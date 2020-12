GREEN BAY, Wisconsin.: Tavon Austin essaie de revenir avec Green Bay car les Packers veulent ajouter de la profondeur à leur groupe hôte.

Les Packers ont annoncé mardi qu’ils avaient signé Austin et libéré le récepteur large Darrius Shepherd.

Austin, le choix n ° 8 du repêchage 2013 des Rams de St. Louis, n’avait disputé aucun match de la NFL cette saison. Les 49ers de San Francisco l’ont mis sur une réserve blessée pour cette saison et l’ont ensuite libéré dans le cadre d’un programme de blessure.

Austin de 5 pieds 8 pouces a capté 13 passes pour 177 verges et un touché à sa deuxième saison avec les Cowboys de Dallas l’an dernier. Austin a passé ses cinq premières saisons dans la NFL avec les Rams, qui l’ont emmené hors de Virginie-Occidentale.

Austin a 215 attrapés en carrière pour 2 006 verges avec 15 touchés. Il a également été un revenant pendant une grande partie de sa carrière dans la NFL, ce qui pourrait aider les Packers si Tyler Ervin devait gagner encore plus de temps.

Ervin, un porteur de ballon / retourneur de pied qui est également en ligne avec le receveur, a raté Green Bays après deux matchs avec des côtes blessées.

Green Bay pourrait utiliser des joueurs supplémentaires pour le quart Aaron Rodgers. Les seuls éliminatoires des Packers avec au moins 10 prises cette saison sont Davante Adams (74 attrapés, 908 verges, 11 touchés), Marquez Valdes-Scantling (25-518-4) et Allen Lazard (19-295-3), bien que Green Bay ait fait du bon travail en passant le ballon à ses demis de course et à ses bouts serrés.

Le plus gros ajout hors saison au groupe hôte était Devin Funchess, qui s’est déconnecté pour la saison.

Shepherd a récolté cinq attrapés pour 46 verges cette saison. Il a échoué un retour de coup d’envoi qui a conduit à un panier dans une perte de 34-31 en prolongation à Indianapolis le 22 novembre.

