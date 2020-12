Le dernier sur les effets de la coronavirus épidémie sur le sport dans le monde:

Les Packers de Green Bay limiteront la participation aux matchs de Lambeau Field aux employés de l’équipe et à leurs familles pour le reste de la saison régulière.

L’équipe affirme que la décision est basée sur un taux toujours élevé de coronavirus activité dans le comté de Brown et de nombreuses régions de l’État. L’équipe craint également que les tarifs ne grimpent à l’approche des fêtes.

Le président et chef de la direction de Packers, Mark Murphy, déclare que la santé et la sécurité de notre communauté, de nos joueurs et de nos fans sont notre priorité absolue.

WLUK-TV a rapporté que les Packers ont autorisé un groupe limité d’environ 500 employés et leurs familles lors de leurs deux derniers matchs à domicile le 29 novembre et dimanche dernier.

Les Packers ont encore deux matchs à domicile en saison régulière. Ils affronteront les Panthers de la Caroline le 19 décembre et les Titans du Tennessee le 27 décembre.

L’équipe affirme qu’une approche pour tout match éliminatoire à domicile potentiel sera décidée à une date ultérieure.

