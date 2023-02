Les éloges de son coéquipier sur Ronald Acuña Jr. devraient terrifier le reste du baseball

L’un des derniers commentaires du coéquipier des Braves d’Atlanta de Ronald Acuña Jr devrait gonfler la base de fans tout en terrifiant le reste de la ligue.

L’entraînement de printemps approche à grands pas pour les 30 équipes de la MLB. Pour les Braves d’Atlanta, les lanceurs et les receveurs font rapport le 16 février, tandis que les joueurs de position font rapport le 21 février.

Les Braves ont connu une intersaison mouvementée, car même s’ils ont perdu l’arrêt-court Dansby Swanson en agence libre, ils ont acquis le receveur Sean Murphy des Oakland Athletics dans un échange à trois équipes comprenant également les Milwaukee Brewers.

Maintenant, ils cherchent à revenir dans les World Series après avoir échoué face aux Phillies de Philadelphie dans la NL Divisional Series.

Pour les Braves, ils devraient voir le voltigeur vedette Ronald Acuña commencer la saison en pleine santé. La saison dernière, il a fait ses débuts fin avril alors qu’il se remettait d’une déchirure du LCA, et il a subi des blessures tout au long de la campagne. Les fans des Braves devraient être ravis des chances d’Acuña de retrouver la forme, sur la base des commentaires que le joueur de deuxième but Ozzie Albies a fait à David O’Brien de l’Athletic (abonnement requis).

“Je m’attends à ce qu’il soit meilleur que le Ronald 2019, quand il est parti”, a déclaré Albies, h / t The Athletic. « Il va avoir une grosse année cette année. L’année dernière, il est revenu, en jouant toujours pas à 100% avec son genou. Cette année, nous lui avons parlé et il a dit qu’il se sentait mieux et qu’il allait vivre une année folle.

Les commentaires d’Ozzie Albies sur Ronald Acuna devraient terrifier le reste du baseball

Acuña de retour en forme en 2019 ? Pratiquement tous les fans des Braves s’inscriront pour cela.

Bien sûr, lors de la saison 2019, Acuña a participé au All-Star Game pour la première fois de sa carrière et a remporté son premier prix Silver Slugger. Cette année-là, Acuña a mené la ligue avec 37 buts volés, 127 points marqués et 715 apparitions au marbre. Il a coupé .280/.365/.518 tout en enregistrant 41 circuits, 101 points produits et 175 coups sûrs.

L’année dernière, le voltigeur a disputé seulement 119 matchs, où il a enregistré une moyenne au bâton de 0,266, un plus bas en carrière de 0,764 OPS, 15 circuits, 50 points produits, 71 points marqués et 124 coups sûrs.

Acuña a passé l’intersaison à jouer dans la Ligue d’hiver vénézuélienne, où il a été vu frapper des circuits massifs. Cependant, il a pris sa retraite de la ligue après qu’un coup de circuit a conduit à un incident avec sa famille dans les tribunes.

À l’approche de la Classique mondiale de baseball, Acuña a révélé qu’il ne jouerait pas avec l’équipe du Venezuela, citant des suggestions faites par les médecins et le personnel d’entraînement d’Atlanta.

Acuña pourrait-il être en ligne pour une énorme saison de rebond? Ozzie Albies le pense certainement, et cela devrait exciter les fans des Braves pour le début de l’entraînement de printemps et la saison 2023.