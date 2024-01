Les emballeurs signent 14 contrats de réserve/à terme

Les Packers de Green Bay ont annoncé lundi qu’ils ont signé 14 joueurs pour des contrats de réserve/à terme, tous des joueurs qui étaient auparavant membres de leur équipe d’entraînement au cours de la saison 2023. Vous trouverez ci-dessous une liste complète des joueurs qui ont été ajoutés aujourd’hui à leur liste 2024 :

Le quart Alex McGough

Henry Pearson

RB Ellis Merriweather

WR Grant DuBose*

WR Thyrick Pitts

TE Joel Wilson

T Kadeem Telfort

DL Jonathan Ford*

OLB Banques Keshawn

Arron Mosby

OLB Kenneth Odumegwu^

CB Zyon Gilbert

CBAnthony Johnson

S Tyler Coyle

* désigne l’ancien choix de repêchage des Packers

^ désigne l’exemption des parcours des joueurs internationaux

Parmi ces 14 joueurs, deux – le receveur Grant DuBose et le secondeur extérieur Keshawn Banks – ont été appelés pour les matchs cette année. Sur ces 14 recrues, huit d’entre elles étaient au camp d’entraînement avec les Packers l’été dernier. Les exceptions sont Anthony Johnson (signé lors de la semaine 7 puis de la semaine 18), Zyon Gilbert (signé lors de la semaine 8), Ellis Merriweather (signé lors de la semaine 9), Joel Wilson (signé lors de la semaine 13), Thyrick Pitts (signé lors de la semaine 15). ) et Tyler Coyle (signé lors de la semaine 18).







Les trois joueurs restants de l’équipe d’entraînement qui n’ont pas encore été annoncés comme recrues/futures sont le joueur de ligne défensive Chris Slayton, le demi de coin David Long Jr. et le parieur Pat O’Donnell. O’Donnell a été libéré par l’équipe lors des réductions, pour ensuite être ramené chez les Packers cette semaine lorsque le partant Daniel Whelan a été momentanément absent de l’entraînement en raison d’une maladie. Slayton fait partie de l’équipe d’entraînement depuis deux saisons. Long a été appelé sur la liste du match pas plus tard que la semaine dernière, son omission est donc quelque peu surprenante. Cela étant dit, une combinaison de Slayton et/ou Long pourrait être annoncée comme signature dans un avenir proche.

Vous trouverez ci-dessous à quoi ressemble actuellement la liste actuelle de 90 joueurs des Packers pendant l’intersaison 2024, y compris les agents libres de droits exclusifs – des joueurs qui, selon les règles de la NFL, sont autorisés à signer à nouveau des contrats bon marché.

Liste complète 2024

QB : Jordan Love, Sean Clifford et Alex McGough (3)

RB : Aaron Jones, Emanuel Wilson et Ellis Merriweather (3)

WR : Christian Watson, Romeo Doubs, Jayden Reed, Dontayvion Wicks, Bo Melton, Malik Heath, Samori Touré, Grant DuBose et Thyrick Pitts (9)

TE/FB : Luke Musgrave, Tucker Kraft, Ben Sims, Henry Pearson et Joel Wilson (5)

OL : David Bakhtiari, Elgton Jenkins, Josh Myers, Sean Rhyan, Zach Tom, Rasheed Walker, Royce Freeman, Caleb Jones, Luke Tenuta et Kadeem Telfort (10)

DL : Kenny Clark, TJ Slaton, Devonte Wyatt, Karl Brooks, Colby Wooden et Jonathan Ford (6)

OLB : Rashan Gary, Preston Smith, Kingsley Enagbare, Lukas Van Ness, Brenton Cox Jr., Keshawn Banks, Arron Mosby, Kenneth Odumegwu, Deslin Alexandre et Deandre Johnson (10)

ILB : De’Vondre Campbell, Quay Walker, Isaiah McDuffie, Christian Young (4)

CB : Jaire Alexander, Eric Stokes, Carrington Valentine, Zyon Gilbert et Anthony Johnson (5)

S : Anthony Johnson Jr., Zayne Anderson, Benny Sapp III et Tyler Coyle (4)

SPT : Anders Carlson, Daniel Whelan et Matt Orzech (3)

Au total, les Packers devraient désormais avoir 62 joueurs sous contrat avec 11 choix au repêchage qui devraient être effectués en 2024. Cela signifie que l’équipe aurait droit à 19 places potentielles d’agent libre ou d’agent libre non repêchées cette intersaison, en supposant qu’elles conservent cela. se regrouper et faire leurs choix de repêchage prévus. Pour rappel, le secondeur extérieur Kenneth Odumegwu bénéficiera d’une exemption de parcours de joueur international cette intersaison et pourrait en avoir un dans l’équipe d’entraînement l’année prochaine – si l’équipe perdait la possibilité de l’appeler pour une action en saison régulière.

