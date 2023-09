Les embauches de Mourinho et Conte étaient des erreurs – Levy, président des Spurs

Le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, a déclaré que c’était une « erreur » d’embaucher José Mourinho et Antonio Conte comme entraîneurs, ajoutant que le club de Premier League « devait retourner à ses racines » avec le nouveau patron Ange Postecoglou.

En mars, l’ancien entraîneur de la Juventus Conte est devenu le deuxième entraîneur avec plusieurs médailles à quitter l’équipe du nord de Londres en un peu plus de trois ans. Ils ont également limogé Mourinho il y a deux ans après que le Portugais ait été recruté pour remplacer le très populaire Mauricio Pochettino.

Levy a été critiqué dans le passé, certains fans des Spurs accusant le joueur de 61 ans de ne pas avoir remporté de trophée depuis 2008.

« Je veux gagner autant que tout le monde » Levy a déclaré lors d’un forum de fans. « La frustration de ne pas gagner et la pression de certains joueurs et d’une grande partie de la base de fans selon laquelle nous avons besoin de gagner, nous devons dépenser de l’argent, nous avons besoin d’un grand manager, d’un grand nom. Et cela m’a affecté. «

Le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, a nommé Ange Postecoglu pour remplacer Antonio Conte à temps plein cet été. GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Pochettino a été licencié en 2019, cinq mois seulement après avoir mené les Spurs à la finale de la Ligue des champions. L’Argentin a été à la tête du Paris Saint-Germain avant de prendre la direction de Chelsea cet été.

« J’ai traversé une période où nous avions presque gagné. Avec Mauricio, nous avons vécu de très, très bons moments », a déclaré Levy. « Nous n’y sommes pas encore parvenus, mais nous en sommes très proches et nous avons changé de stratégie.

« La stratégie consistait à faire appel à un responsable du trophée et nous l’avons fait deux fois. Il faut apprendre de ses erreurs. »

Cependant, Levy a déclaré qu’ils avaient retrouvé leur « Tottenham » avec la nomination de Postecoglou, qui a déjà réussi à dissiper la morosité qui pesait sur le club en les guidant vers leur meilleur début de saison en championnat depuis 57 ans.

Les Spurs sont deuxièmes du classement avec 13 points en cinq matches, à seulement deux points du triple vainqueur Manchester City. Les Spurs rendront visite dimanche à leur rival londonien, Arsenal, avant d’accueillir Liverpool, troisième, le 30 septembre.

« Ils [Mourinho and Conte] « Nous sommes d’excellents managers, mais peut-être pas pour ce club », a ajouté Levy. « Pour ce que nous voulons, nous voulons jouer d’une certaine manière et si cela signifie qu’il faut un peu plus de temps pour gagner, c’est peut-être la bonne chose pour nous. .

« Et c’est pourquoi faire venir Ange était, de mon point de vue, exactement la bonne décision. »