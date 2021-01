Le plaqueur offensif des Green Bay Packers, David Bakhtiari, manquera le reste de la saison après que la sélection à trois reprises du Pro Bowl se soit blessé au genou à l’entraînement jeudi.

L’entraîneur des Packers, Matt LaFleur, a confirmé la gravité de la blessure vendredi. La blessure survient six semaines après que le tacle gauche hors concours a accepté les conditions d’un contrat de quatre ans d’une valeur maximale de 105,5 millions de dollars avec une prime de signature de 30 millions de dollars.

C’est juste une de ces choses malheureuses et anormales qui se produisent parfois dans la pratique, a déclaré LaFleur. C’était certainement la faute de personne. C’était une affaire bizarre, et vous savez, c’est difficile de remplacer un gars de son calibre. Je veux dire, vous parlez d’un premier plaqueur gauche dans cette ligue.

La blessure a été signalée pour la première fois par NFL Network.

Bakhtiari a joué un rôle majeur en aidant les Packers (12-3) à remporter un deuxième titre consécutif NFC North et à marquer 31,6 points par match en tête de la ligue. Le choix de quatrième ronde 2013 du Colorado était l’un des sept Packers sélectionnés pour le Pro Bowl la semaine dernière. Il était un choix de deuxième équipe d’Associated Press All-Pro l’année dernière.

Le quart Aaron Rodgers a déclaré vendredi qu’il était encore dans le processus de deuil après avoir appris que Bakhtiari ne reviendrait pas cette saison.

C’est dur de voir un gars tomber à l’entraînement comme ça, a déclaré Rodgers. Vous espérez le meilleur. J’ai reçu un appel de lui hier en fin d’après-midi. J’espérais de bonnes nouvelles, je n’ai pas compris. Vous devez passer à autre chose, mais pour le moment, c’est encore un peu cru. Étaient toujours tristes et blessés pour Dave juste parce que c’est notre frère et notre tacle gauche, notre coéquipier. Cela a été une période difficile pour nous… »

Bakhtiari a raté trois matchs plus tôt cette saison avec des côtes cassées.

La blessure de Bakhtiaris obligera Green Bay à remanier à nouveau sa ligne offensive alors qu’il se dirige vers Chicago (8-7) dans un match aux implications majeures pour les deux équipes.

Green Bay peut gagner la tête de série n ° 1 des séries éliminatoires de la NFC plus un laissez-passer au premier tour s’il bat ou égalise les Bears, ou si San Francisco (6-9) bat ou égalise Seattle (11-4). Chicago peut décrocher une place en séries éliminatoires avec une victoire.

Au cours de ces trois matchs, Green Bay s’est adapté en déplaçant le plaqueur droit habituel Billy Turner sur le côté gauche et en faisant entrer Rick Wagner au plaqueur droit. Green Bay est allé 2-1 pendant cette période avec des victoires à Houston et à San Francisco en sandwich avec une défaite à domicile contre le Minnesota.

Pour compliquer les choses cette fois-ci: Wagner s’est blessé au genou dimanche lors d’une victoire 40-14 contre les Titans du Tennessee. LaFleur a déclaré vendredi que nous pensons qu’il sera bon pour le match des Bears.

Les Packers ont fait face à de multiples blessures sur la ligne offensive, mais n’ont quand même permis que 20 sacs, le deuxième total le plus bas derrière Pittsburghs 13.

Lane Taylor a ouvert l’année en tant que gardien droit partant, mais a déchiré son ACL lors du premier match de la saison. Bakhtiari a raté ces trois matchs. Le centre Corey Linsley a raté trois matchs en raison d’une blessure au genou. Turner a raté les deux premiers matchs des Packers avec un problème de genou.

Green Bay a résisté à ces pertes parce qu’il a des joueurs de ligne qui peuvent jouer plusieurs positions. Sélection Pro Bowl Elgton Jenkins a fait 11 départs à la garde gauche, deux au centre et un au tacle droit cette saison. Turner a commencé six matchs au plaqueur droit, quatre au garde droit et trois au plaquage gauche. Lucas Patrick a fait 10 départs à la garde droite et quatre à la garde gauche.

LaFleur a déclaré vendredi que c’était le meilleur groupe de ligne offensive que j’aie connu. La profondeur de cette ligne va maintenant faire face à son plus grand test après avoir perdu son joueur hors pair.

Il n’y aura pas de problèmes qui se sentent désolés pour nous en tant qu’équipe de football, a déclaré LaFleur. Et nos normes, nos attentes, elles ne changent pas. Et donc, nous avons eu la chance d’avoir beaucoup de profondeur à cette position et la polyvalence de gars qui peuvent jouer à plusieurs endroits. Alors, appuie-toi là-dessus, bien se rallie les uns aux autres et, tu sais, j’allais en tirer le meilleur parti.

