Les emballeurs annoncent un don pour les défibrillateurs après l’incident de Damar Hamlin

Les Packers de Green Bay font un don de 100 000 $ à utiliser pour fournir des défibrillateurs externes automatiques (DEA) et élargir l’accès à la formation en RCR et en DEA, l’équipe annoncé Mercredi. L’argent ira aux écoles et aux ligues de sports récréatifs qui ont besoin d’équipement et de formation dans le Wisconsin et la péninsule supérieure du Michigan.

Le don vient en réponse à l’arrêt cardiaque sur le terrain de la sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, lors d’un match du 2 janvier contre les Bengals de Cincinnati. La formation des Bills et l’intervention rapide du personnel médical sont largement reconnues pour avoir aidé à sauver la vie du jeune homme de 24 ans.

“Après avoir vu l’arrêt cardiaque choquant de Damar Hamlin et été témoin de la réponse incroyable du personnel d’urgence et des professionnels de la santé qui l’ont soigné, nous avons reconnu notre responsabilité d’agir dans notre propre communauté”, a déclaré le président des Packers, Mark Murphy, dans un communiqué. “La blessure de Damar nous rappelle également que les urgences cardiaques sont vécues chaque jour dans tout le pays et notre région.”

Hamlin a depuis fait un rétablissement remarquable, après avoir passé plusieurs jours dans l’unité de soins intensifs du centre médical de l’Université de Cincinnati. Il est sorti de l’hôpital le 11 janvier pour continuer sa convalescence chez lui à Buffalo, et l’entraîneur-chef des Bills, Sean McDermott a déclaré aux journalistes mercredi que Hamlin a fait des voyages à l’installation de l’équipe “presque tous les jours” après avoir retrouvé ses coéquipiers pour la première fois le 14 janvier avant la victoire de Buffalo contre les Dolphins de Miami.

Le don des Packers est destiné à couvrir le coût de 80 DEA. Le fournisseur de soins de santé du Wisconsin, Bellin Health, dispensera une formation sur l’utilisation des DEA, ainsi qu’une formation en RCR, qui sera obligatoire pour les organisations qui recevront l’équipement.

Les Packers et Bellin Health prévoient également d’offrir une opportunité de formation publique à grande échelle à Lambeau Field pendant l’intersaison et tentent de faire connaître la formation Hands-Only CPR, un niveau de base de CPR qui peut être appris par des personnes sans formation ou expérience médicale avancée.

