Les embâcles, la fonte rapide des neiges inondent les maisons, les entreprises et les routes à travers l’Alaska

Les inondations à travers l’Alaska ont inondé des dizaines de maisons, dont plusieurs ont été renversées de leurs fondations par de gros morceaux de glace et ont fermé l’une des rares autoroutes est-ouest de l’État à une seule voie.

Les embâcles sur les rivières Yukon et Kuskokwim ont causé la plupart des dégâts dans une grande partie de l’Alaska, tandis qu’une fonte rapide de la neige a fait déborder Moose Creek près de Glennallen. L’inondation a causé des retards aux automobilistes sur la Glenn Highway qui relie Anchorage à des points à l’est, y compris le Canada.

Plusieurs maisons et bâtiments ont été inondés à Glennallen – une ville à environ 290 kilomètres au nord-est d’Anchorage – y compris une épicerie.

Le système d’égouts de Glennallen a été touché par les inondations et des toilettes portables ont été installées jusqu’à ce que des réparations puissent être effectuées, a déclaré le département de la sécurité intérieure et de la gestion des urgences de l’Alaska dans un communiqué.

« De grandes pompes assèchent les zones inondées, du gravier est posé pour la réparation des accès d’urgence et des réparations d’urgence des conduites d’égout sont en cours », indique le communiqué.

L’autoroute Glenn devait rester ouverte, avec une voiture pilote escortant les automobilistes à travers les zones inondées.

‘Je suis devenu si chaud, si vite’

Isaac Beshaw, un résident de Glennallen, a déclaré à la chaîne de télévision d’Anchorage KTUU que le manteau neigeux fond généralement lentement, mais que les températures chaudes de cette année l’ont accéléré.

« Cette année, il a fait si chaud, si vite, que tout, d’où qu’il vienne, est tombé en éclaboussures et a tout inondé », a-t-il déclaré.

Une autre vue des inondations à Crooked Creek. (Jennifer Wallace, Division de la sécurité intérieure et de la gestion des urgences de l’Alaska/Associated Press)

Une vidéo de drone de KTUU a montré de nombreuses voitures, camions et remorques submergés, avec des reflets de pétrole et de gaz visibles dans l’eau stagnante.

Les embâcles sur le Yukon et le Kuskokwim se sont rompus au cours du week-end, envoyant d’énormes morceaux – certains atteignant 3,6 mètres de haut – et de l’eau dans les communautés riveraines.

Le long du fleuve Yukon, dans la partie est de l’État, 15 maisons de la communauté de Circle ont été inondées et au moins trois ont été poussées hors de leurs fondations, ont déclaré des responsables de la gestion des urgences.

Des inquiétudes concernant les inondations ont été signalées dans deux autres collectivités du fleuve Yukon, dont deux maisons inondées à Eagle et d’autres à Fort Yukon.

Le long de la rivière Kuskokwim, dans le sud-ouest de l’Alaska, plusieurs maisons ont été inondées et au moins quatre ont été délogées de leurs fondations à Crooked Creek. La piste était ouverte et de l’eau potable, des fournitures et deux professionnels de la santé ont été acheminés par avion vers le village.

Abri mis en place à l’école

Tous les résidents de Crooked Creek ont ​​été déclarés sains et saufs, et la clinique était opérationnelle, l’urgence

a déclaré l’agence de gestion. Un abri a été installé à l’école.

Des générateurs et du personnel pour réparer le puits du village ont également été envoyés et le courant a été partiellement rétabli.

Les dommages causés par les inondations pourraient être dévastateurs à Crooked Creek et Circle, qui comptent chacun moins de 100 habitants. Le gouverneur Mike Dunleavy a publié une déclaration de catastrophe pour les deux communautés, ainsi que Eagle et Glennallen.

Au moins deux maisons à Red Devil, une autre communauté de la rivière Kuskokwim, ont également été inondées.