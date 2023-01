VAPING est une alternative populaire au tabagisme – avec des appareils fréquemment utilisés partout dans le monde.

L’une des marques les plus célèbres dans ce domaine est la société chinoise Elux, mais sont-elles légales et quelles sont les règles de vapotage au Royaume-Uni ?

Les barres Elux sont une marque de vape populaire en Chine, mais sont-elles illégales ?

Qu’est-ce qu’une barre Elux ?

Une barre Elux est un type d’appareil de vapotage.

Ils sont populaires au Royaume-Uni, offrant un certain nombre de saveurs différentes.

Les Elux Bars sont-ils illégaux au Royaume-Uni ?

Un type particulier de barre Elux est interdit au Royaume-Uni.

Les Elux legend pro sont interdits car ils ne respectent pas la réglementation édictée par le gouvernement.

Ces règles, connues sous le nom de directive sur les produits du tabac (TPD), sont en place pour un certain nombre de raisons, telles que la protection des enfants contre les produits contenant de la nicotine.

D’autres raisons incluent d’assurer la qualité du produit et également de s’assurer que l’emballage contient toutes les informations nécessaires.

Les appareils Elux sont interdits car ils contiennent plus de 20 mg/ml de nicotine et contiennent plus de 2 ml de liquide.

En fait, le réservoir Elux contient 10 millilitres de liquide.

Cependant, l’achat de l’Elux Legend Mini, de l’Elux Slim Disposable Vape et de l’Elux Koko 600 Disposable Vape est légal au Royaume-Uni car ils sont conformes à la réglementation.

Il est important de noter que la taille du réservoir n’a d’importance que lorsque l’appareil contient de la nicotine.

Lorsque l’appareil ne contient pas de nicotine, le réservoir peut être de n’importe quelle taille et respecter la loi.

Cependant, le liquide ne peut pas contenir de caféine, de taurine, de colorants et d’autres ingrédients jugés dangereux par la TPD.

Quels autres vapos sont interdits au Royaume-Uni ?

L’Elux legend pro n’est pas le seul vapo interdit au Royaume-Uni pour non-conformité à la réglementation.

La Geek Bar Pro, qui propose 1500 Puffs et contient 45mg de nicotine, ainsi que la Elf Bar 1500, qui permet 500 Puffs, a une contenance de 4.8ml et contient 50mg de nicotine, sont également interdites.