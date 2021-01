Les Packers de Green Bay ont fait tout ce qu’ils pouvaient en saison régulière pour augmenter leurs chances d’atteindre le Super Bowl pour la première fois en dix ans.

Maintenant, ils espèrent une coopération de Dame Nature.

Les Packers (13-3) ont terminé la tête de série n ° 1 de la NFC et un laissez-passer en séries éliminatoires au premier tour avec une victoire sur la route de 35-16 contre les Bears de Chicago dimanche. Sachant qu’ils sont deux victoires en séries éliminatoires à domicile loin d’une place au Super Bowl, les Packers veulent des températures glaciales au Lambeau Field

Ils veulent une répétition des conditions enneigées qui ont marqué leur finale à domicile en saison régulière, une déroute 40-14 du champion de l’AFC South Tennessee Titans.

Les gens jouent différemment, les gens agissent différemment, ils parlent différemment, tout (est différent) qui passe par Lambeau, a déclaré le receveur Davante Adams. C’est ce que c’est. Vous pouvez entrer et essayer d’aboyer et être pieds nus avant le match, mettre votre chemise et faire ce que vous voulez, mais à la fin de la journée, c’est une bête qui joue dans cette neige. C’est une bête qui joue dans ce temps, et le simple fait d’être dans cet environnement enlève la confiance des gens.

Les Packers ont décroché la tête de série n ° 1 en montrant leur capacité d’adaptation.

Ils n’ont accordé qu’un seul sac trois jours seulement après avoir perdu le plaqueur gauche du Pro Bowl David Bakhtiari à la suite d’une blessure au genou qui a mis fin à la saison. Les Packers ont déplacé le plaqueur droit habituel Billy Turner à l’ancien emplacement de Bakhtiaris et ont fait prendre le relais par Rick Wagner au plaquage droit, ce qu’ils avaient également fait plus tôt cette saison lorsque Bakhtiari a raté trois matchs avec des côtes cassées.

Et bien que Green Bay ait mené la NFL en temps moyen de possession (32:31) cette saison, les Packers l’ont emporté de manière convaincante dimanche en détenant le ballon pendant moins de 25 minutes. Green Bay a marqué 35 points sur seulement 44 jeux offensifs.

Bien sûr, cela aide d’avoir un quart-arrière de calibre Hall of Fame produisant l’une de ses plus belles saisons et un receveur livrant l’une des plus grandes années de l’histoire de la franchise.

Rodgers a lancé quatre passes de touché dimanche pour augmenter son total de saison à 48, battant son propre record de franchise de sa saison 2011 MVP. Adams a déclaré après le match que Rodgers devrait verrouiller la course MVP.

Adams a eu sa 18e prise de touché en tête de la NFL pour égaler le record des Packers établi par Sterling Sharpe en 1994. Adams a égalé le troisième plus haut total de touchés en une saison par un receveur large de l’histoire de la ligue, derrière Jerry Rices 23 en 1987 et Randy Moss 23 en 2007.

Adams a terminé la saison régulière avec 115 réceptions au total pour battre le record de la franchise Sharpes de 112 en 1993. Il a fait tout cela malgré une blessure aux ischio-jambiers lors du deuxième match de la saison, lui faisant rater le reste de ce match et les deux prochains matchs. bien.

Je vais vous dire ce que j’ai dit ‘Te dans le vestiaire, a déclaré Rodgers après le match. J’ai dit, (en) 13 matchs, vous venez de vivre la meilleure saison d’un receveur Packer de l’histoire.

CE QUI FONCTIONNE

Les Packers ont 31,8 points en tête de la NFL par match. La cote de passeur de Rodgers 121,5 se classe deuxième dans l’histoire de la NFL, derrière son propre classement de 122,5 en 2011. Il est devenu le premier quart-arrière de la NFL à avoir une cote de passeur de 100 ou plus en 14 matchs au cours de la même saison. Il a complété 70,7% de ses passes pour battre le record de franchise qu’il avait établi en 2011.

CE QUI A BESOIN DE TRAVAILLER

Les pannes dans les équipes spéciales restent un problème. Un retour de botté échappé a conduit à un panier des Bears.

STOCKER

Le secondeur Krys Barnes, un joueur autonome non repêché de l’UCLA, a poursuivi sa remarquable saison recrue avec un record de 14 plaqués. Sécurité Adrian Amos a poursuivi sa poussée de fin de saison avec une interception décisive. Robert Tonyan a eu son 11e touché pour égaler le plus haut total d’une saison par un bout serré des Packers. Paul Coffman a également eu 11 réceptions de touché pour Green Bay en 1983. L’ailier serré de réserve Dominique Dafney, qui a été signé à la formation de 53 joueurs le mois dernier, a reçu une réception de 13 verges pour son premier touché en carrière, puis a réussi le plaquage sur le coup d’envoi.

STOCK EN BAS

Les Packers ont signé Tavon Austin il y a un mois en partie pour booster leurs unités de retour, mais le choix de premier tour de 2013 n’a pas aidé sa cause en cherchant un retour de dégagement dimanche.

BLESSÉ

L’entraîneur des Packers, Matt LaFleur, a noté que Wagner a pris un gros coup au début du match, mais a continué à jouer. Wagner s’était blessé au genou lors du match des Titans. Je pense que cette semaine de congé fera vraiment beaucoup de bien à un gars comme lui, a déclaré LaFleur lundi. Et ce n’est pas le seul gars.

NOMBRES

48/47: Les Packers ont terminé la saison régulière avec plus de passes de touché (48) que de punts (47).

PROCHAINES ÉTAPES

Les Packers ont une semaine de repos pour se reposer, guérir et découvrir à qui ils seront confrontés lors des séries éliminatoires le 16 janvier ou le 17 janvier. Les joueurs s’entraîneront jeudi et vendredi cette semaine.

Steve Megargee

AP NFL