toutes les parties de conceptualiser le processus et la réalité éventuelle d’élever un enfant non génétiquement lié.”

L’American Society for Reproductive Medicine déclare: “L’application du terme” adoption “aux embryons est inexacte, trompeuse et pourrait imposer un fardeau aux receveurs et devrait être évitée.”

Beaucoup appellent familièrement le processus de donneur “l’adoption d’embryons”, mais l’adoption et le don ne sont pas une seule et même chose, a déclaré le Dr Sigal Klipstein, spécialiste de la fertilité basé à Chicago et président du comité d’éthique de l’American Society of Reproductive Medicine.

“L’adoption fait référence aux enfants vivants”, a déclaré Klipstein. “C’est un processus légal par lequel une relation parent-enfant est créée alors qu’elle n’existait pas auparavant.”

Le don d’embryons, a-t-elle dit, est une procédure médicale. “C’est un moyen par lequel nous prélevons des embryons d’un couple ou d’un individu, puis les transférons à un autre individu afin de fonder des familles.”

L’expression «adoption» s’est retrouvée enveloppée dans un débat culturel plus large, utilisé principalement par les membres des communautés confessionnelles aux tendances conservatrices. Le Centre national de don d’embryons est une organisation privée dirigée par des chrétiens. Il exige que les bénéficiaires passent une “évaluation familiale” et stipule que “les couples doivent être un homme génétique et une femme génétique mariés depuis au moins 3 ans”. Le centre affirme avoir aidé à la naissance de plus de 1 260 nourrissons à partir d’embryons donnés.

Klipstein dit que l’utilisation d’embryons donnés peut souvent être rentable pour les personnes à la recherche d’une aide à la fertilité, car cela réduit le prix de la recherche et du stockage du sperme et des ovules du donneur. “Ils n’obtiennent pas le lien génétique avec les enfants”, a-t-elle déclaré, “mais ils ont une option de reproduction beaucoup moins coûteuse que même avec la fécondation in vitro dans la plupart des cas.”

“NOUS VOULONS JUSTE CEUX QUI ATTENDENT LE PLUS LONGTEMPS”

Pour les Ridgeway, fonder leur famille a toujours fait partie d’une vocation plus large.

“Nous ne cherchions pas à obtenir les embryons qui ont été congelés le plus longtemps au monde”, a déclaré Philip Ridgeway. “Nous voulions juste ceux qui attendaient depuis le plus longtemps.”

Lors de la recherche de donneurs, les Ridgeways ont spécifiquement demandé au centre de don une catégorie appelée “considération spéciale”, ce qui signifie qu’il avait été difficile de trouver des receveurs pour ces embryons, pour une raison quelconque.

“En y allant, nous savions que nous pouvions faire confiance à Dieu pour faire tout ce qu’il avait souverainement prévu et que leur âge n’avait vraiment aucun facteur. C’était juste une question de savoir si c’était ou non dans les plans de Dieu”, a déclaré Rachel Ridgeway.

Pour choisir leurs embryons, ils sont passés par une base de données de donneurs. Il n’énumère pas la durée de congélation des embryons, mais il énumère les caractéristiques des donneurs telles que l’origine ethnique, l’âge, la taille, le poids, les antécédents génétiques et de santé, l’éducation, la profession, les films et la musique préférés. Avec certains dossiers, il y a des photos des parents et de leurs enfants s’ils en ont.

Les Ridgeways ont supposé que ceux répertoriés avec les numéros de donneurs antérieurs avaient été au centre le plus longtemps et ont essayé de restreindre leur choix à ces profils.

RISQUES DE MULTIPLES

Southeastern Fertility, qui s’associe au National Embryo Donation Center, a décongelé les embryons le 28 février. Sur les cinq qui ont été décongelés, deux n’étaient pas viables. Selon les experts, le taux de survie est d’environ 80 % lors de la décongélation d’embryons congelés.

L’American Society for Reproductive Medicine et le CDC recommandent tous deux de transférer un embryon à la fois, car en transférer plus augmente la probabilité de multiples, ce qui augmente également potentiellement le risque pour la mère et l’enfant. Les bébés jumeaux sont plus susceptibles de naître tôt, de développer une paralysie cérébrale, d’être autistes et d’entraîner une mortinaissance.

Rachel se souvient que Gordon lui avait remis une photo des trois embryons et recommandé qu’ils n’en transfèrent que deux, lui disant que “les multiples peuvent causer des problèmes pendant la grossesse”. Mais elle a dit qu’il n’y avait aucun doute dans son esprit qu’ils transféreraient tous les trois.

Elle se souvient d’avoir eu les larmes aux yeux et d’avoir dit : « Vous venez de me montrer une photo de mes trois enfants. Je dois tous les avoir.

Les trois embryons restants ont été transférés à Rachel le 2 mars, 29 ans et 10 mois après leur congélation. Deux des transferts ont réussi. Des études ont montré que 25% à 40% des transferts d’embryons congelés aboutissent à une naissance vivante.

COMME ‘RIP VAN WINKLE’

Les embryons peuvent être congelés à peu près indéfiniment, selon les experts.

“Si vous êtes gelé à près de 200 degrés en dessous de zéro, je veux dire, les processus biologiques ralentissent pratiquement à rien. Et donc peut-être que la différence entre être gelé pendant une semaine, un mois, un an, une décennie, deux décennies, cela n’a pas vraiment d’importance”, a déclaré Gordon.

Le Dr Jim Toner, spécialiste de la fertilité à Atlanta, compare cela à une vieille histoire : “Il ne semble pas qu’un spermatozoïde, un ovule ou un embryon stocké dans de l’azote liquide ait jamais vécu le temps. C’est comme ce truc de Rip Van Winkle. C’est juste se réveille 30 ans plus tard, et il n’a jamais su qu’il dormait.”

L’âge de l’embryon ne devrait pas affecter la santé de l’enfant. Ce qui compte le plus, c’est l’âge de la femme qui a donné l’ovule qui est entré dans l’embryon.

“Si cette patiente avait 25 ans, oui, très probablement, ses embryons survivront”, a déclaré le Dr Zaher Merhi, expert en fertilité au Rejuvenating Fertility Center de New York. “Tout tourne autour de l’œuf et de l’embryon et du moment où l’œuf a été retiré.”

Les Ridgeways disent qu’ils ont voulu que leurs enfants soient impliqués tout au long du processus, alors ils le leur ont expliqué au fur et à mesure qu’ils franchissaient les étapes.

“Ils étaient excités et heureux avec nous à chaque étape du chemin. Ils aiment leurs frères et sœurs, et ils jouent ensemble et attendaient avec impatience de savoir si Dieu leur avait donné deux garçons, deux filles ou un frère et une sœur”, a déclaré Phillip Ridgeway. a dit.

Lydia est née à 5 livres et 11 onces et Timothy pesait 6 livres et 7 onces.

“C’étaient des bébés de bonne taille”, a déclaré Rachel Ridgeway. “C’est vraiment la grâce de Dieu parce qu’il vient de nous soutenir à chaque étape du chemin.”